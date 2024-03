Escuchar

Comenzó la cuenta regresiva para vivir Lollapalooza Argentina 2024, el festival creado por Perry Farrell que aterrizó en nuestro país en 2015 y que cada año reúne a más de 300.000 espectadores y a más de 100 bandas y solistas en sus cinco escenarios. Ya sea por sus dimensiones (en tiempo y espacio) o por su grilla artística, no existe edición que no genere expectativas.

Es probable que las web y apps de pronósticos del tiempo para esta semana hayan sido las más visitadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por todos los fanáticos que compraron tickets para la novena edición del festival, que se realizará entre el viernes y el domingo.

Por el momento, no hay precipitaciones pronosticadas que puedan dificultar la presencia del público en el evento Ignacio Sánchez

¿Cuál es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional?

Si bien la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires están siendo afectados en estos días por fuertes lluvias y tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el pronóstico para el fin de semana sería un poco más favorable y no contempla ninguna clase de alerta por temporales. Según los datos del organismo, la primera jornada de Lollapalooza muestra probabilidades de precipitaciones de entre 40 y 70 por ciento, hasta el mediodía. Luego, el cielo permanecería nublado con temperaturas de entre 18° y 22°. Para el sábado y el domingo, la probabilidad de lluvias baja al 10 por ciento. Se esperan cielos nublados con temperaturas de entre 20° y 27°.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana en la zona Norte del Amba

En este sentido y siguiendo los datos del SMN, no hay precipitaciones pronosticadas que puedan dificultar la presencia del público en el evento, que reúne al aire libre un extenso line up de artistas argentinos e internacionales.

¿En qué lugar se hará Lollapalooza Argentina 2024?

Al igual que las otras ediciones, se realizará en el predio del Hipódromo de San Isidro, al norte del conurbano bonaerense. Este espacio ya es emblemático para los seguidores de Lollapalooza: se realiza allí desde su primera edición.

La grilla artística está encabezada por bandas y solistas como Blink 182, Arcade Fire, Sza, Sam Smith, Feid y Limp Bizkit Prensa

Cómo llegar

Además de extender el horario del ferrocarril Mitre, se pondrán refuerzos de servicios de colectivos de las principales líneas que unen la zona del Hipódromo de San Isidro con la de Barrancas de Belgrano. Líneas hacia el Hipódromo de San Isidro: 60, 168, 203, 333,338, 343, 365, 371,407, 437y la 707. Líneas hacia Barrancas Belgrano: 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118 y 130.

Mapa del Lollapalooza Argentina 2024

Bicicletas: habrá estacionamiento gratuito para bicicletas para incentivar la movilidad sustentable. El ingreso será por Santa Fe y Unidad Nacional (mismo ingreso que el parking de autos) durante el horario del festival. Es necesario traer cadena para las bicicletas por seguridad. Capacidad limitada, acceso de una sola persona por bicicleta. La empresa no se hace responsable por roturas, pérdidas, extravíos y daños de las bicicletas que dejen en dicho lugar. El espectador que concurre con bicicleta asume la total responsabilidad en lo que se refiere a la seguridad de la misma.

Estacionamientos para vehículos particulares en dos ingresos: por esquina de Av. Santa Fe y Av. De Unidad Nacional y por la esquina Av. Márquez y Fleming.

¿Cuándo se abren las puertas de Lollapalooza Argentina 2024?

El festival Lollapalooza Argentina 2024 ya ajusta sus últimos detalles para la edición que comenzará este viernes 15 de marzo MiguelTFotografía

Las puertas del Hipódromo de San Isidro abrirán a las 11.30 durante las tres jornadas del festival y permanecerán de esa forma por unas 13 horas, hasta que finalicen todos los shows. La última presentación suele empezar alrededor de las 23.30 para finalizar a la 1 de la madrugada.

¿Qué artistas se presentarán este año en Lollapalooza Argentina?

La grilla artística está encabezada por bandas y solistas como Blink 182, Arcade Fire, Sza, Sam Smith, Feid y Limp Bizkit. El puntapié inicial estará a cargo de una troupe femenina de artistas. Paula Prieto, Juana Rozas y la multiinstrumentista Daniela Milagros que, con apenas 19 años, tuvo el honor de ser telonera de Slash.

Durante la primera jornada habrá rock para todos los gustos, con Mujer Cebra, Winona Riders, Peces Raros –en su amalgama electrónica–. También por el lado de la electrónica figura Mariano Mellino, luego el pop de Juliana Gattas y el rap de YSY A. Ya cuando la noche comience a ser protagonista, el punk rock de The Offspring ganará el escenario y una hora después será el turno de los Arcade Fire. Más tarde llegarán Blink-182, el dúo francés The Blaze y, para el cierre del día de apertura, el celebrado DJ y productor Diplo.

