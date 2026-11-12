Latin Grammy 2026: nominados, transmisiones, horarios y todo lo que hay que saber de la ceremonia de este jueves

Este jueves 12 de noviembre se realizará en Las Vegas la 27° edición de los premios Latin Grammy. Desde temprano, en dos ceremonias, se conocerán a los ganadores de las 60 categorías que tiene este año la premiación.

Las transmisiones televisivas para los Estados Unidos serán de TelevisaUnivision (Univision, UNIMÁS, ViX y Galavisión) y de TNT para Latinoamérica. El streaming estará a cargo de HBO Max.

Rosalía, firme candidata por su álbum LUX Scott A Garfitt - Invision

Como suele suceder, la mayoría de los Latin Grammy se entregan antes, durante “La Premiere”. Es por eso que la jornada comenzará bien temprano, alrededor de las 18 (hora de la Argentina). En tanto, la transmisión de alfombra roja será a las 21 y la ceremonia principal a las 22.

Los favoritos

Edgar Barrera, norteamericano de familia mexicana que nació hace 36 años en Texas, Estados Unidos, es el más nominado de esta edición por su extensa labor como productor y compositor de canciones. Ya tiene en su haber un total de 29 premios Latin Grammy y un Grammy.

El productor y compositor Edgar Barrera es el más nominado en esta edición John Locher - Invision

En la lista de favoritos lo siguen con siete nominaciones CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía. Más atrás están Silvana Estrada, Mon Laferte y Milo J.

Shows y anfitriones

La ceremonia principal se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y contará con los shows de Anitta, Banda Los Recoditos, Camila Fernández, Carín León, Cristian Castro, Daddy Yankee, Elena Rose, Feid, Fonseca, Grupo Frontera, Jorge Drexler, Juanes, Kany García, Luis Figueroa, Milo J, Mon Laferte, Niña Pastori, Rawayana, Reik, Rosalía, Silvana Estrada, Sofía Reyes, The Warning, Vivir Quintana, Xavi, Yami Safdie, Baby Ranks, Bad Gyal, Bizarrap, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, KAROL G, Lil Supa, Luis Enrique, Nathy Peluso y Ángel “Cucco” Peña, entre otros.

La ceremonia televisada también incluirá un tributo especial a Willie Colón, el legendario trombonista, cantante, líder de banda, compositor y productor reconocido como uno de los pioneros del movimiento de la salsa, quien recibió el Premio a la Excelencia Musical de La Academia Latina de la Grabación como parte del primer grupo de galardonados en 2004.

Roselyn Sánchez MICHAEL TRAN - AFP

La conducción de toda la ceremonia estará a cargo de la actriz y cantante puertorriqueña Roselyn Sánchez, acompañada por una serie de artistas que presentarán ternas y entregarán premios.

La representación argentina

CA7RIEL & Paco Amoroso (en siete categorías) y Milo J (en seis) son los artistas argentinos más nominados de esta edición. El dúo compite por Álbum del Año (Free Spirits), Grabación del Año (“Ha Ha”), Canción del Año y Mejor Canción Pop/Rock (“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” junto a Sting), Mejor Álbum de Música Alternativa (Free Spirits), Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina (Beto’s Horns - Fred Remix) y Mejor Video Musical Versión Larga (Free Spirits - The Film).

Milo J Pilar Camacho

Por su parte, Milo J compite en Álbum del Año, Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque ( por La Vida Era Más Corta), Grabación del Año (“Niño”), Canción del Año (“Solifican12″) y Mejor Interpretación Urbana (“Gil”, junto a Trueno).

En las categorías de Rock, Pop y Alternativa participan Fito Páez (“Shine, Las Fuerzas Armadas Del Amor”), 1915 (Ceremonia), Dillom (“Rojo Profundo”), Emmanuel Horvilleur (“Mi Año Gótico”), Usted Señalemelo (“Términos & Condiciones”), Babasónicos (Cuerpos, Vol. 1), Dante Spinetta (“El Reset”) y Yami Safdie (“Querida Yo”).

Dante Spinetta, otro de los nominados argentinos Santiago Filipuzzi

En los rubros de música urbana, tropical y electrónica aparecen Bizarrap (Bzrp Music Sessions Vol. 0/66 junto a Daddy Yankee), Trueno (colaboración con Milo J), Nathy Peluso (“Malportada”), Ke Personajes (“Corazón Ausente”) y Peces Raros (“Circular”).

Las categorías de tango y folclore fueron copadas por el santafesino Aníbal Berraute (Neopía), Lidia Borda & Ariel Ardit (Somos), Pablo Jaurena (Fueyerías) y el Quinteto Astor Piazzolla (Le Grand Tango). Y en Producción y medios visuales aparecen Santiago Ruiz “Tatool” (Productor del Año), Federico Vindver (Productor del Año y créditos con CA7RIEL & Paco Amoroso junto a Rafa Arcaute), y Sergei Grosny (Música para Medios Visuales, por Menem).

Semana Latin Grammy

Durante los últimos días se realizaron diferentes eventos que apuntan cada año a estimular tanto la actividad musical como el desempeño de sus artistas. El Premio a la Excelencia Musical en la 27° entrega es para Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta.

Además, el cordobés Santiago Serna, director de coro infantil, recibió el premio Educador Musical del Año.

Daddy Yankee fue distinguido como “Persona del Año”, durante una gala privada realizada en Las Vegas.

Además, la Academia Latina de la Grabación presentó la quinta edición de “Best New Artist Showcase”, que “ofrece una ventana a la nueva generación de creadores de música latina que son los actuales nominados a la categoría de Mejor Nuevo Artista de la 27° Entrega Anual”. El evento privado se llevó a cabo en el club KAOS del Palms Casino Resort en Las Vegas y fue presentado por la agrupación mexicana Reik, nominada a Mejor Nuevo Artista en 2005.

Zeca Veloso Gentileza Sony Music

La velada contó con presentaciones de los once nominados a Mejor Nuevo Artista de este año: Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofía Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.