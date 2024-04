Latin Grammy 2024: fecha, hora y dónde verlos en vivo en español

Escuchar

Luego de la conferencia de prensa encabezada por Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, Miami se prepara para darle la bienvenida a los Latin Grammy en su vigésimo quinto aniversario. La ceremonia de premiación más importante de la música latina regresa por tercera vez en su historia a esta ciudad, con TelevisaUnivision como encargado de la transmisión.

¿Cuándo son los Latin Grammy 2024?

La 25.ª Entrega Anual se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre, en el Kaseya Center, en colaboración con el Condado de Miami-Dade y la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Miami (GMCVB). Este emblemático lugar, que ha sido testigo de momentos inolvidables en la historia de los premios, volverá a ser el epicentro de la celebración al recordar así los inicios de la música latina en Estados Unidos y su conexión especial con la Ciudad del Sol.

¿Dónde se pueden ver los Latín Grammys 2024?

La ceremonia, que durará tres horas, será una producción de la cadena líder en el mundo de medios y contenido en español. Se realizará una transmisión en vivo por Univision, Galavisión y Vix a partir de las 20 hs ET/PT (19 hs Central), después del programa de antesala de una hora a las 19 hs ET/PT.

Además de la gala principal, la Semana del Latín Grammy contará con una serie de eventos que tendrán lugar en todo Miami-Dade. Desde la presentación de Leading Ladies of Entertainment hasta el Best New Artist Showcase, la Persona del Año y la Premiere, habrá actividades para celebrar y honrar lo mejor de la música latina.

Los Latin Grammy regresarán a Miami Captura de pantalla Instagram @latingrammys

Los nominados a los Latin Grammy 2024

Las ternas y candidatos al premio se anunciarán el martes 17 de septiembre, luego de los criterios y votación de los jueces para reducir la cantidad de inscriptos en cada categoría. Esta será la tercera vez que los Latin Grammy se celebren en la Ciudad del Sol, desde su primera entrega en el año 2000 en la ciudad de Los Ángeles.

Los cambios que se vienen en el Latín Grammy 2024

Esta edición especial de celebración trae consigo una serie de cambios significativos en las categorías de nominados tras el compromiso de La Academia Latina de la Grabación con la evolución constante del panorama musical y el servicio a su membresía de creadores y profesionales de la música. En un comunicado, publicado en la página web oficial del Latín Grammy, se revelaron las novedades que tendrán el proceso de selección para esta nueva ceremonia.

Uno de los cambios más destacados es la adición de una nueva Área y dos Categorías, así como la modificación de los requisitos en las categorías existentes. Estas actualizaciones buscan adaptarse a la diversidad y la evolución de la música latina al brindar un reconocimiento más específico a los artistas y géneros.

Dante Spinetta, premio compositor canción alternativa Latin Grammy Awards 2023

En años anteriores, J Balvin fue uno de los críticos más vocales de la premiación al expresar su descontento con la categoría de Música Urbana, que agrupa a todos los artistas de los géneros urbanos. El colombiano manifestó su deseo de que existiera una categoría exclusiva para el Reguetón, lo que generó respuestas tanto de apoyo como de crítica por parte de colegas como Residente y Anuel, entre otros.

A pesar de las críticas, La Academia continúa su compromiso con la evolución y la inclusión. En esta edición, se han anunciado dos nuevas categorías. La primera es Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina, que reconocerá a las grabaciones con al menos un 51% de tiempo total en géneros de la música electrónica latina. La segunda es Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, que celebrará los álbumes vocales o instrumentales de música regional mexicana.

Además de las nuevas categorías, también habrá modificaciones en las existentes, como el cambio de nombre en Mejor Álbum de Música Popular Brasileña, que ahora pasará a ser Música Afroportuguesa-Brasileña. Otro cambio significativo es que el número de nominaciones en cada categoría se basará en el número de inscripciones al asegurar así una competencia justa y equilibrada.