Latin Grammy 2025: Todos los ganadores de la 26° edición

Pasada la medianoche de la Argentina culminó una nueva edición de los Premios Latin Grammy, que se celebraron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Esta es la lista completa de los ganadores.

Álbum del Año: Debí tirar más fotos, Bad Bunny

Grabación del Año: Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz

Canción del Año: Si antes te hubiera conocido, Karol G

Mejor Nuevo Artista: Paloma Morphy

Compositor del Año: Edgar Barrera

Bad Bunny VALERIE MACON - AFP

Productor del Año: Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton

Mejor Álbum de Rock: Novela, Fito Páez

Mejor Canción de Rock: Sale el sol, Fito Páez y La Torre, Renee

Mejor Álbum de Pop/Rock: Ya es mañana, Morat

Mejor Canción de Pop/Rock: Desastres fabulosos, Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ¿Y Ahora qué?, Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Tradicional: Bogotá, Andrés Cepeda

Mejor Canción Pop: El día del amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: Veneka, Rawayana Featuring Akapellah

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana: DtMF, Bad Bunny

Mejor Interpretación Reggaeton: Voy a llevarte Pa PR, Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Urbana: DeBí TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

Mejor Canción de Rap/Hip Hop: Fresh, Trueno

Mejor Canción Urbana: DtMF, Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Alternativa: Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Canción Alternativa: #Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Álbum de Salsa: Fotografías, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

Mejor Álbum Merengue/Bachata: Novato Apostador, Eddy Herrera

Mejor Álbum Tropical Tradicional: Raíces, Gloria Estefan

Gloria Estefan MICHAEL TRAN - AFP

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Puñito De Yocahú, Vicente García

Mejor Canción Tropical: Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G

Mejor Álbum Cantautor: Cancionera, Natalia Lafourcade

Mejor Canción Cantautor: Cancionera, Natalia Lafourcade

Mejor álbum folclórico: Joropango, Kerreke, Daniela Padrón.

Mejor álbum de tango: En Vivo 20 Años, Tanghetto.

Mejor álbum de música flamenca: Flamencas, Las Migas.

Mejor álbum de música latina para niños: Los Nuevos Canticuentos, Canticuentos.

Canticuénticos Canticuénticos

Mejor álbum de música clásica: Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World, Isabel Dobarro; Javier Monteverde, productor.

Mejor obra/composición clásica contemporánea: Revolución Diamantina, Gabriela Ortiz, compositora (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic y Los Angeles Master Chorale).

Mejor álbum de jazz latino/jazz : Live In NYC, Hamilton De Holanda; Cuba & Beyond, Chucho Valdés y Royal Quartet.

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: ¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda: 4218, Julión Álvarez y su Norteño Banda

Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo), Bobby Pulido

Alejandro Sanz MINDY SMALL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mejor Álbum de Música Norteña: La Lotería, Los Tigres Del Norte

Mejor Canción de Raíces: Aguacero, Luis Enrique y C4 Trío

Mejor Video Musical Versión Corta: #Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Video Musical Versión Larga: Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Música para Medios Visuales: Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix), Camilo Sanabria