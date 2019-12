Lollapalooza: se confirmaron los side shows del festival

La cantante inglesa Rita Ora protagonizará uno de los side shows del festival

Los side shows de Lollapalooza son un clásico del festival, que entre el 27 y el 29 de marzo próximos vivirá su séptima edición Argentina. Rita Ora, Nathy Peluso, LP y Lauv serán quienes protagonicen los side shows. Tres de ellos funcionarán como previa del festival, ya que tendrán lugar entre el 25 y el 26 de marzo. El restante marcará el cierre de la semana Lollapalooza: se llevará a cabo el 30 de marzo.

Rita Ora es una cantante, actriz e ícono de la moda británica ((de ascendencia kosovar). Su llegada a Lollapalooza 2020 Argentina marcará su debut en estas tierras. Se presentará el 25 de marzo en el teatro Vorterix. Para la norteamericana LP (Laura Pergolizzi), en cambio, será su segunda vez en muy poco tiempo, ya que en octubre pasado se presentó en Vorterix, en dos funciones con entradas que rápidamente se agotaron. Esta vez su show no será en Buenos Aires sino en la ciudad de Córdoba: el 26 de marzo se presentará en la Plaza de la Música.

La argentina radicada en Madrid Nathy Peluso se reencontrará con sus fans locales en el flamante C Complejo Art Media (Corrientes y Dorrego). Seguramente presente la canción que estrenó días atrás, "Copa Glacé", además de los temas con los que obtuvo un lugar destacado en la escena de rap y trap en español, como "Corashe" y "Natikillah".

Una de las características de Lollapalooza es acercar y descubrir nuevos talentos. El cantante y productor de San Francisco Lauv es, sin dudas, una de las grandes apuestas del festival para su edición 2020. Debutó en 2015 y logró hacerse oír con canciones pop frescas y contundentes como "I Like Me Better", "The Other" y el hit de DJ Snake, "A Different Way". Primero se va a presentar en el festival y, el 30 de marzo, va a coronar con su side show en el teatro Vorterix su debut en Buenos Aires.

Las entradas para los cuatro side shows saldrán a la venta el próximo lunes 23 en AllAccess.

Lollapalooza volverá al Hipódromo de San Isidro en marzo. El viernes 27 se presentarán en el festival Travis Scott, Martin Garrix, Los Fabulosos Cadillacs , Brockhampton, Duki, Madeon, Rita Ora, A Day to Remember, King Princess, LP, Wos y Denzel Curry, entre otros. El sábado 28 será el turno de The Strokes, Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Ratones Paranoicos, Illenium, Kacey Musgraves, Litto Nebbia, Charli XCX, Jaden Smith y muchos otros. La tercera y última jornada, la del domingo 29, contará con Guns N' Roses, Lana del Rey, Cage the Elephant, James Blake, Alan Walker, Rezz, The Lumineers, Rex Orange County, Mika, Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, Airbag, Lauv, Ysy A y otros.