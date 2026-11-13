Latin Grammy 2026: quiénes son los argentinos ganadores en el inicio de la ceremonia

Con la actuación de Rosalía, que cantó fragmentos de su disco Lux -“La Perla”, “La rumba del perdón” y “Dios Es un Stalker”- comenzó en Las Vegas la 27° edición de los Latin Grammy. Hasta la madrugada del viernes (hora de Argentina), grupos y solistas desfilan por el escenario del MGM Grand Garden Arena para recibir sus estatuillas, mientras que casi cuarenta artistas ofrecen sus breves shows, como es habitual en estos premios.

Rosalía en su llegada a los Latin Grammy 2026 John Locher - Invision

Anitta, Banda Los Recoditos, Camila Fernández, Carín León, Cristian Castro, Daddy Yankee, Elena Rose, Feid, Fonseca, Grupo Frontera, Jorge Drexler, Juanes, Kany García, Luis Figueroa, Milo J, Mon Laferte, Niña Pastori, Rawayana, Reik, Silvana Estrada, Sofía Reyes, The Warning, Vivir Quintana, Xavi, Yami Safdie, Baby Ranks, Bad Gyal, Bizarrap, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, KAROL G, Lil Supa, Luis Enrique, Nathy Peluso y Ángel “Cucco” Peña, entre otros.

La ceremonia, televisada por TNT, también incluirá un tributo especial a Willie Colón, el legendario trombonista, cantante, líder de banda, compositor y productor reconocido como uno de los pioneros del movimiento de la salsa, quien recibió el Premio a la Excelencia Musical de La Academia Latina de la Grabación como parte del primer grupo de galardonados en 2004.

Los primeros ganadores

En el minuto 1 de la ceremonia, quien había llegado como favorito era el productor y compositor Edgar Barrera, norteamericano de familia mexicana que nació hace 36 años en Texas, Estados Unidos. Llegó a esta edición con un acumulado de 29 premios Latin Grammy y un Grammy.

En la lista de favoritos lo siguieron con siete nominaciones CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía. Más atrás están Silvana Estrada, Mon Laferte y Milo J.

Claro que minutos antes de la ceremonia central ya muchas de las ternas tuvieron elegidos a sus ganadores en “La Premiere”. CA7RIEL & Paco Amoroso se impusieron en las categorías de Interpretación de música electrónica (por su trabajo con Fred Again), en Canción de Pop/Rock por “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” y en Mejor Video Musical Versión Larga (por “Free Spirits, the film”).

Por su parte, Milo J ganó en Interpretación Urbana, por su feat con Trueno, y en la terna Mejor Álbum Folklórico, por La Vida Era Más Corta y también por ese disco en la categoría Diseño de empaque.

Bizarrap se impuso en Canción urbana por “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66″; Fito Páez ganó en Mejor Álbum de Rock, por Shine; El Quinteto Astor Piazzolla se quedó con la estatuilla de Mejor Álbum de Tango, por Le Grand Tango. Richard Scofano subió a recibir la estatuilla de Mejor Obra Clásica/Composición por el Adagio de las Tres y Diez, para Bandoneón y Orquesta.

El gurú Sting

“La verdad que este disco [Free Spirits] nació después del Tiny Desk, de giras, de PAPOTA y de un mundo que nos cambió por completo. Sting, en todo este proceso, fue una persona que nos ayudo mucho. Nos dio calidez y su espacio. Agradecemos a nuestro gurú Sting, que lo amamos con todo nuestro corazón”, dijo Paco.

El video con el que Sting anunció el nuevo álbum de Ca7riel y Paco Amoroso

Anuncio de despedida

En la ceremonia de la tarde, cuando Bizarrap subió a recibir un premio por la Bizarrap Music Session que grabó con Danny Yankee, dijo que las music Session era el “proyecto más importante” de su vida, pero está llegando a su fin. También agradeció Daddy Yankee por confiar en él para una de las session y recordó que ese formato siempre albergó a todo tipo de artistas, desde los que están comenzando hasta los consagrados. “Sigámosle abriendo las puertas a los compositores jóvenes.

También se cruzó por el escenario de La Premiere algún momento emotivo, como la premiación de Richard Scofano, bandoneonista de Paso de los libres. Cuando recibió su Latin Grammy contó que obra Adagio de las tres y diez, era una obra dedicada a su padre, el día de su partida.

La semana latin Grammy

Durante los últimos días se realizaron diversos eventos referidos a la industria de la música. Entre ellos, el que distinguió al cordobés Santiago Serna, director de coro infantil, con el premio Educador Musical del Año.

Recién vi esto que pasó en los #LatinGRAMMY #SheilaE y @dantespinetta estoy a los gritos , que grosso LPM . 🎶🥂❤️🤘🏽👑🏆 pic.twitter.com/ylFFBMqMZ0 — Andrea Julia Alvarez 🥁 (@AndreaAlvarezAA) November 12, 2026

Además, como cada año se eligió a la “Persona del año”, que este año tuvo el nombre de Daddy Yankee. El miércoles se realizó una ceremonia en su honor donde se destacaron actuaciones como las de Dante Spinetta y Sheila E, que hicieron un mashup entre “Pasarela” y “The Glamorous Life”, la canción que Sheila E. compuso con Prince.