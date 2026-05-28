Maravillosa Alicia llega al Jardín Botánico con una experiencia inmersiva

A partir del 2 de julio, cuando caiga la noche sobre el Jardín Botánico de Buenos Aires “Carlos Thays”, algo cambiará. Los senderos se iluminarán, los árboles cobrarán vida y uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad se transformará en un mundo extraordinario. En la víspera de las vacaciones de invierno llegará Maravillosa Alicia, una experiencia inmersiva de gran escala inspirada en Alicia en el país de las maravillas, que convertirá al Botánico en un museo a cielo abierto, donde el público no sólo observará la historia: podrá atravesarla, jugarla y protagonizarla.

Según explican sus productores, Maravillosa Alicia fue diseñada integralmente en sintonía con el Jardín Botánico, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, ubicado en el corazón de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. Toda la iluminación es LED de bajo consumo, sin contaminación lumínica. Las estructuras son autoportantes: sin excavación, sin fijaciones al suelo. Tampoco se utilizan plásticos de un solo uso; al retirarse, el jardín queda exactamente igual.

Maravillosa Alicia

El proyecto se basa en instalaciones inmersivas, tecnología interactiva y una guía narrativa para habitar el universo de Alicia. Con doce instalaciones creadas especialmente para convivir con la naturaleza viva del jardín, la propuesta combina arte lumínico, escenografía monumental, sonido envolvente y tecnología interactiva para construir un recorrido nocturno único en Buenos Aires.

Las entradas se podrán conseguir desde los 20.000 pesos únicamente en MundoTicket.com. Los clientes de Banco Galicia accederán a una preventa exclusiva con tarjeta Visa desde el jueves 28 de mayo a las 12, hasta el domingo 31 de mayo a la medianoche. La venta general comenzará el lunes 1 de junio, a las 12.

Cada estación fue concebida como una obra en sí misma, con identidad visual propia, narrativa inmersiva y una dimensión lúdica que hace que ningún recorrido sea igual a otro. Los momentos más icónicos del universo de Lewis Carroll —el Conejo Blanco, el Té de Locos, el Jardín de la Reina, el Gato de Cheshire y la partida de ajedrez— se transforman en espacios habitables donde los visitantes pasan a formar parte activa de la historia", explican desde la producción.

“La experiencia está diseñada con múltiples capas de lectura: quienes conocen la obra original encontrarán referencias y guiños ocultos, mientras que quienes se acerquen por primera vez podrán disfrutar un recorrido completamente accesible, emocional y sensorial. Uno de los grandes diferenciales de Maravillosa Alicia es ALI, primera guía narrativa del mundo que vive en WhatsApp, sin necesidad de descargar aplicaciones ni utilizar dispositivos especiales. Durante el recorrido, ALI desbloquea contenido, propone desafíos y sostiene un juego interactivo que evoluciona a lo largo de la experiencia, haciendo que cada visita sea única. Además, el público podrá interactuar con AlicIA, una inteligencia artificial desarrollada especialmente para expandir el universo de Carroll más allá del recorrido físico”.

Maravillosa Alicia, una experiencia diferente en el Jardín Botánico

Además, Maravillosa Alicia contará con recorridos diferenciados para adultos, jóvenes y niños. Los más chicos tendrán además un dispositivo especialmente adaptado —sin necesidad de teléfono ni lectura— para vivir su propia aventura dentro del universo de Alicia.

Desde su concepción, la propuesta fue desarrollada con criterios de accesibilidad integral: todas las estaciones incluirán contenido en Lengua de Señas Argentina, señalética con pictogramas y un diseño libre de luces estroboscópicas o sonidos abruptos, para garantizar una experiencia cómoda y accesible para todos los públicos.