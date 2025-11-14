Latin Grammy 2025: Todos los ganadores de la 26° edición
Se celebró anoche, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas
- 3 minutos de lectura'
Pasada la medianoche de la Argentina culminó una nueva edición de los Premios Latin Grammy, que se celebraron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Esta es la lista completa de los ganadores.
Álbum del Año: Debí tirar más fotos, Bad Bunny
Grabación del Año: Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz
Canción del Año: Si antes te hubiera conocido, Karol G
Mejor Nuevo Artista: Paloma Morphy
Compositor del Año: Edgar Barrera
Productor del Año: Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton
Mejor Álbum de Rock: Novela, Fito Páez
Mejor Canción de Rock: Sale el sol, Fito Páez y La Torre, Renee
Mejor Álbum de Pop/Rock: Ya es mañana, Morat
Mejor Canción de Pop/Rock: Desastres fabulosos, Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ¿Y Ahora qué?, Alejandro Sanz
Mejor Álbum Pop Tradicional: Bogotá, Andrés Cepeda
Mejor Canción Pop: El día del amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: Veneka, Rawayana Featuring Akapellah
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana: DtMF, Bad Bunny
Mejor Interpretación Reggaeton: Voy a llevarte Pa PR, Bad Bunny
Mejor Álbum de Música Urbana: DeBí TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
Mejor Canción de Rap/Hip Hop: Fresh, Trueno
Mejor Canción Urbana: DtMF, Bad Bunny
Mejor Álbum de Música Alternativa: Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Canción Alternativa: #Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Álbum de Salsa: Fotografías, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
Mejor Álbum Merengue/Bachata: Novato Apostador, Eddy Herrera
Mejor Álbum Tropical Tradicional: Raíces, Gloria Estefan
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Puñito De Yocahú, Vicente García
Mejor Canción Tropical: Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G
Mejor Álbum Cantautor: Cancionera, Natalia Lafourcade
Mejor Canción Cantautor: Cancionera, Natalia Lafourcade
Mejor álbum folclórico: Joropango, Kerreke, Daniela Padrón.
Mejor álbum de tango: En Vivo 20 Años, Tanghetto.
Mejor álbum de música flamenca: Flamencas, Las Migas.
Mejor álbum de música latina para niños: Los Nuevos Canticuentos, Canticuentos.
Mejor álbum de música clásica: Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World, Isabel Dobarro; Javier Monteverde, productor.
Mejor obra/composición clásica contemporánea: Revolución Diamantina, Gabriela Ortiz, compositora (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic y Los Angeles Master Chorale).
Mejor álbum de jazz latino/jazz : Live In NYC, Hamilton De Holanda; Cuba & Beyond, Chucho Valdés y Royal Quartet.
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: ¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal
Mejor Álbum de Música Banda: 4218, Julión Álvarez y su Norteño Banda
Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo), Bobby Pulido
Mejor Álbum de Música Norteña: La Lotería, Los Tigres Del Norte
Mejor Canción de Raíces: Aguacero, Luis Enrique y C4 Trío
Mejor Video Musical Versión Corta: #Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Video Musical Versión Larga: Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Música para Medios Visuales: Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix), Camilo Sanabria
