Empezó Lollapalooza Argentina 2026: hoy tocan Lorde, Turf, Turnstile y Tyler the Creator

La cuenta regresiva llegó a su fin y dio paso a una vibrante jornada musical en el Hipódromo de San Isidro en esta nueva edición de Lollapalooza Argentina, que se extenderá desde hoy hasta el domingo 15 con la presencia de más de cien artistas distribuidos en cinco escenarios, además de las innumerables propuestas gastronómicas, culturales y recreativas que el público puede disfrutar a lo largo del predio.

Turnstile, Tyler The Creator, Lorde, Danny Ocean y Turf encabezan hoy la grilla del festival, que comenzó a las 13.45 desde el escenario Samsung con la actriz y cantante argentina Mora Fisz, conocida por interpretar a la hija de Juan Salvo (Ricardo Darín) en El Eternauta (Netflix), y el artista emergente Jero Jones, que musicalizó el escenario Perry con una fusión de pop, rock, electrónica y sonidos vintage.

Otros de los shows más esperados de la jornada viene de la mano del actor de Stranger Things Joe Keery, popular por su papel de Steve Harrington en la serie de los hermanos Duffer y cuyo nombre artístico es DJO (a las 18 en el escenario Flow), y la girlband estadounidense de K-pop Katseye (a las 19 en el escenario Samsung), que en la última edición de los premios Grammy estuvo nominada como Mejor artista nuevo y Mejor interpretación pop de dúo/grupo.

El Kidzapalooza, que este año cambió su ubicación y ya no está situado en uno de los extremos del hipódromo, sino más cerca del ingreso principal de la Avenida Márquez, tendrá como plato fuerte al infalible Piñon Fijo, a las 19.

Resolanas eran las de antes. En los primeros instantes de la primera hora del festival, el sol caía cenital sobre las nucas de todos los que deambulaban por el predio del hipódromo, apenas se abrieron las puertas. Para las tres de la tarde, la multiplicidad de sonidos ya invadía (por los tres próximos días), la tranquilidad vespertina sanisidrense.

El calor y la humedad no eran el marco ideal para andar a los saltos, aunque algunos se atrevieron a poner el cuerpo en movimiento en las casitas de música electrónica, reunidas en grupos de a tres, con DJ, en plena faena. En cambio, para esa hora, para ese clima, parecía más apta la propuesta supercool de Tiger Mood, que justamente con su mood neo soulero, que abreva en diversas influencias, le dio el tono justo para esa primera tarde de festival.

“Es la primera vez que vengo al Lollapalooza. Siempre soñé con venir. Y que la primera vez que viniera fuera a tocar. Y estoy acá con mis brothers. Con mis amigos”, decía Rocío Ricci, la voz cantante de Tiger Mood (no confundir con ningún golfista de éxito mundial).

Poco después, otro mood sonaba en el escenario Samsung. El inclasificable (pero des-clasificable por un público que lo aplaudió con ganas) Guitarricadelafuente, tomó revancha en estas tierras. “Hace tres años vine por primera vez. Tuvimos que hacer un show acústico porque se rompió el sonido y me alegra que estéis otra vez aquí”, dijo. La segunda habrá sido la vencida para Álvaro Lafuente Calvo, el valenciano que trajo a cuestas el repertorio de Spanish Leather, su último disco, y otras perlitas de su repertorio, registrado en su trabajo anterior. Definitivamente, su estilo es un retrato generacional, desde una estética que no tiene banderas (o que las tiene, pero dentro de la península ibérica), con toques que van desde la canción de autor al contexto electrónico y los gestos folklóricos en el rasgueo de su guitarra.

Cambio de formato

Apenas con un vistazo del predio se descubre que hay cambios en la circulación de público. “Un predio más fluido con menos caminata y más música”. Esa parece haber sido la consigna para 2026. “El mapa del festival cambia para acompañar el movimiento natural del público y mejorar drásticamente los tiempos de circulación. Tres de sus cinco escenarios estrenarán ubicaciones estratégicas que permiten ampliar sectores clave”, aseguran desde la producción del festival. Veamos algunos cambios.

Perry’s en formato inmersivo

El escenario que lleva el nombre del fundador del festival y que suele tener programada una artística de música electrónica, urbana y de tendencia, cuenta con un rediseño técnico de pantallas circulares y luces envolventes. Ofrecerá una experiencia visual y sonora de máxima cercanía para los fans de la música urbana y electrónica.

Zona Relax

También hay novedades aquí. “La experiencia también evoluciona en el terreno del bienestar con una nueva Zona de Relax que funciona como un verdadero oasis verde en el corazón del predio, con áreas de sombra y vegetación diseñadas para desconectarse del ritmo intenso y recargar energías sin perder la esencia del festival”, informan desde la producción.

En torno a los escenarios principales, se extenderá la gran vidriera de locales de comidas (50 en total), los puestos de las marcas y activaciones, sectores de hidratación y el clásico espacio verde. “Fiel al cuidado del medio ambiente, Lollapalooza continuará impulsando iniciativas y espacios como Espíritu verde, Rock & Recycle y la alianza con Amigos de la Patagonia, promoviendo activamente la reforestación de bosques nativos.

Este año, el programa Rock & Recycle renueva su propuesta con un incentivo imperdible: los participantes podrán participar por un Golden Ticket para acceder a los mejores shows de DF Entertainment durante todo el 2026. Además, Personal marcará un hito en Lollapalooza Argentina: por primera vez en el país, la transmisión del festival será carbono neutral. Para ello se medirá el consumo energético del streaming, el traslado del equipo técnico y el promedio de usuarios conectados a Flow durante los tres días del evento. La huella generada será compensada mediante bonos de carbono certificados provenientes de un parque eólico en Chubut, bajo estándares del organismo internacional Verra".

El mundo de la electrónica

Por segundo año consecutivo, Lollapalooza ofrecerá la experiencia de El Túnel: “Un club oculto de carácter inmersivo con una estética retrofuturista inspirada en la ciencia ficción de los años 70 y 80. Además, Las Casitas, históricas pistas íntimas dedicadas a figuras emergentes de la escena local que contarán con intervenciones artísticas de Damián Linossi, Ainelen Bertotti Burket y Bruno Rodríguez Maraude.

Escultura y arquitectura

Entre las propuestas destacadas de este año, Marta Minujín presenta “Golosina Emocional” y “Escultura de los Sueños Azules”, el estudio de arquitectos Adamo-Faiden presenta “Pabellón Woo” y el artista Daniel Basso interviene el espacio con “Lazo Magnético”, su icónica obra a gran escala de merengues y un moño dorado gigante.