Lollapalooza Argentina 2026: de Yami Safdie y sus sorpresivos invitados a los suecos “locos” de Viagra Boys

Última vuelta. Llega el final de Lollapalooza Argentina 2026 con una nueva jornada que tiene unos treinta de espectáculos en cinco escenarios hasta pasada la medianoche. El plan para hoy incluye a artistas como Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT, HorsegiirL, Men I Trust, Viagra Boys, Saramalacara, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143 Leti, Ludmila di Pasquale y Reybruja. Y la frutilla del postre será la muy esperada Sabrina Carpenter, que subirá al escenario Flow pasadas las 22 de este domingo. Mientras tanto, se pueden repasar algunas postales de lo que ya estuvo ocurriendo en distintos escenarios.

Fueron tres jornadas espléndidas las de Lollapalooza Argentina 2026. La del domingo comenzó con 32 grados y un sol que picaba fuerte. Los abanicos, cada vez más populares, se esparcían por todo el predio del Hipódromo de San Isidro. Pero en el escenario Samsung había una convención de remeras negras porque Massacre aparecía para ponerle un poco de rock al festival.

Massacre abrió el escenario Samsung en la calurosa tarde de domingo Lucas Mangi

Allí estaba Walas haciendo maniobras con su theremin y un particular acento para el inglés. Luego cambió al castellano porque los sagaces comentarios lo ameritaron. “Hay algunos periodistas que dicen que Massacre debería ser prohibido, pero otros dicen que es la octava maravilla”, bromeaba con el título de uno de sus temas.

“Niña Dios”, “La reina de Marte” y “Tanto amor” fueron algunos de la partida en sus 45 minutos de show. Y hasta hubo una dedicatoria, “el saludo a un amigo (Ozzy Osboune) que se fue hace un tiempo”, con el clásico de Black Sabbath “Paranoid”

A cien metros de allí, el power trío femenino de origen mexicano The Warning también le ponía distorsión a la tarde. Calentó el Alternative con su hard rock cantado en inglés y en español. En un set donde recorrieron su discografía, demostraron que el género todavía puede sonar fresco. Además de presentar un tema inédito, sorprendieron con una versión abrumadora de “El Baile de los que sobran”, de la banda chilena Los Prisioneros.

La tarde mansa

El toque manso de la tarde llegó en la voz de Yami Safdie, que apareció muy floral y llevó a todo su público al ritmo de sus canciones, en el escenario Flow. Desde las puestas corales hasta la pieza intimista de guitarra y vos, sin excesivos recursos, Yami supo armar un cuadro para cada canción, especialmente con sus invitados. Tiene varios feat. en su haber que trajo a este repertorio: “Pero yo sí” (Carim León), “Cuéntame” (Alejandro Sanz), Milo J “El bolero”). Pero hubo otros dúos que fueron totalmente en vivo, porque en escena aparecieron Coti, primero, para “Tu nombre”, y Soledad, más tarde, para “Tu amiga”.

Yami Safdie, muy floral Lucas Mangi

“Esta tarde es demasiado especial. Hace diez años vine por primera vez a este festival. Estaba ahí abajo”. Lo dijo un par de veces, porque consideró esta actuación un sueño y como parte de un cuento. Uno de “otra vida”, como dice aquella canción que grabó con Lasso y reservó para el último tramo de su show.

Humareda post-punk

Mas tarde, el escenario Samsung fue protagonista de la jornada más rockera del festival. Aunque el sol y el calor no dieron tregua en todo el día, el post-punk de los Viagra Boys atrajo los primeros vestigios de oscuridad. Los suecos, que se habían bajado de la primera edición del Primavera Sound en 2022, saldaron su deuda con el público argentino y presentaron su gran disco del año pasado Viagr Aboys.

El cantante Sebastian Murphy subió a escena con cerveza en mano y torso al descubierto. Cuando con su voz carrasposa entonó los primeros versos de “Man Made of Meat”, los saltos de la gente provocaron una humareda de polvo.

Una del las tribus de Lollapalooza Argentina 2026 Lucas Mangi

Luego siguieron con “Slow Learner“, “Waterboy” y “Punk Rock Loser”. Es inevitable no vincularlos con bandas como Joy División y The Fall, pero también, gracias al saxo de Oskar Carls, es imposible no pensar en lo bien que se quedarían en una playlist con los éxitos de Sumo. El cierre fue una versión de diez minutos de “Research Chemicals”, de su primer EP Consistency of Energy, donde el grupo desplegó todo su potencial.

Datos útiles

Los ingresos al Lollapalooza 2026 están distribuidos a lo largo de la avenida Márquez: Santa Fe y Márquez; Márquez e Int. Aphalo y Márquez y Tellier. Los medios de transporte amplían su franja horaria. Trenes Línea Mitre (San Isidro – Belgrano C – Retiro): servicio nocturno de 23 a 3. Líneas de colectivos cercanas al Hipódromo de San Isidro: 60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707.

Lollapalooza Argentina 2026 Lucas Mangi

Zona Relax

“La experiencia también evoluciona en el terreno del bienestar con una nueva Zona de Relax que funciona como un verdadero oasis verde en el corazón del predio, con áreas de sombra y vegetación diseñadas para desconectarse del ritmo intenso y recargar energías sin perder la esencia del festival”, informan desde la producción.

En torno a los escenarios principales, se extenderá la gran vidriera de locales de comidas (50 en total), los puestos de las marcas y activaciones, sectores de hidratación y el clásico espacio verde. “Fiel al cuidado del medio ambiente, Lollapalooza continuará impulsando iniciativas y espacios como Espíritu verde, Rock & Recycle y la alianza con Amigos de la Patagonia, promoviendo activamente la reforestación de bosques nativos. Este año, el programa Rock & Recycle renueva su propuesta con un incentivo imperdible: los participantes podrán participar por un Golden Ticket para acceder a los mejores shows de DF Entertainment durante todo el 2026.

Medios de pago

Como en años anteriores, el único medio de pago será Lollacashless. Para agilizar las compras dentro del predio, el sistema será el único medio de pago para gastronomía, bebidas y merchandising. Es indispensable haber retirado la pulsera con antelación en los puntos de canje habilitados para poder ingresar y consumir. Se recomienda cargar dinero a través de la web oficial de Lollapalooza Argentina antes de asistir, para evitar filas.

Para andar livianos

Quienes deseen disfrutar de los shows sin cargas adicionales, el festival ofrece un servicio de lockers. Con medidas de 45 cm x 31 cm x 52 cm, estos espacios tienen capacidad suficiente para dos cascos de moto o dos mochilas medianas, permitiendo guardar pertenencias de forma segura durante cada jornada del fin de semana.

Lolla App

Para estar actualizado con todos los detalles, cambios o agregados, se puede acceder a la app del festival. Allí se podrá chequear toda la información de los line-ups, horarios y mapas del predio sin necesidad de conexión a internet.

Transmisión por Flow

A partir de las 12, la totalidad de la última jornada del festival se podrá ver en vivo mediante el streaming que realizará Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608), en los cuales transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, todos los shows completos de los diferentes escenarios. El canal 605 presenta el escenario Flow y una propuesta de contenidos propios que se llevarán a cabo entre show y show. Este canal conducido por hosts presentará entrevistas a las bandas, notas de color con móviles desde el campo, grandes invitados y diferentes columnistas. Por su parte, los canales 606, 607 y 608 estarán dedicados a los escenarios Samsung, Perry’s y Alternative.