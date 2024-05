Duki rompió el silencio con ironía sobre el supuesto embarazo de Emilia Mernes: “Pensando nombres”

Escuchar

Emilia Mernes generó preocupación entre sus fanáticos, luego de la suspensión de sus shows en el Movistar Arena y tras anunciar que fue diagnosticada con una gastroenteritis aguda. Con el correr de los días, la incertidumbre siguió aumentando, al punto tal que, durante la jornada del miércoles, Ángel de Brito hizo un extraño comentario al aire de LAM (América TV) y generó dudas sobre un posible embarazo de la cantante. Tras los rumores que se volvieron tendencia en redes sociales, su pareja, Mauro Lombardo, decidió romper el silencio.

La supuesta revelación se dio cuando, en pleno programa de espectáculos, el conductor plantó un misterio en relación con el alejamiento de Emilia de los escenarios. “Saben lo de Emilia, ¿no?”, lanzó sin filtro, lo que generó sorpresa entre las “angelitas”. “¿Qué pasó? ¿Se peleó con Duki?”, le preguntó Yanina Latorre, a lo que él expresó: “Va a ser noticia pronto”. “Está embarazada del Duki”, redobló la apuesta la panelista. Ante eso, y aunque el conductor no respondió este último comentario, las especulaciones aumentaron.

Tras el silencio de la cantante de los últimos días, Duki decidió referirse al tema. Por medio de sus historias de Instagram, se grabó frente a cámara y expresó: “Bueno, mi gente, ya le estuve pensando nombres a la bendi: si es hombre se va a llamar Gohan, y si es mujer le vamos a poner Cersei, así que acá abajo en la caja de los comentarios dejen qué nombre le pondrían si fuese hombre o mujer. Suscríbanse, denle al like y activen la campanita loco, gracias”. Sus palabras hicieron referencia, por un lado, al personaje Dragon Ball, y, por el otro, a una de las protagonistas de la serie de HBO, Game of Thrones.

Claramente, con estos dichos y la ironía que lo caracteriza, quiso ponerle fin a los rumores, desmintiéndolos por completo.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Emilia Mernes

El 3 de mayo, Emilia salió al escenario a cancelar su show en el Movistar Arena

La seguidilla de shows pautados por Emilia en el Movistar Arena, que estaban siendo un éxito absoluto, sufrieron un freno abrupto que sorprendió a todos. Resulta que el pasado 3 de mayo, fecha en que la cantante tenía pautado un concierto en el estadio ubicado en el barrio de Villa Crespo, salió al escenario para avisarle a su público que se suspendía, hecho que descolocó a todos los presentes. En las imágenes tomadas por sus propios fans, se puede apreciar a Mernes comunicar: “No puedo así. Quiero pedirles disculpas, de corazón. Intenté hasta último momento presentarme y darles el show que se merecen. Pero realmente me siento muy mal y el médico me dijo que no puedo”.

Tras ese momento, llegó la reprogramación de los conciertos que tenía previsto en las ciudades de Salta, Mendoza, Asunción (Paraguay) y Montevideo (Uruguay). Luego, Emilia optó por hacer silencio en sus redes sociales, lo que generó aún más confusión entre sus fans.

Sin embargo, luego de varios días de reposo, este domingo 26 de mayo va a ser el regreso de la artista a los escenarios del estadio. También hará presentaciones los días 29, 30 y 31 de mayo.

LA NACION