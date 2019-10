De los Guns a Gwen Stefani, Lollapalooza ya tiene sus nombres

Guns N' Roses. Desde que Axl Rose y Slash volvieron a salir de gira juntos vinieron siempre que pudieron al país: 2016, 2017 y ahora como plato fuerte de Lolla Fuente: Reuters

El festival anunció el lineup de su séptima edición, que se llevará a cabo entre el 27 y el 29 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro; The Strokes y Lana del Rey, presentes

Si hay un festival que sabe administrar a la perfección la información ese es Lollapalooza. El festival ideado por Perry Farrell en los 90 e instalado como sinónimo de entretenimiento y experiencia en el siglo XXI separa el año en etapas. Así como primero anuncia las fechas de su nueva edición y luego da la noticia de cuándo salen a la venta las entradas (fiel a su estilo, sin anunciar los artistas que lo integrarán), deja para la primavera el anuncio de su lineup: la grilla de solistas y bandas que supera la barrera de los cien artistas y que incluye una oferta tan variada como imposible de absorber en una lectura inicial.

Tras una andanada de suposiciones y de supuestos posters revelados en las redes sociales, en el mediodía de ayer las suposiciones llegaron a su fin. El festival dio a conocer los nombres de su séptima edición, en paralelo a los anuncios de la novena edición en San Pablo y la décima en Santiago de Chile.

Dos viejos conocidos y muy queridos por el público local encabezan la grilla. Se trata de Guns N' Roses y The Strokes. Los primeros, tras aquellos memorables shows de los 90, quedaron definitivamente adheridos al corazón argentino. Por más que Axl Rose se quedó con la banda y vino en varias oportunidades, no fue hasta la gira del regreso de 2016, nuevamente con el guitar hero Slash como ladero, que ese amor se volvió a experimentar como el primer día. Su show en River resultó memorable y un año más tarde hubo un nuevo capítulo, en el Estadio Único de a Plata y en otra noche mágica: en este caso no solo por su show sino por haber compartido la velada con The Who, que saldó una deuda con el público local.

En cuanto a The Strokes, su última vez en la Argentina fue la más importante de su trayectoria, en términos de convocatoria. Y fue en Lollapalooza, en la edición de 2017. Pero el dato que más hay que retener es que la banda encabezada por Julian Casablancas y Albert Hammond Jr. está pasando por un gran momento. Su participación de este año en la versión madre del festival, en Chicago, Estados Unidos, recogió grandes críticas y demostró que, aunque el rock no sea la parte mayoritaria de la grilla, sí mantiene su capacidad de generar emociones fuertes. Al fin de cuentas, es lo que más busca el festival con aquello que llama "experiencia Lollapalooza".

Si nos concentramos en los seis nombres que encabezan el lineup, llamados headliners en la jerga festivalera, enseguida se desprende un dato importante: es la primera vez que Lolla tendrá a dos mujeres entre sus nombres principales, aquellos que en el afiche se llevan el cuerpo de letra más grande. Hablamos de Lana del Rey, que se presentó en la edición de 2018, y Gwen Stefani, la excantante de No Doubt que lleva una zigzagueante trayectoria como solista. Si bien en los festivales se suele apelar a los hits, es muy probable que Lana les dé un espacio importante a las canciones de su último disco, el celebrado Norman Fucking Rockwell. En cuanto a Stefani, adaptó al formato de gira su show Just a Girl, una residencia en Las Vegas que le dio muy buenos dividendos. Sin apuro, comentó tiempo atrás que ya empezó a trabajar en nuevas canciones, que recién verían la luz el año próximo.

La primera línea de la séptima edición que se llevará a cabo en el Hipódromo de San Isidro los días 27, 28 y 29 de marzo, se completa con una gran novedad, la del rapero Travis Scott, una de las figuras del momento de la escena hip hop norteamericana, y el DJ Martin Garrix. El holandés es un joven veterano, que empezó a pinchar discos a los 13 y que hace rato integra el selecto grupo de productores y DJ más solicitados de la ya de por sí solicitada escena holandesa, entre Tiësto, Hardwell y Afrojack.

En la segunda línea de la grilla se encuentran Vampire Weekend, los incendiarios Cage The Elephant y James Blake. Junto a ellos y ya que hablábamos de DJ holandeses, el experimentado Armin Van Buuren.

Las mujeres solistas jugarán un papel muy importante en la edición 2020, de la mano de la cantante de pop-country Kacey Musgraves, Rezz, Rita Ora, Charli XCX, King Princess, Hayley Kiyoko, Kali Uchis y LP, que primero se presentará en el teatro Vorterix con dos funciones con entradas agotadas, la semana que viene. A ellas se suman la española Amaia y las argentinas Fabiana Cantilo, Nathy Peluso y J Mena (Jimena Barón), entre otras.

Electrónica, trap, canción, rock y pop completan la oferta que incluye gustos y públicos muy variados y que próximamente también anunciará los nombres que entretenerán a los más chicos: los asistentes al escenario conocido como Kidzapalooza. Del resto se destacan Ratones Paranoicos, Duki, The Lumineers, Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, Jaden Smith (el hijo del actor Will Smith), Litto Nebbia, Wos, Airbag, El Mató a un Policía Motorizado, Emmanuel Horvilleur, Louta, Pablo Vittar, Ysy A y Bizarrap.

En la instancia actual de preventa las entradas tienen un costo de 8250 pesos más cargo por servicio (abono de tres días), en lollapaloozaar.com/tickets y puntos de venta de AllAccess.