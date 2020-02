The Hu actuarán el 30 de marzo en Niceto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de febrero de 2020 • 12:41

Lollapalooza Argentina ha confirmado cuatro nuevos side shows, que tendrán lugar a finales de marzo en distintas salas de la Ciudad de Buenos Aires y de Rosario.

A las ya anunciadas presentaciones de Rita Ora, Nathy Peluso, LP y Lauv, se suman cuatro nuevas fechas. La primera de ellas funcionará como previa del gran encuentro que tendrá lugar en el Hipódromo de Palermo, el 26 de marzo, mientras que el resto cerrará la programación, los días 30 y 31.

El cantante británico Yungblud se presentará en el Teatro Vórterix a finales de marzo

Uno de estos nombres es el del cantante y compositor británico conocido artísticamente como Yungblud, quien actuará el día 26 en el Teatro Vórterix. El músico nacido en Doncaster, Reino Unido, se ha autodefinido en algunas ocasiones como "un artista con conciencia social y sin miedo de expresarse a través de canciones de protesta de género". Su tema más conocido, "I Love You, Will You Marry Me", cuenta una historia real de un hombre llamado Jason que se le declara a una mujer llamada Clare Middleton mediante un grafiti en el Parque Hill.

Procedente de tierras mongolas, la banda The Hu perfila como una de las propuestas más exóticas de la oferta de side shows. Con un estilo "hunnu rock", la formación presenta un repertorio con sonidos e instrumentos propios de su lugar de origen y se define por un característico canto de garganta propio de melodías tradicionales de Mongolia. El grupo lanzó su primer álbum el 13 de septiembre de 2019, un disco en el que trabajó durante siete años. El 30 de marzo desembarcará en Niceto TBD.

El cantante y compositor de origen líbano-británico Mika, ganador del World Music Awards, estará en Rosario a finales de marzo

La novedad de este año en el Lollapalooza es la federalización del festival con la incorporación de dos plazas nuevas: Córdoba y Rosario. En esta última ciudad se presentará en el Teatro Metropolitano, el día 31, Mika, cantante y compositor de origen líbano-británico, ganador del World Music Awards, Brit Awards y nominado al Premio Grammy, y quien en 2016 debutó con el famoso sencillo "Grace Kelly".

Rex Orange Country protagonizará un concierto en el Vórterix el 31 de marzo

En la misma fecha, el joven artista británico de indie pop y rap alternativo Alex O'Connor, más conocido por su nombre artístico Rex Orange County, actuará en el Vorterix.

Las entradas para los cuatro side shows saldrán a la venta a través de la plataforma AllAccess a partir del 11 de febrero.

En cuanto al cartel del festival en el Hipódromo, el viernes 27 estarán presentes Travis Scott, Martin Garrix, Los Fabulosos Cadillacs , Brockhampton, Duki, Madeon, Rita Ora, A Day to Remember, King Princess, LP, Wos y Denzel Curry, entre otros. El sábado 28 será el turno de The Strokes, Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Ratones Paranoicos, Illenium, Kacey Musgraves, Litto Nebbia, Charli XCX, Jaden Smith y muchos otros. La tercera y última jornada, la del domingo 29, contará con Guns N' Roses, Lana del Rey, Cage the Elephant, James Blake, Alan Walker, Rezz, The Lumineers, Rex Orange County, Mika, Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, Airbag, Lauv, Ysy A y otros.