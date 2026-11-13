Latin Grammy 2026: todos los ganadores
Los premios de la Academia Latina de la Grabación se entregaron este jueves en Las Vegas
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La Academia Latina de la Grabación celebró este jueves la 27a ceremonia Latin Grammy, los premios que anualmente distinguen a los artistas hispanoparlantes y brasileños. Los nominados fueron seleccionados en 60 categorías y reflejan una gran variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el período de elegibilidad (del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026). Todas las canciones que son consideradas para las nominaciones deben ser canciones nuevas y contener un porcentaje mínimo de la letra (60%) en español, portugués o cualquier idioma autóctono regional.
Todos los ganadores
Grabación del Año
“Niño” - Milo J
Álbum del Año
LUX - Rosalía
Canción del Año
“La perla” - Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder, Rosalía & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)
Persona del año
Daddy Yankee
Mejor Nuevo Artista
ARIA VEGA
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
¿Y Ahora Qué +?, Alejandro Sanz
Mejor Álbum Pop Contemporáneo en portugués
Equilibivm, Anitta
Mejor Álbum de Música Tejana
Bobby Pulido & Friends Una tuya y una mía (Vol.2/en vivo), Bobby Pulido
Mejor Álbum Pop Tradicional
Yo Canto 2, Laura Pausini
Mejor Canción Pop
“La Perla”, Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)
Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña
Criolo, Amaro e Dino, Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Stantiago
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa
Carranca, Urias
Mejor Álbum Merengue/ Bachata
Chula, Techy
Mejor Álbum de Salsa
El alma en clave, Luis Enrique
Mejor Interpretación de Música Electrónica
“Beto’s Horns”, Fred Remix CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again
Mejor Interpretación Urbana
“Gil”, Milo J Featuring Trueno
Mejor Interpretación de Reggaeton
“Verano Rosa”, Karol G Featuring Feid
Mejor Álbum de Música Urbana
Tropicoqueta, Karol G
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
“Antisistema”, J Noa & Trooko
Mejor Canción Urbana
“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66″, Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)
Mejor Álbum de Música Banda
Piedras a la luna, Eden Muñoz
Mejor Álbum de Jall Latino/ Jazz
Gonzalo Plays Piano, Gonzalo Rubalcaba
Mejor Álbum de Rock
Shine, Fito Páez
Mejor Canción de Rock
“Ego”, Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal, (The Warning)
Mejor Video Musical Versión Larga
“Free spirits (The Film)” - CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Video Musical Versión Corta
“Sauvignon Blanc” - Rosalía
Mejor Álbum de Pop/Rock
Juanesteban, Juanes
Mejor Canción Pop/Rock
“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, Rafa Arcaute, Renee Barri, Catriel y Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting)
Mejor Álbum de Música Alternativa
LUX, Rosalía
Mejor Interpretación de Música Electrónica
“Beto’s Horns -Fred Remix”, CA7RIEL, Paco Amoroso y Fred Again
Mejor Canción Alternativa
“Ante la duda, baila”, Jorge Drexler
Mejor Canción de Rap / Hip Hop
Antisistema- J Noa & Trooko
Mejor Álbum Cantautor
Taracá, Jorge Drexler
Mejor Canción Cantautor
“Dime”, Silvana Estrada
Mejor Álbum de Música Ranchera
La Fernández, Camila Fernández
Mejor Canción de Raíces
El tambor chico, Jorge Drexler & Rueda de Candombe
Mejor Álbum de Salsa / Merengue / Bachata
El alma en clave (Luis Enrique), El Último Disco Vol. 1 (Carlos Vives) y Chula (Techy)
Mejor Álbum Tropical
Antes que el tiempo se vaya (Fonseca) e Íntimo (En Vivo) (Gilberto Santa Rosa)
Mejor Canción Tropical
“Nombre y apellido” (Luis Enrique y De La Ghetto) y “Realidad-Es” (Grupo Niche)
Mejor Interpretación de Reggaeton
“Verano Rosa”, Karol G feauturing Feid
Mejor Álbum (Mariachi/Banda/Norteña)
La Fernández (Camila Fernández), Piedras a la Luna (Edén Muñoz) y Lo que me falta por llorar (Grupo Frontera)
Mejor Álbum y Canción Mexicana Contemporánea
Dosis – Xavi y “No capea” – Xavi y Grupo Frontera
Mejor Canción en Lengua Portuguesa
Viver e morrer de amor na América Latina, Johnny Hooker & Ney Matogrosso
Mejor Álbum Cristiano en Español
Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos y Marcos Vidal
Mejor Canción Regional Mexicana
“No capea”, Xevi, Grupo Frontera
Mejor Música para Medios Visuales
O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)
Productor y Compositor del Año
Edgar Barrera y Sara Schell
Ingeniería y Video Musical
LUX (Complete Works) – Rosalía y FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Álbum de Cumbia / Vallenato
El último disco Vol. 1 Carlos Vives
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
Antes que el tiempo se vaya, Fonseca
Mejor Álbum Instrumental
A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta
Mejor Álbum Tango
Le Grand Tango, Quinteto Ástor Piazzolla
Mejor Álbum de Música Clásica
Odyssey, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela
Mejor Álbum de Música Infantil
Mil secretos, Cantoalegre, Marta Gómez
Mejor Álbum de Música Sertaneja
Raiz BH (Ao Vivo/Deluxe), Luana Prado
Mejor Álbum Folclórico
La Vida Era Más Corta, Milo J
Mejor Álbum de Samba/ Pagode
50 años de carreira, Leci Brandao
Mejor Álbum de Música Flamenca
Popular, Yerai Corté
Mejor Arreglo
Luis Enrique, “Dando y dando”
Mejor Ingeniería de Grabación para un álbum
Lux (Complete Works), Rosalía
Compositor del año
Sara Schell
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