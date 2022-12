Lito Vitale, entre un emotivo tributo al rock nacional, una firme decisión y un sueño cumplido

escuchar

Este sábado 17 y domingo 18 de diciembre el Hipódromo de Palermo será la sede de una nueva edición del festival Wateke, el evento anual de múltiples experiencias en el que confluyen la música, la gastronomía, el teatro, el bienestar, los procesos sostenibles y los más diversos entretenimientos, talleres y contenidos para todas las edades.

Diego Torres, Vicentico, Turf, Nonpalidece, El Choque Urbano y Topa son algunos de los más de cien artistas que se presentarán en vivo a lo largo de este fin de semana repartidos entre cinco escenarios. De todos modos, este año el encuentro tendrá un condimento muy especial y distintivo que se llevará a cabo durante su segunda y última jornada. En efecto, este domingo 18 a partir de las 22, Lito Vitale, en calidad de director musical, estará al frente de Sólo le pido al rock, un tributo al rock argentino que genera, sin dudas, una enorme expectativa.

Lito Vitale preparó un show especial en homenaje al rock nacional PATRICIO PIDAL/AFV

“Se trata de un festival con nueve solistas de distintos mundos y épocas rockeras en el que abarcamos temas desde Almendra y Manal hasta Babasónicos, Catupecu Machu y bandas más actuales. Van a sonar, entre otras, ‘La Balsa’ y ‘Ciudad de pobres corazones’, pasando por ‘Putita’, ‘Remisero’, ‘Nos siguen pegando abajo (Pecado mortal)’ y muchas más canciones emblemáticas. Confiamos en que será algo emotivo y muy rockero”, revela Lito Vitale desde el estudio de grabación montado en su propia casa.

Iván Noble, Coti, Ángela Torres, Walas, Hilda Lizarazu, Lula Bertoldi, Feli Colina, An Espil, Baltasar Comotto y un “artista sorpresa” serán los ilustres nombres que le pondrán voz y emoción a un espectáculo que le otorgará un mayor brillo a una propuesta como la del Wateke.

“Este concierto lo laburé muy en comunión con la gente del festival y con Leo Kreimer que es el director escénico del espectáculo. Y ya con los años fui desarrollando una especie de gimnasia para saber qué tema le queda mejor a determinada voz o intérprete o qué le gusta más a tal artista. Siempre hay un ida y vuelta en ese aspecto pero al final llegamos a un acuerdo porque soy bastante flexible y me gusta que el artista se sienta cómodo con el tema que le tocó”, explica Vitale en relación con la dinámica del show para luego completar: “El criterio es muy personal y artístico. No pasa por algo comercial; prefiero poner el acento en lo que más me gusta a mí y así se viene desarrollando mi vida musical. Nunca me guié por el pulso del marketing, el éxito ni las vistas en las redes”.

Por su parte, Guillermo Arrom (primera guitarra), Julián Baglietto (batería), Juan Pablo Rufino (bajo), Mariano Delgado (segunda guitarra) y una sección de vientos conformarán la banda que secundará a Vitale en esta nueva experiencia en materia de homenajes a la que, en verdad, ya está sumamente acostumbrado dadas sus habituales convocatorias como encargado de la dirección general.

Vale señalar en ese aspecto lo que ocurriera años atrás en el teatro Coliseo para conmemorar al festival Beat Baires, la producción de un álbum especial por los cuarenta años del rock argentino o bien lo sucedido en octubre de 2021 en el teatro San Martín a través del celebrado tributo a Charly García con motivo de sus 70 años.

Y en ese sentido, Vitale cuenta: “Todo esto surgió como una especie de desprendimiento de Ese amigo del alma, aquel programa de la década del noventa en Canal 13. Después seguí contactándome con muchos artistas nuevos a partir de El anfitrión, el programa que sale por la Televisión Pública desde hace dos años. Me gusta generar el armado de este tipo de eventos, conceptualizarlos y transformarme en rockero, tanguero, folclorista, clásico o lo que sea. Me encanta esa situación de colocar la energía en distintos estilos, algo que se potencia gracias al apoyo de mi banda que es muy versátil y que me sigue a full en cada proyecto”.

- A propósito de estos frecuentes homenajes que te cuentan como protagonista, ¿te sentís de algún modo como una especie de custodio que mantiene viva la memoria de un cancionero tan vasto y rico como el del rock argentino?

- No. Eso sería ponerme un título demasiado grandilocuente. Este tipo de eventos también lo hacen otros músicos como muchos de los que tocaron con Spinetta; Javier Malosetti, el Mono Fontana, Claudio Cardone y también Popi Spatocco produce muchos espectáculos del estilo ligados al folclore y al rock. La verdad es que no me gusta mucho personalizar porque, en definitiva, siempre termina siendo un trabajo en equipo. Prefiero hacer mi camino y saber que soy como un alumno de un montón de músicos que admiro, quiero y de los cuales aprendí y sigo aprendiendo miles de cosas. De todos modos, reconozco que me gusta tomar las canciones que son tan representativas de la historia argentina, tanto del rock como del folclore, y tratar de darle una impronta especial a ese repertorio tan amplio y que tanto nos define.

Lito Vitale está entusiasmado con su presente y con muchos proyectos que tiene, entre manos, para su futuro PATRICIO PIDAL/AFV

- ¿Cómo encarás este tipo de proyectos evocativos considerando que se trata de temas muy arraigados e instalados en el inconsciente colectivo?

- Todo pasa por una cuestión de feeling. En algunos casos, nosotros tocamos los temas bastante parecidos a los originales y en otras ocasiones los hacemos muy diferentes. Pero siempre nos damos el permiso de reinterpretar porque para hacerlo igual no hay nada mejor que la versión original. Nunca la vas a mejorar. Por eso está bueno que el músico trate de sumarle un valor agregado, tanto desde la dirección musical como desde los arreglos de vientos o de cada uno de los instrumentos de la banda. Y eso también va para el intérprete. No es lo mismo escuchar un tema de Catupecu cantado por Fernando Ruiz Diaz que por Feli Colina; son dos mundos diferentes.

- ¿Qué balance hacés de este 2022 sobre todo a partir de la gran repercusión obtenida con Bendiciones, el álbum que grabaste junto a Sandra Mihanovich?

- Grabar con Sandra fue una experiencia espectacular y un sueño cumplido para ambos. Ella es una amiga y una artista impresionante que quiero y admiro mucho. Con el disco hicimos unos cinco o seis conciertos hermosos e inolvidables, fuimos nominados a los Grammy Latinos y ahora el 30 de diciembre volvemos a tocar juntos en La Trastienda. Más allá de eso, estoy siempre en acción. Tenemos nuevos proyectos con Juan Carlos Baglietto y a fines de este año voy a hacer un concierto junto a la Orquesta Juan de Dios Filiberto con música original especialmente compuesta para ella, lo cual me genera un gran orgullo.