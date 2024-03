Escuchar

Cuando este viernes 15 de marzo, a partir de las 19.45, The Offspring se apodere del escenario principal en la jornada inaugural de la novena edición de Lollapalooza Argentina habrá concretado un nuevo y esperado encuentro con sus fanáticos locales.

Sin embargo, su participación en el multitudinario festival que se realiza en su habitual sede del Hipódromo de San Isidro contará esta vez con un condimento especial, ya que además de recorrer lo mejor de su carrera pondrá un singular énfasis en Smash, su tercer y consagratorio álbum de estudio, que en breve estará cumpliendo sus primeras tres décadas de vida.

Aquel trabajo discográfico, que elevó a la banda californiana a lo más alto de la consideración masiva y que junto a Green Day y Rancid la convirtió en protagonista esencial de la nueva oleada del punk de principios de los noventa, contaba con temas de gran impacto en el público como “Self Esteem”, “Gotta get Away” y en particular “Come out and Play”.

Lanzada el 10 de marzo de 1994 como primer corte de difusión, “Come out and Play” se transformó en muy poco tiempo no sólo en la canción que consagró a The Offspring a nivel mundial sino en un himno generacional que puso de manifiesto los problemas de violencia en la juventud de la época.

Su letra asoma como una mirada crítica sobre la violencia juvenil y la cultura de las pandillas en las escuelas, situación que Dexter Holland (cantante del grupo y compositor del tema) solía presenciar a menudo. Apelando a metáforas y con un tono irónico, “Come out and Play” expone cómo la violencia se convirtió en parte de la cotidianeidad y en una especie de lamentable “moda” entre los jóvenes, comparándola además con una “enfermedad que se propaga”.

La frase “You Gotta Keep ‘em Separated” (“Tienes que mantenerlos separados”) se refiere a la segregación y a la tensión entre diferentes bandos y sugiere que para evitar conflictos la sociedad ve como única solución el mantener a los jóvenes separados. En tanto, el estribillo: “Hey, Come out and Play” (“Hey, salí a jugar”) es una invitación para que los jóvenes participen en este juego sin dudas peligroso. El tema también pone el foco en las fallas del sistema judicial y en el modo en que la sociedad trata a los delincuentes juveniles.

The Offspring celebra 30 años de trayectoria

De acuerdo a declaraciones públicas vertidas por Holland, “Come out and Play” surgió después de transitar diariamente con su auto por diferentes colegios y observar las feroces batallas callejeras que se generaban entre distintas pandillas.

También recordó que vivió muy de cerca los lamentables y tristes episodios en torno a las revueltas civiles ocurridas en Los Ángeles entre abril y mayo de 1992. Aquellos disturbios (cuyas imágenes recorrieron el mundo) surgieron como consecuencia de la absolución por parte de la justicia de los cuatro agentes de policía acusados del uso excesivo de la fuerza en el arresto y posterior golpiza al taxista afroamericano Rodney King.

“Yo estaba muy al tanto de los hechos violentos que se propagaban a lo largo de Los Ángeles y también en el resto del mundo. Y todo ese clima que me rodeaba influyó sobremanera para componer un tema semejante”, explicó el vocalista.

Lo que sin dudas colaboró con creces en la difusión y el posterior suceso del tema fue el estreno de su respectivo video ocurrido algunos meses después en la pantalla de MTV. Dirigido por Darren Lavett, el clip combinaba segmentos en blanco y negro con otros de tonos sepia y mostraba a la banda tocando en vivo dentro de un garaje. También incluyó imágenes de perros peleándose entre sí y pugnando por masticar un juguete frente a una multitud que disfrutaba observándolos; una carrera de caballos, un combate con espadas y varias escenas de encantadores de serpientes.

En aquel 1994, “Come out and Play” fue objeto de reclamos por plagio por parte del productor discográfico Robbie Fields, quien alegaba que la frase de guitarra arábiga que se repetía a lo largo del tema era idéntica al solo de “Bloodstains”, canción escrita en 1979 por una agrupación punk californiana llamada Agent Orange. Si bien Holland reconoció que Agent Orange había sido una gran inspiración para él, también señaló que de ninguna manera se trataba de una copia y que había compuesto una enorme cantidad de temas influenciado por otros artistas.

Más allá de otros vanos intentos tanto por parte de Fields como de Mike Palm (autor de la canción), finalmente ninguna demanda fue presentada. Y quizás como una manera de demostrar que no habían quedado rencores ni asperezas, The Offspring grabó un cover de “Bloodstains” para la banda sonora del film Ready to Rumble (2000). Agradecido por el gesto, no obstante Palm declaró al respecto: “Es grandioso que hayan grabado el tema pero a mí no me ayuda en nada. Me siento como un viejo blusero negro que ha sido estafado”.

Imprescindible en la lista de temas de todos sus conciertos en vivo, “Come out and Play” volvió a ser noticia en 2021 con motivo de la pandemia por coronavirus. En una entrevista brindada por Dexter Holland y el guitarrista Kevin “Noodles” Wasserman a una emisora de radio neoyorquina, la dupla reveló su decisión de cambiar un fragmento de la letra de su clásico hit.

El motivo esgrimido por ambos músicos fue el deseo por parte de la banda de animar a los estadounidenses a vacunarse mediante una pequeña modificación de la letra. De este modo, “You Gotta Keep ‘em Separated” (“tienes que mantenerlos separados”) fue reemplazado por “You Gotta go get Vaccinated” (“tienes que ir a vacunarte”).

“A lo largo de los años nos han enviado muchas sugerencias para el tema. La gente nos decía: ‘Se me ocurrió una línea graciosa para la parte de “Keep ‘em Separated”’. Y esta en concreto me sonó bastante bien. Sentimos que si había un momento para hacerlo era ahora. Por supuesto que no le voy a decir a nadie cómo debe actuar ni cómo tiene que pensar, pero creo que vacunarse es algo bueno y queremos promocionarlo. Por eso la lanzamos”, detalló Holland, a lo que Noodles añadió: “Existe mucha gente que es escéptica por diferentes motivos. Pero aquellos que no lo son deberían ir a vacunarse. Incluso aunque no sea por vos, hacelo por la señora mayor que vive en la esquina de tu casa. Creemos que las vacunas son algo bueno”.

Se desconoce si la decisión del grupo tuvo algún efecto en la población de Estados Unidos o si sólo se trató de un gesto de buena voluntad que al fin y al cabo derivó en una simple anécdota. Lo cierto es que “Come out and Play” continúa teniendo un lugar privilegiado en los shows de The Offspring y seguramente este nuevo show en la Argentina no será la excepción. Más aún tratándose de su trigésimo aniversario.

