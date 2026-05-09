La frase de Emilia Mernes en su nueva canción que aseguran sería un dardo para Tini Stoessel

En medio de una guerra que quedó expuesta tras el unfollow de Tini Stoessel a Emilia Mernes desde su Instagram, la artista entrerriana fue el blanco de duras críticas y decidió resguardarse en su círculo íntimo. Lejos de dejar el conflicto atrás, la intérprete de “La_Original.mp3″ —canción que compartió justamente con la ex Violetta (Disney Channel)— recogió el guante y lanzó un nuevo tema cargado de lo que parecen ser indirectas hacia su colega.

Emilia Mernes colaboró en la versión remix de Girl's Girl, la canción de Zara Larsson (Foto: Instagram/@emiliamernes)

Junto a la cantante sueca Zara Larsson, Emilia presentó “Girl’s Girl”, una pieza pop que celebra la sororidad y la lealtad entre mujeres, lo que busca romper con el estereotipo de la rivalidad femenina en la industria. “Critican lo que haga, lo que piense y lo que diga. Un movimiento en falso y todos esperan la caída. Pero si fuera un hombre, en dos días se olvidan”, reza una de las estrofas más potentes, donde la cantante expone el doble estándar de la crítica y defiende su lugar en la cima.

El impacto en las redes fue inmediato. En cuestión de minutos, el nombre de ambas artistas se volvió tendencia y los fandoms comenzaron a desglosar cada verso de la canción con la intención de confirmar si efectivamente se trata de una respuesta directa al desplante de Tini. Mientras los seguidores de la intérprete de “Cupido” defienden su postura, los de Emilia celebran este lanzamiento como una declaración de principios frente al hate digital.

Este lanzamiento llega poco después de que Mernes recurriera a su perfil de Instagram para pedir que “paren con el hate”. “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por que tolerar este nivel de odio”, expresó.

El descargo que publicó Emilia Mernes tras el escándalo (Foto: Captura Instagram/@emiliamernes)

En ese sentido, se refirió a los conflictos que tiene con las artistas de la escena urbana: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

Y completó: “Por favor, les quiero pedir que paren; es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.

Las palabras de Duki hacia Emilia en medio de su enfrentamiento con María Becerra y Tini Stoessel (Foto: Captura Instagram/@duki)

El quiebre de esta relación, que supo dar hits y fotos cómplices en eventos internacionales, se hizo oficial en el terreno digital con el unfollow de Tini en marzo de este año, el cual no fue un movimiento aislado, sino el puntapié inicial de una reacción en cadena que incluyó a figuras de peso como María Becerra y hasta referentes del entorno de la Selección Argentina, como Antonela Roccuzzo. Este “bloqueo” masivo dejó a Mernes en una posición vulnerable frente a la opinión pública, obligándola a refugiarse con Duki, su pareja, el resto de su familia y su mascota, Roma.