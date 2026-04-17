Dólar: el mercado cierra la semana estable y rebotan acciones y bonos tras la desescalada en Medio Oriente

El mercado local cierra la semana en un escenario positivo. Con un contexto global favorable, con una desescalada de la tensión bélica en Medio Oriente que implicó bajas en el precio del petróleo y menor tensión financiera global, la tendencia en el país se acompaña con estabilidad en los tipos de cambio y en el riesgo país, y recuperación en bonos y acciones.

Hoy, el dólar mayorista oficial operó con cierta volatilidad (tocó $1369 durante la jornada) y luego cerró en $1364. Este valor marca una suba de alrededor de $9 (0,5%) durante la rueda, en la que se operaron unos US$463 millones.

Este movimiento se replicó en el segmento minorista, con un tipo de cambio que escaló $10 en el Banco Nación, habitualmente una de las cotizaciones más bajas del mercado, para cerrar en $1390.

Javier Milei y Luis Caputo

En el promedio de bancos y entidades financieras que releva diariamente el BCRA, el minorista quedó en $1389. Son $11 menos que en el cierre de la semana pasada (había quedado en $1400 el viernes).

La estabilidad en las cotizaciones también se observó en los dólares financieros. Luego de haber perforado los $1400 días atrás, el MEP, que se obtiene a partir de la compra y venta de bonos u otros activos financieros, escaló hoy $6 (0,45%) y llegó a $1412.

En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL), que permite girar fondos desde el país al exterior, también subió marginalmente ($9 o 0,6%) y quedó en $1462.

Las cotizaciones muestran una brecha, que se abrió tras las últimas restricciones cruzadas que estableció el BCRA que limitan la operatoria de salida de divisas a través del CCL. Actualmente, esa distancia entre ambos es del 3,5%.

El clima positivo también arrastró al segmento de los bonos y las acciones. Los títulos del tesoro en moneda extranjera recuperaron hasta un 1,6% en la jornada, y el riesgo país se mantuvo en 518 puntos. En lo que va del mes, este indicador cayó 69 puntos.

Esta dinámica se da mientras el Gobierno estira su racha de compra de reservas. Hoy, el BCRA anunció que se hizo con US$95 millones por operaciones en el mercado, y totalizó US$595 millones en la semana.

Al mismo tiempo, se anunció el acuerdo con el FMI por la segunda revisión del programa y avances en las negociaciones por nuevos préstamos y garantías (US$2000 millones del Banco Mundial, US$550 millones del BID) para créditos que habilitarían ingresos de divisas con los cuales el Gobierno sumaría liquidez para futuros pagos de deuda en moneda extranjera.

“Los mercados globales subieron impulsados por el cese al fuego de 10 días entre Israel y Líbano. En la Argentina, se destaca la posibilidad de un nuevo financiamiento garantizado por el Banco Mundial y el éxito de la licitación del Tesoro. El riesgo país se mantiene en su valor más bajo desde febrero”, destacó, del área de Research en Rava Bursátil.