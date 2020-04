Viejos hits que se transforman en himnos para cantar dentro de casa o asomados a los balcones

Empoderarse frente al coronavirus en tiempos de cuarentena es un acto que se refleja de diferentes maneras. Una de las más simples (mientras llega una vacuna, claro, que en términos clínicos sería mucho más eficaz) es cantar. Cada jueves, en Nueva York, la gente canta a la hora que en otros lugares del mundo se aplaude a los trabajadores que, desde la calle o desde un hospital, enfrentan la pandemia exponiendo su propio cuerpo. El canto como gesto colectivo también se asoma en algunos lugares, a veces de una manera espontánea, que luego se mensura según las reglas de determinado mercado.

Nueva York cambia de canción cada semana; esto se ha transformado en un evento que organiza "New York Sings Along". La idea se ajusta a las instrucciones que se establecen en tiempos de cuarentena: "Levantar el ánimo y homenajear a los trabajadores que están en la primera línea de lucha contra la pandemia del COVID-19 y compartir el poder sanador de la música mientras obedecen las reglas de distanciamiento social", explicaron sus organizadores a Reuters.

La semana pasada el tema fue "New York, New York", inmortalizado por Frank Sinatra y el de la que viene será otro clásico, "Stand by me". El que se cantó el último jueves fue " Lean on me" , que revive especialmente en estos tiempos y se posiciona como uno de los himnos de esta crisis, al menos para muchos en los Estados Unidos. Su autor, Bill Withers, la escribió en 1972, pero hace algunos días comenzó a sonar con más frecuencia debido a la muerte del músico , ocurrida a principios de abril.

Withers, de 81 años, no tuvo tiempo de ver este reverdecer de su obra. Pero si bien es común que algunas canciones vuelvan a sonar cuando mueren sus autores, en este caso hay un plus: "Lean on me" ("apóyate en mi") también suena porque hay cuarentena, porque hay que buscar ayuda de manera colectiva, frente a la pandemia. Durante el especial de televisión y streaming One World: Together at Home , que se realizó el fin de semana pasado y se transmitió desde los Estados Unidos, Stevie Wonder lo interpretó al piano.

"En momentos duros como éste debemos apoyarnos mutuamente para ayudarnos. Mi amigo Bill Withers hizo la canción perfecta sobre esto. Y quiero que lo recordemos esta noche", dijo el cantante. Luego de interpretarla, enganchó con "Love's In Need of Love Today".

Mientras tanto, en España el tema que se ha impuesto es "Resistiré" , ese que viene como anillo al dedo a cualquier causa que implique una especie de guerra contra un enemigo que parece prevalecer pero que puede ser vencido siempre que el ser humano, de manera individual o colectiva, se lo proponga.

"Resistiré" salió en el disco En forma (1988) del Dúo Dinámico, integrado por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. En 1990 era el hit que sonaba al final de la película Atame! , de Pedro Almodovar, cuando Victoria Abril (Marina Osorio) y Antonio Banderas (Ricky) escapan en un coche (metafóricamente hablando) de modos de vida que, en el fondo, ninguno de los dos quería. En 32 años tuvo las versiones más variadas, incluso la de los "balconistas" que ahora la entonan asomados hacia la calle en la que viven.

Manuel de la Calva y Carlos Toro la escribieron pero ahora los derechos de reproducción no van a sus arcas ya que fueron donados, mientras dure la pandemia, a la Comunidad de Madrid, para sus campañas institucionales. Desde mediados de marzo su reproducción en Spotify aumentó un 435 por ciento.

Apenas comenzó a sonar en los balcones de muchas ciudades españolas algunas empresa capitalizaron el gesto y lo amplificaron. Cadena 100, el productor Pablo Cebrián y las discográficas Universal Music, Sony, Warner y Altafonte se pusieron en campaña para sumar voluntades y a principios de este mes registraron y publicaron la versión 2020 de esta canción. Los fondos recaudados fueron destinados a Cáritas.

Allí participaron Alex Ubago, Andrés Suárez, Álvaro Soler, Blas Cantó, Carlos Baute, Conchita, David Bisbal, David Otero, David Summers, Despistaos, Diana Navarro, Dvicio, Efecto Mariposa, Efecto Pasillo, Ele, Georgina, India, Jose Mercé, Josemi Carmona, Manuel Carrasco, Melendi, Mikel Erentxun, Nil Moliner, Pastora Soler, Pedro Guerra, Pitingo, Rosana, Rozalén, Rulo, Sofía Ellar y Vanesa Martín, entre otros.

La versión local de este tipo de canto colectivo fue con "La cigarra" de María Elena Walsh. La iniciativa se gestó a finales del mes pasado como #ArgentinaCanta, y fue organizada por Red Solidaria con la producción musical de Lito Vitale, que convocó a más de cuarenta músicos.

En este caso, también, la letra lo dice todo: " Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando."

El video, pensado desde una idea muy clara y eficaz como un multitudinario chat, tuvo a fines del mes pasado mucha repercusión en redes sociales. Así, María Elena Walsh sigue sonando, no solo con canciones para niños, en el año que se recuerda el 90 aniversario de su nacimiento.