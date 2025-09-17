Latin Grammy 2025: CA7RIEL & Paco Amoroso siguen haciendo historia, ahora entre los más nominados
Los galardones que entrega la Academia Latina de la Grabación dieron a conocer las nominaciones para todas sus categor
La Academia Latina de la Grabación anunció esta mañana los nominados a la 26.a entrega anual de los premios Latin Grammy, que se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre de 2025, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.
Este año, la categoría Álbum del Año cuenta con “un grupo excepcional de creadores en una variedad de géneros que reflejan la diversidad dentro de la música latina y su creciente influencia cultural a nivel mundial: Rauw Alejandro, Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gloria Estefan, Vicente García, Joaquina, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose y Alejandro Sanz”, señala el comunicado de la Academia Latina de la Grabación.
Este año se agregaron un nuevo área (Medios Visuales) y dos categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces. El grupo inaugural de nominados para Mejor Música para Medios Visuales incluye a Cabra, Federico Jusid, Pedro Osuna, Camilo Sanabria y Gustavo Santaolalla.
Asimismo, los primeros nominados en la categoría de Mejor Canción de Raíces son: Marco Daniel Borrero, Bad Bunny, El David Aguilar, Catalina García Barahona, Luis Amed Irizarry, Natalia Lafourcade, Tato Marenco, William Martínez, Marcos Efrain Masis, Luis Enrique Mejia, Juan Carlos Mindinero Satizabal, Jay Anthony Nuñez, Fernando Osorio, Rodner Padilla, Flor Morales Ramos, Julio Reyes Copello y Roberto Jose Rosado Torres.
La categoría Mejor Nuevo Artista tiene a Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi.
Bad Bunny es quien parte como favorito principal con 12 nominaciones, seguido por Edgar Barrera y CA7RIEL & Paco Amoroso con 10. Con 8 se distinguen Rafa Arcaute, Natalia Lafourcade, Roberto Rosado y Federico Vindver. MAG (Marco Daniel Borrero) tiene 7, en tanto Liniker y Lewis Pickett cuentan con 6 nominaciones.
Grabación del Año
“Baile inolvidable” – Bad Bunny
“DtMF” – Bad Bunny
“El día del amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso
“#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso
“Desastres fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
“Lara” – Zoe Gotusso
“Si antes te hubiera conocido” – Karol G
“Cancionera” – Natalia Lafourcade
“Ao teu lado” – Liniker
“Palmeras en el jardín” – Alejandro Sanz
Álbum del Año
Cosa nuestra – Rauw Alejandro
DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
Raíces – Gloria Estefan
Puñito de Yocahú – Vicente García
al romper la burbuja – Joaquina
Cancionera – Natalia Lafourcade
Palabra de to’s (seca) – Carín León
Caju – Liniker
En las nubes - con mis panas – Elena Rose
¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Canción del Año
“Baile inolvidable” – Marco Daniel Borrero, Antonio Caraballo, Kaled Elikai Rivera Cordova, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, Jay Anthony Nuñez, Benito Antonio Martínez Ocasio & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
“Bogotá” – Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, compositores (Andrés Cepeda)
“Cancionera” – Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade)
“DtMF” – Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry, compositores (Bad Bunny)
“El día del amigo” – Rafa Arcaute, Gino Borri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)
“Otra noche de llorar” – Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)
“Palmeras en el jardín” – Manuel Lorente Freire, Luis Miguel Gómez Castaño, Elena Rose & Alejandro Sanz, compositores (Alejandro Sanz)
“Si antes te hubiera conocido” – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, compositores (Karol G)
“#Tetas” – Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Ulises Guerriero, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)
“Veludo marrom” - Liniker, compositora (Liniker)
Mejor Nuevo Artista
Alleh
Annasofia
Yerai Cortés
Juliane Gamboa
Camila Guevara
Isadora
Alex Luna
Paloma Morphy
Sued Nunes
Ruzzi
Mejor Album Pop Contemporáneo
Cuarto Azul, Aitana
Palacio, Elsa y Elmar
Al Romper La Burbuja, Joaquina
En Las Nubes - Con Mis Panas, Elena Rose
¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz
Mejor Album Pop Tradicional
Bogotá, Andrés Cepeda
Cursi, Zoe Gotusso
Lo Que Nos Faltó Decir, Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall, Natalia Lafourcade
Después De Los 30, Raquel Sofía
