Lollapalooza 2027: salen a la venta los Early Bird y los Lolla FAM

Lollapalloza Argentina volverá al Hipódromo de San Isidro los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027. Este lunes, el festival confirmó la salida a la venta de sus primeros tickets, tanto los Lolla FAM como los ya históricos Early Bird.

Este miércoles 3, a partir de las 10 de la mañana, saldrán a la venta los Lolla FAM, Los abonos podrán adquirirse en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.

Los Early Bird, en tanto, se pondrán a la venta a partir del jueves 4, también a las 10 de la mañana. Durante 24 horas habrá una preventa exclusiva para los clientes de Santander Visa (hasta 6 cuotas sin interés) o hasta agotar stock, “lo que suceda primero”, según informa la oficina de prensa del festival.

Lolla FAM

Lolla FAM (abono para los 3 días): instancia exclusiva para fans de Lollapalooza (que hayan comprado para 5 ediciones o más) con un código que llegará por correo electrónico entre el 1° y el 2 de junio. Los tickets podrán comprarse desde el miércoles 3 de junio a las 10, en hasta 6 cuotas sin interés de $34.167 + service charge con tarjetas Santander Visa. Más información sobre Lolla FAM en http://www.lollapaloozaar.com/lollafam.

Early Bird (abono para los 3 días del festival): a la venta a partir del jueves 4 de junio a las 10, en hasta 6 cuotas sin interés de $34.167 + service charge. Tickets disponibles únicamente a través de la web de AllAccess.com.ar. Una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta, hasta agotar tickets.

Los abonos de Lollapalooza

Como todos los años, Lollapalooza Argentina renueva su propuesta de abonos y servicios para que cada quien elija cómo vivirlo y tenga un festival lleno de música y confort.

3 Day Pass: acceso para los tres días del festival, con entrada a todos los shows en los cinco escenarios. Incluye también la posibilidad de comprar comida y bebida de reconocidos chefs y restaurantes, así como merchandising oficial de las bandas y del festival. Además, permite el ingreso al Beergarden (exclusivo para mayores de 18 años) y a distintas áreas temáticas como Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Túnel, Casitas, La Playita y el recorrido de arte con obras de diversos artistas. El pase contempla también estaciones de agua gratuitas, acceso a alquiler de lockers y entrada sin cargo para niños y niñas menores de 10 años.

3 Day Pass Plus: incluye todos los beneficios del abono general, sumando acceso a una zona exclusiva dentro del predio. Esta área ofrece un espacio de relax con sombra, wifi, baños preferenciales y pantallas gigantes con transmisión en vivo de los escenarios principales. Además, los asistentes cuentan con estaciones de carga de celular, juegos en el césped, lockers gratuitos, acceso prioritario a puntos de gastronomía, bebidas, carga de cashless, puestos de hidratación exclusivos y atención personalizada por parte del staff dedicado a este sector.

3 Day Pass Lolla Lounge: es el pase más completo del festival, con acceso exclusivo a la zona Lolla Lounge, que ofrece vista lateral a los escenarios principales. Este espacio premium cuenta con áreas de descanso con sombra, wifi, baños exclusivos, lockers gratuitos y estaciones de carga para celulares. También incluye estación de glitter, espacio de masajes, pantallas con transmisión en vivo, puestos de merchandising oficial, puestos de hidratación exclusivos, zona con juegos al aire libre, carga de cashless y atención personalizada por parte de un equipo dedicado exclusivamente a los asistentes de este sector.

Luego de una edición que reunió a Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, el Hipódromo de San Isidro volverá a llenarse de música, arte y adrenalina con distintas propuestas pensadas para todos. Pero lo que de verdad hace única a la edición argentina de Lollapalooza es la gente. Doce años no hacen más que confirmar que no hay público como el nuestro.