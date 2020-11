Latin Grammy: el conmovedor discurso de Residente tras ganar como Mejor canción

René y un discurso dirigido a los músicos que "tienen miedo" 01:56

"Gracias a la Academia por el premio, salud con mi cervecita. Quería dar un mensaje, espero que no me corten: yo creo que el arte no se hizo para hacer historia o establecer récords. Éstas no son las olimpíadas de los números, los seguidores en Instagram, los beats en Youtube no definen el arte tampoco. El arte, para mí está hecho para que seamos reflejo de todo lo que nos afecta, está hecho para hacernos sentir libres. Digamos lo que sentimos sin miedo, aunque nos cueste la vida". Con estas palabras empezó su discurso de agradecimiento René Pérez Joglar, alias Residente, quien en la 21ra. entrega de los Latin Grammy se alzó con el premio a la Canción del año, por "René".

"Nosotros como artistas debemos sentirnos incómodos para obligarnos diariamente a innovar y ser creativos. Y esta noche veo mucho talento y también veo, a veces, en ocasiones, a mucha gente con miedo: miedo a que no los metan en ningún playlist de Spotify, miedo a no sonar en la radio, miedo a no vender. Y en el arte no se puede tener miedo. Esa es la diferencia entre ser únicamente un negociante o un artista. nosotros somos artistas y nuestra prioridad es hacer arte. Esta canción la hice sin miedo, sin miedo a ser vulnerable frente a ustedes. Soy fan de muchos de los artistas que estaban nominados. (Jorge) Drexler es un capo. Se la dedico a todos mis amigos de Trujillo Alto, los quiero de corazón. Gracias", cerró con contundencia Residente.