Blink 182, una de las grandes apuestas de la primera jornada de Lollapalooza 2024 Lollapalooza 2023

Además de Ca7riel y Paco, en las últimas semanas también se sumó a la grilla la canadiense Jessie Reyes y hubo que lamentar la baja de otros artistas, como Cristian Castro. En el último tiempo, el cantante mexicano viene trabajando su perfil metalero, con una banda bautizada como La Esfinge, que fundó hace una década en México y reflotó en una versión argentina, el último año. P ero no podrá ser esta vez para Cristian, lo mismo que para otros que no estarán en la edición 2024: Dove Cameron, Jaden y Rina Sawayama.

El sábado, las mayores apuestas son Sam Smith y SZA, dos de los artistas de pop más relevantes de los últimos tiempos que se unirán a Miranda!, el R&B de Omar Apollo, Kenia Os y los argentinos Lucca Bocci, FERMIN y Santi Muk. Además, la jornada contará con Phoenix, The Driver Era, Nothing But Thieves, Koino Yokan, Jungle, Above & Beyond, Timmy Trumpet, Loud Luxury, Chico Blanco Live y Franzizca. También Robleis, Latin Mafia, BM, Santi Celli, Mechayrxmeo e ill Quentin, así como varias figuras emergentes de diferentes géneros.

El final de Lollapalooza 2024, el domingo 17, tendrá los conciertos de Feid, Limp Bizkit, Thirty Seconds to Mars, Hozier, Meduza, Zhu, Dombresky, Bándalos Chinos, Dayglow, Bhavi, King Gizzard & the Lizard Wizard, Pierce the Veil, León Larregui, Ximena Sariñana y El Zar, entre otros.

Horarios de cada show y la app para saber qué elegir

Este año la App de #LollaAR se podrá usar sin conexión, por lo que el público podrá ver los horarios y armar su propia agenda ideal de shows sin usar datos y recibir alertas con información relevante del festival. Para quienes todavía no la tengan, pueden descargarla desde las tiendas de apple y android de sus celulares. Mientras tanto, aquí la lista completa de los tres días.

