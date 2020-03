Lito Vitale, uno de los encargados de que saliera todo bien en la iniciativa de ayer de Juan Carr Crédito: Instagram

La idea era compartir un mensaje de esperanza en este difícil momento que atraviesa la Argentina y el mundo a raíz de la pandemia de coronavirus. Y con esto en mente más de 35 artistas se sumaron a la iniciativa #ArgentinaCanta de Juan Carr de Red Solidaria y entonaron la canción "Como la cigarra" de María Elena Walsh. Tras la emoción y el impacto que tuvo la difusión de esta propuesta, Patricia Sosa y Lito Vitale contaron cómo surgió todo y aseguraron que "fue emocionante".

"Me llamó Lito Vitale contándome esta idea que tuvo Juan Carr y me pareció maravillosa, pero además siempre que llama Lito está todo bien. Fue una alegría inmensa saber que un montón de compañeros y compañeras nos íbamos a juntar para hacer algo en este momento. La canción es ideal, muy esperanzadora y me emocionó mucho verlo porque estábamos cada uno en su casa haciendo la cuarentena, cada uno con emoción, con responsabilidad y salió preciosa", comentó Patricia Sosa en Nosotros a la mañana.

En el mismo sentido, Lito Vitale -quién ofició de productor artístico de esta movida- expresó: "Estamos muy felices de haber hecho esta acción que fue idea del director de Red Solidaria. Nos convocó a Ariel Hassan para la edición de imágenes y a mí para convocar a todos los artistas y pedirles ese videito". Además se mostró muy satisfecho por la gran aceptación y repercusión que tuvo la iniciativa y agregó: "Me siento muy honrado y feliz de haber tenido el 'ok' de tantos grandes artistas y también la anuencia de tantos otros que no estuvieron porque la canción tiene un límite de tiempo pero que estuvieron felices de verlo y siempre predispuestos a hacer otras acciones de este tipo".

"Verlo en la tele y las redes y lo que sucede con la movida de Red Solidaria que es tan transparente me parece emocionante. No tengo más que palabras de agradecimiento hacia su gente y los músicos que colaboraron con este video de manera desinteresada porque aquí nadie cobró un mango, lo hicimos de corazón para sumar algo emotivo en este momento tan particular y duro para mucha gente que no tiene la posibilidad que tenemos nosotros de tener nuestras casas y nuestras comodidades. Mucha gente está desesperada", señaló Vitale al programa conducido por el Pollo Álvarez.

Y tras aclarar que la única intención de esta iniciativa fue llevar un hilo de esperanza a la sociedad argentina, advirtió: "Esperemos que esto sea un poco de alimento para el espíritu y que podamos atender a las normas que nos manda el Presidente que son muy acertadas y para aplaudir. Y que esto pueda terminar de una manera más leve y que no sea en vano toda la gente que se va a llevar este momento histórico tan tremendo".

Quedate en casa. Para reforzar la idea de la importancia de quedarse en casa, la presentación simuló ser un grupo de chat en el que cada uno de los artistas como Patricia Sosa, León Gieco, Soledad Pastorutti, Jairo, Abel Pintos, Sandra Mihanovich, Pedro Aznar, Alejandro Lerner, Ricardo Mollo, Natalia Oreiro, Lula Betoldi, Palo Pandolfo, Georgina Hassan, Mavi Díaz, David Lebón, Wos, Nacha Guevara, Kevin Johansen, Nahuel Penissi, Luciano Pereyra, Elena Roger, Juan Carlos Baglietto y Ligia Piro, entre otros, unieron sus voces para entonar una a una las estrofas de ese himno con el acompañamiento en piano de Lito Vitale y de Javier Malosetti en el bajo.