El sufismo es la rama mística del Islam. La tekkia es un espacio de reunión, el oasis donde el sufí se desconecta del mundo y se conecta con Dios. La Tekkia sufí Halveti-Yerrahi de Colegiales se inauguró en 2022, y es la más grande de América. Allí fue donde León Gieco grabó una versión de “Sólo le pido a Dios” por la paz en Medio Oriente. Lo singular del registro es que lo hizo en hebreo, árabe y castellano.

En esta versión participó el Ensamble Alma sufí, dirigido por Sami Sebastián, que invitó a Gieco a revisitar la más célebre de sus canciones junto a la cantante Nuri Nardelli, integrante de la orden sufí Al-Herrari, y a Gastón Saied, en representación de la comunidad judía.

León en castellano, Nuri en árabe y Gastón en hebreo generaron una exquisita comunión sonora. “ ‘Sólo le pido a Dios’ es un pedido por la paz, que está bastante maltratada, ahora y desde hace mucho tiempo ”, explicó Gieco.”Nosotros hacemos estas cosas porque tenemos la posibilidad de hacerlas. Porque mucha gente -un taxista, un albañil, un carpintero- puede sentir la misma impotencia al ver los horrores de la guerra y no poder hacer nada. Nosotros algo hacemos, aunque sabemos que esto no va a cambiar absolutamente nada, porque la guerra habla otro idioma. Pero respecto a esa impotencia, cantar esta canción por la paz en hebreo, en árabe y en castellano, me parece que, justamente en este momento, tiene una razón de ser ”.

“El Ensamble Alma sufí invitó a Gieco y a Gastón Saied, en representación de la comunidad judía, para crear una versión con un sentido estético, espiritual y, fundamentalmente, pacifista”, explicaron desde la producción.

“La convocatoria para venir acá a elevar un canto y una melodía por la paz me sorprendió gratamente”, cuenta Gastón Saied, uno de los cantantes más representativos de la comunidad judía en la Argentina. “Quizás es cierto que desde nuestro lugar como músicos es difícil poder hacer algo concreto, pero también es cierto que a veces la música trasciende algunas barreras físicas. Yo tomé la invitación como una bienvenida, y al poder participar con estos músicos increíbles en este entrecruzamiento de religiones, creo que el pedido por la paz tiene un peso aún mayor”.

El Ensamble Alma Sufí, durante la grabación con León Gieco y los cantantes Nuri Nardelli y Gastón Saied IGNACIO ARNEDO - Gentileza Orden Sufí Yerrahi Argentina

Esta versión fue producida por Sami Sebastián, director del Ensamble Alma sufí, junto a León Gieco, los periodistas Cicco (Abdul Wakil) y Humphrey Inzillo, y Yemal Mamprelian, referente de la Tekkia sufí Halveti-Yerrahi. “Lo hermoso de esta canción de León es que es atemporal”, argumenta la vocalista Nuri Nardelli. “Tiene un espíritu muy fuerte y aunque lamentablemente, tal vez nunca podamos dejar de cantarla, lo importante es que cada vez que lo hagamos, lo hagamos con el corazón. Eso se complementa muy bien con lo que es un grupo sufí como el que yo pertenezco donde se trata aquí de poder abrir el corazón. Eso es lo que hizo León cuando escribió ‘Solo le pido a Dios’. Entonces, grabar esta versión en esta hermosa mezquita, la redimensiona. Estoy muy contenta y muy agradecida”.

León Gieco, con Gastón Saied y Nuri Nardelli en la Tekkia sufí Halveti-Yerrahi de Buenos Aires, para la grabación de "Solo le pido a Dios" IGNACIO ARNEDO - Gentileza Orden Sufí Yerrahi Argentina

Publicada originalmente en IV (1979), “Sólo le pido a Dios” se transformó en un himno universal. Fue interpretada en infinidad de idiomas por artistas de la talla de Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Pete Seeger, Víctor Heredia, Bruce Springsteen, Bono (U2), Miguel Ríos, Ana Belén y Víctor Manuel, Antonio Tormo, Sixto Palavecino, Estela Raval, Florent Pagny y los Pibes Chorros, entre otros. León la interpretó al cierre de B.A. Rock en 1982 acompañado por Raúl Porchetto, Miguel Cantilo y Piero, y también frente al Papa Juan Pablo II (en 2000) y el Papa Francisco (en 2023); además, junto al gaitero español Carlos Nuñez en el Teatro Colón, acompañado por voces de los pueblos originarios como Beatriz Pichi Malén (mapuche) y Charo Bogarín (qom).