Viernes 15

Escenario Flow

PAULA PRIETO | 12.00 a 12.30

DANIELA MILAGROS | 13.00 a 13.30

WINONA RIDERS | 14.15 a 15.00

JERE KLEIN | 15.45 a 16.45

GRUPO FRONTERA | 17.45 a 18.45

THE OFFSPRING | 19.45 a 20.45

BLINK-182 | 22.15 a 23.45

Dexter Holland, de The Offspring Diego Lima - LA NACION

Escenario Samsung

MUJER CEBRA | 12.30 a 13.00

PACIFICA | 13.30 a 14.15

JULIANA GATTAS | 15.00 a 15.45

FLETCHER | 16.45 a 17.45

YSY A | 18.45 a 19.45

ARCADE FIRE | 20.45 a 22.15

DIPLO | 23.45 a 1.00

Arcade Fire Prensa Lollapalooza

Escenario Alternative

EL CULTO CASERO | 13.00 a 13.30

JAZE | 14.15 a 15.00

NSQK | 15.45 a 16.45

PECES RAROS | 17.45 a 18.45

CATRIEL & PACO AMOROSO | 19.45 a 20.45

THE BLAZE | 22.30 a 23.30

Ca7riel

Escenario Perry’s

JUANA ROZAS | 12.15 a 13.00

FIAH MIAU | 13.15 a 14.00

ONEY1 | 14.15 a 15.00

EVLAY | 15.30 a 16.15

BB TRICKZ | 16.30 a 17.00

SAIKO | 17.15 a 18.15

MARIANO MELLINO | 18.30 a 19.45

MK | 20.00 a 21.00

DOM DOLLA | 21.15 a 22.15

Sábado 16

Escenario Flow

JOELLE | 12.15 a 12.45

UN VERANO | 13.15 a 13.45

LUCA BOCCI | 14.15 a 15.00

LATIN MAFIA | 15.45 a 16.45

JUNGLE | 17.45 a 18.45

PHOENIX | 19.45 a 20.45

SZA | 22.15 a 23.30

Sza, una de las protagonistas de Lollapalooza 2024

Escenario Samsung

MAR MARZO | 12.45 a 13.15

SANTI MUK | 13.45 a 14.15

BLAIR | 15.00 a 15.45

KENIA OS | 16.45 a 17.45

MIRANDA! | 18.45 a 19.45

SAM SMITH | 20.45 a 22.15

ABOVE & BEYOND | 23:30 a 00.45

Escenario Alternative

BABEBLADE | 12.15 a 12.45

SANTI CELLI | 13.15 a 13.45

LIA KALI | 14.15 a 15.00

KOINO YOKAN | 15.45 a 16.45

NOTHING BUT THIEVES | 17.45 a 18.45

OMAR APOLLO | 19.45 a 20.45

THE DRIVER ERA | 22:15 a 23.15

Escenario Perry’s

GAROTO 3000 | 12.30 a 13.15

ILL QUENTIN | 13.45 a 14.30

MECHAYRXMEO | 14.45 a 15.30

CHICO BLANCO (LIVE) | 15.45 a 16.45

FRANZIZCA | 17.00 a 18.00

BM | 18.30 a 19.30

ROBLEIS | 20.00 A 21.00

LOUD LUXURY | 21.15 a 22.15

TIMMY TRUMPET | 22.30 a 23.30

Domingo 17

Escenario Flow

FIN DEL MUNDO | 12.15 a 12.45

ABRIL OLIVERA | 13.15 a 13.45

GALE | 14.30 a 15.15

DAYGLOW | 16.00 a 17.00

BANDALOS CHINOS | 18.00 a 19.00

THIRTY SECONDS TO MARS| 20.00 a 21.00

FEID | 22.00 a 23.30

Bándalos Chinos, uno de los créditos locales del festival Leandro Frutos - Prensa Lollapalooza

Escenario Samsung

JOVEN BREAKFAST | 12.45 a 13.15

FERMIN | 13.45 a 14.30

EL ZAR | 15.15 a 16.00

JESSIE REYEZ | 17.00 a 18.00

HOZIER | 19.00 a 20.00

LIMP BIZKIT | 21.00 22.00

MEDUZA | 23.30 A 00.45

Escenario Alternative

MAT ALBA | 12.15 a 12.45

NENAGENIX | 13.15 a 13.45

XIMENA SARIÑANA | 14.30 a 15.15

LEÓN LARREGUI | 16.00 a 17.00

PIERCE THE VEIL | 18.00 a 19.00

BHAVI | 20.00 a 21.00

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD | 22.15 a 23.15

Bhavi Prensa Lollapalooza

Escenario Perry’s

CANALS | 12.15 a 13.00

TRUCHA | 13.15 a 14.00

AKRILLA | 14.15 a 15.00

ANITA B QUEEN | 15.15 a 16.00

ALEJO ISAKK | 16.15 a 17.00

FMK | 17.30 a 18.30

MESITA | 18.45 a 19.45

OVERMONO | 20.00 a 21.00

DOMBRESKY | 21.15 a 22.15

ZHU | 22.30 a 23.30

Los sideshows

Pierce the Veil, con un show en formato más íntimo en Niceto Club, el 18 de marzo, es la última banda que se suma a la serie de conciertos pre y post festival, que se realizarán en otros escenarios. Phoenix, Omar Apollo, The Driver Era y King Gizzard & the Lizard Wizard son los otros grupos a los que el público podrá disfrutar fuera del clima festivalero. Así quedó conformada la agenda de shows y las salas.

Phoenix también será parte de la previa del festival Prensa Lollapalooza

Antes de Lolla. El jueves 14, Phoenix se presentará en el C Complejo Art Media; Omar Apollo en Niceto Club y The Driver Era en el Teatro Vorterix.

Después del Lolla. El lunes 18, King Gizzard & the Lizard Wizard tocará Teatro Vorterix y Pierce The Veil en Niceto Club.

Kidzapalooza

Como cada año, los chicos y las familias tienen su propio festival dentro del Lolla y es el que se vive en el espacio Kidzapalooza. En esta edición contará con 18 propuestas musicales (seis por día, en promedio) que estarán encabezadas por varios de los referentes del espectáculo infantil, como Topa, Panam y Plim Plim. La grilla de cada día ya está anunciada. Además, habrá talleres y actividades referidas al rap, el skate, la ecología, el arte y una zona de baile.

Grilla de Kidzapalooza 2024

El toque gourmet

Entre los cambios de esta edición, el festival le dio un nuevo giro a su propuesta gastronómica, con más de 50 puestos. Según sus organizadores, “la propuesta gastronómica no se quedará atrás” entre tanto despliegue artístico que animará los tres días en todos sus escenarios. “La propuesta foodie para esta novena edición presentará su propio line up de la mano de las figuras más destacadas de la cocina mundial. Los chef más reconocidos del mundo se suman a la experiencia #LollaAR que paraliza la agenda cultural cada año en marzo, para compartir recetas increíbles que van desde la simpleza y el sabor exótico de una de las gemas brasileñas como el açai, hasta la sofisticación de la comida peruana y sus ceviches escandalosos. Habrá también propuestas variadas para los amantes del street food y también para aquellos que disfrutan de un estilo más cercano al fine dining, las propuestas serán para todos. No estarán ausentes las mejores carnes argentinas, merecedoras de reconocimiento mundial, ni tampoco la cocina de autor italiana o la influencia nipona”, anticipan los organizadores. “Como en ediciones anteriores, la modalidad de pago será a través de Lollacashless, el sistema que permite cargar dinero directamente en las pulseras de los asistentes para poder adquirir productos gastronómicos y comprar merchandising. Este es el único medio de pago habilitado dentro del predio”.

