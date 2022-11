Latin Grammy 2022: Ángela Álvarez, la cubana de 95 años que se convirtió en la gran sorpresa de la noche

escuchar

De cada ceremonia de entrega de los Latin Grammy participan algunos de los artistas más importantes de la música iberoamericana. Y esta 23ª edición no fue la excepción: artistas destacados como Fito Páez, Mark Anthony y Marco Antonio Solís compartieron espacio con algunas de las figuras más escuchadas en la actualidad, como Anitta, Rosalía y Bad Bunny. Sin embargo, la gran protagonista de la noche fue una abuela cubana de 95 años que este año hizo su debut formal en la escena.

Se trata de Ángela Álvarez. La cantante y compositora que terminó consagrándose, junto a la mexicana Silvana Estrada, como la mejor nueva artista del año por su primer álbum homónimo. Con ese premio, Álvarez cumplió el sueño más anhelado de toda su vida, y lo hizo nada menos que junto a su nieto, el compositor cinematográfico Carlos José Álvarez, que ofició de productor musical.

“ Me gustaría agradecer a la Academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento. Muy especialmente a mi hija Marucha, que sé que está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre. Y por último a mi nieto y productor Carlos José Álvarez. Él fue el que me ayudó para que pudiera estar aquí en este momento. Y quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar. Y a aquellos que no han realizado sus sueños... Aunque la vida sea difícil, siempre lo puedes lograr. Nunca es tarde ”, expresó, emocionada, al recibir el galardón.

Su sueño comenzó ni bien iniciada su adolescencia: sabía que la música corría por sus venas y no se imaginaba dedicándose a ninguna otra cosa en el futuro. Ella quería cantar y sabía que tenía el talento para hacerlo. Sin embargo, cuando le contó sus planes a su padre, no recibió la respuesta que esperaba: “A él le gustaba que yo cantara, pero cuando le dije que yo quería ser artista, me dijo: ‘¡Ay, mi única hija! No, no, no’. Sin embargo, siempre mantuve en mi mente la idea de que quería grabar un disco”, contó en una reciente entrevista.

La cantante abandonó Cuba en 1962, luego de haber enviado a sus hijos a Miami. “Cuando me dieron el vuelo de salida de La Habana a Miami y el avión levantó el vuelo, estaba sentada en la ventanilla y miré por la ventana... Vi a mi Cuba allá abajo. Y dije: ‘Ay, Cuba... ¡Qué linda tú eres! ¿Cuándo te volveré a ver? Y todavía no me he ido”, rememoró. Ese y otros recuerdos de su nutrida vida, como su temprana viudez, o la boda de su hija, sirvieron de inspiración para las canciones escritas por ella misma de puño y letra en cuadernos que se convirtieron en sus objetos más preciados.

Su nieto siempre supo de la existencia de esos cuadernos, y también estaba familiarizado con algunas de las composiciones de su abuela, que en cada reunión familiar se convertía en el alma de la fiesta, munida de su guitarra. De lo que no tenía idea el productor era de la cantidad de temas que su abuela llevaba compuestos. “ Ella sacó todos estos cuadernos y cuando me empezó a tocar las canciones, en ese proceso me di cuenta de que era una artista frustrada. Yo no sabía esto de ella. Sabía que podía cantar, que tenía una voz increíble, sabía que tenía canciones, pero no sabía que era artista ”, explicó.

Ese descubrimiento resultó tan inquietante que sintió que no tenía opción: debía producirle un disco en el que quedara plasmado todo el talento de su abuela y su propia historia familiar, que es muy similar a la de muchos cubanos que emigraron hacia los Estados Unidos en los años sesenta.

Dada su experiencia en el mundo del cine, Álvarez decidió que la mejor manera de dejar registro del dilatado y anhelado proceso de grabación era convertirlo en un documental. Así nació Miss Angela, el documental que logró conmover al mismísimo Andy García; tanto, que se convirtió en uno de los más firmes impulsores de la incipiente carrera de Ángela.

El álbum que este jueves por la noche recibió el reconocimiento de la industria de la música cuenta con 15 canciones, boleros en su mayoría, que repasan minuciosamente cada uno de los pasajes más importantes de la vida de la artista.

