Latin Grammy 2026: todos los ganadores

La Academia Latina de la Grabación celebró este jueves la 27a ceremonia Latin Grammy, los premios que anualmente distinguen a los artistas hispanoparlantes y brasileños. Los nominados fueron seleccionados en 60 categorías y reflejan una gran variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el período de elegibilidad (del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026). Todas las canciones que son consideradas para las nominaciones deben ser canciones nuevas y contener un porcentaje mínimo de la letra (60%) en español, portugués o cualquier idioma autóctono regional.

Todos los ganadores

Grabación del Año

“Niño” - Milo J

Álbum del Año

LUX - Rosalía

Canción del Año

“La perla” - Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder, Rosalía & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)

Persona del año

Daddy Yankee

Mejor Nuevo Artista

ARIA VEGA

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

¿Y Ahora Qué +?, Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Contemporáneo en portugués

Equilibivm, Anitta

Mejor Álbum de Música Tejana

Bobby Pulido & Friends Una tuya y una mía (Vol.2/en vivo), Bobby Pulido

Mejor Álbum Pop Tradicional

Yo Canto 2, Laura Pausini

Mejor Canción Pop

“La Perla”, Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)

Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña

Criolo, Amaro e Dino, Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Stantiago

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

Carranca, Urias

Mejor Álbum Merengue/ Bachata

Chula, Techy

Mejor Álbum de Salsa

El alma en clave, Luis Enrique

Mejor Interpretación de Música Electrónica

“Beto’s Horns”, Fred Remix CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again

Mejor Interpretación Urbana

“Gil”, Milo J Featuring Trueno

Mejor Interpretación de Reggaeton

“Verano Rosa”, Karol G Featuring Feid

Mejor Álbum de Música Urbana

Tropicoqueta, Karol G

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

“Antisistema”, J Noa & Trooko

Mejor Canción Urbana

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66″, Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)

Mejor Álbum de Música Banda

Piedras a la luna, Eden Muñoz

Mejor Álbum de Jall Latino/ Jazz

Gonzalo Plays Piano, Gonzalo Rubalcaba

Mejor Álbum de Rock

Shine, Fito Páez

Mejor Canción de Rock

“Ego”, Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal, (The Warning)

Mejor Video Musical Versión Larga

“Free spirits (The Film)” - CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Video Musical Versión Corta

“Sauvignon Blanc” - Rosalía

Mejor Álbum de Pop/Rock

Juanesteban, Juanes

Mejor Canción Pop/Rock

“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, Rafa Arcaute, Renee Barri, Catriel y Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting)

Mejor Álbum de Música Alternativa

LUX, Rosalía

Mejor Interpretación de Música Electrónica

“Beto’s Horns -Fred Remix”, CA7RIEL, Paco Amoroso y Fred Again

Mejor Canción Alternativa

“Ante la duda, baila”, Jorge Drexler

Mejor Canción de Rap / Hip Hop

Antisistema- J Noa & Trooko

Mejor Álbum Cantautor

Taracá, Jorge Drexler

Mejor Canción Cantautor

“Dime”, Silvana Estrada

Mejor Álbum de Música Ranchera

La Fernández, Camila Fernández

Mejor Canción de Raíces

El tambor chico, Jorge Drexler & Rueda de Candombe

Mejor Álbum de Salsa / Merengue / Bachata

El alma en clave (Luis Enrique), El Último Disco Vol. 1 (Carlos Vives) y Chula (Techy)

Mejor Álbum Tropical

Antes que el tiempo se vaya (Fonseca) e Íntimo (En Vivo) (Gilberto Santa Rosa)

Mejor Canción Tropical

“Nombre y apellido” (Luis Enrique y De La Ghetto) y “Realidad-Es” (Grupo Niche)

Mejor Interpretación de Reggaeton

“Verano Rosa”, Karol G feauturing Feid

Mejor Álbum (Mariachi/Banda/Norteña)

La Fernández (Camila Fernández), Piedras a la Luna (Edén Muñoz) y Lo que me falta por llorar (Grupo Frontera)

Mejor Álbum y Canción Mexicana Contemporánea

Dosis – Xavi y “No capea” – Xavi y Grupo Frontera

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Viver e morrer de amor na América Latina, Johnny Hooker & Ney Matogrosso

Mejor Álbum Cristiano en Español

Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos y Marcos Vidal

Mejor Canción Regional Mexicana

“No capea”, Xevi, Grupo Frontera

Mejor Música para Medios Visuales

O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)

Productor y Compositor del Año

Edgar Barrera y Sara Schell

Ingeniería y Video Musical

LUX (Complete Works) – Rosalía y FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Álbum de Cumbia / Vallenato

El último disco Vol. 1 Carlos Vives

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Antes que el tiempo se vaya, Fonseca

Mejor Álbum Instrumental

A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta

Mejor Álbum Tango

Le Grand Tango, Quinteto Ástor Piazzolla

Mejor Álbum de Música Clásica

Odyssey, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela

Mejor Álbum de Música Infantil

Mil secretos, Cantoalegre, Marta Gómez

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Raiz BH (Ao Vivo/Deluxe), Luana Prado

Mejor Álbum Folclórico

La Vida Era Más Corta, Milo J

Mejor Álbum de Samba/ Pagode

50 años de carreira, Leci Brandao

Mejor Álbum de Música Flamenca

Popular, Yerai Corté

Mejor Arreglo

Luis Enrique, “Dando y dando”

Mejor Ingeniería de Grabación para un álbum

Lux (Complete Works), Rosalía

Compositor del año

Sara Schell