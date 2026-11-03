Lollapalooza Argentina 2027: se confirmó qué artistas tocarán cada día y cuánto cuestan las entradas

El festival Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene definida su programación por día. Este martes 3 de noviembre, la organización del festival anunció qué artistas se presentarán en cada una de las tres jornadas de su próxima edición, que se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Entre las principales figuras aparecen The Killers, Travis Scott, Tini, Charli xcx y David Guetta, que compartirán la grilla con reconocidas bandas internacionales, representantes de la escena argentina y nuevos talentos musicales. Junto con el anuncio, también se habilitó la venta de entradas individuales para cada fecha.

La duodécima edición del festival reunirá a más de 70 propuestas musicales distribuidas en cinco escenarios, con una programación que recorrerá distintos géneros, desde el rock y el pop hasta el hip hop y la música electrónica.

El viernes estará encabezado por The Killers y The Neighbourhood; el sábado tendrá como principales protagonistas a Travis Scott, Tini y Queens of the Stone Age, mientras que el domingo será el turno de Charli xcx, David Guetta y Cage the Elephant.

Qué artistas tocarán cada día

Viernes 12 de marzo

La banda estadounidense liderada por Brandon Flowers encabezará la primera jornada del Lollapalooza Argentina 2027, el viernes 12 de marzo, con un repertorio que incluye clásicos como “Mr. Brightside”, “Somebody Told Me” y “Human”

La primera jornada estará encabezada por The Killers, la banda estadounidense integrada por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., que volverá al festival después de su presentación de 2018, con clásicos como “Mr. Brightside” y “Somebody Told Me”. También se presentarán The Neighbourhood, el grupo californiano de rock alternativo; Fontaines D.C., la banda irlandesa que ganó reconocimiento internacional con su disco Romance, y The Prodigy, uno de los nombres más importantes de la música electrónica británica.

El músico argentino se presentará el viernes 12 de marzo con La Nueva Violencia, su tercer álbum, en el que profundiza su mezcla de rap, rock, punk y electrónica Santiago Filipuzzi - LA NACION

La representación argentina tendrá entre sus figuras destacadas a Dillom, mientras que la programación internacional incluirá a la cantante británica RAYE, al estadounidense Malcolm Todd y a la artista eslovaca ADÉLA. También habrá espacio para la electrónica con Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Mind Enterprises y AYYBO.

El viernes se completará con las presentaciones de Midnight Generation, Ela Taubert, Princesa Alba, Folgar, Santos Bravos, Kchiporros, Natalia Lacunza, Joaco Burgos, Mai Lawson, Varese, Sol Porro, Pato Mallet y Las Sombras.

Sábado 13 de marzo

El rapero estadounidense regresará a la Argentina como una de las principales figuras del Lollapalooza 2027. Se presentará el sábado 13 de marzo, después del lanzamiento de JACKBOYS 2, el proyecto colectivo publicado en 2025

El segundo día tendrá como principal figura internacional a Travis Scott, el rapero estadounidense conocido por sus producciones de gran despliegue visual y sus presentaciones en estadios. También será una de las jornadas más importantes para la música argentina, con la participación de Tini, que se convertirá en la primera mujer argentina en encabezar el festival, después del éxito de su espectáculo FUTTTURA. A ellos se sumará Queens of the Stone Age, la banda de rock liderada por Josh Homme.

La cantante hará su debut en el Lollapalooza Argentina el sábado 13 de marzo y se convertirá en la primera mujer argentina en encabezar la grilla del festival, después del éxito de su espectáculo FUTTTURA Instagram Tini Stoessel

La grilla incluirá además a Rawayana, el grupo venezolano que combina reggae, funk y pop; los estadounidenses Geese y la cantante Slayyyter. Otro de los nombres argentinos será Un Poco de Ruido, el ciclo de streaming musical que se convirtió en un fenómeno popular y que trasladará su propuesta de cumbia al escenario del festival.

La música electrónica estará representada por Four Tet, Carlita, Sammy Virji y Tiga, mientras que el resto de la programación contará con Angine de Poitrine, Julia Wolf, Die Spitz, Mateo Dufour Live, Yorghaki, Juana Rozas, Francisca Valenzuela, Broke Carrey, Lolu Menayed, Sofía Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola.

Domingo 14 de marzo

La cantante británica, que alcanzó una nueva dimensión internacional con el fenómeno de Brat, será una de las principales figuras del cierre del festival, el domingo 14 de marzo Chris Pizzello - Invision

El cierre del festival estará encabezado por Charli xcx, la cantante británica que alcanzó una enorme repercusión internacional con su álbum Brat, y David Guetta, uno de los DJ y productores más reconocidos de la escena electrónica. La última jornada también tendrá una marcada presencia del rock con Cage the Elephant, además de la participación de Dominic Fike, el músico estadounidense que combina pop, indie y hip-hop.

El trío mendocino se presentará el domingo 14 de marzo con Términos & Condiciones, su cuarto álbum de estudio, que marca una nueva etapa musical con mayor presencia de sonidos electrónicos

Entre las figuras internacionales también estarán Sombr, uno de los artistas emergentes del pop alternativo; la cantante británica Lola Young y el estadounidense Leon Bridges, reconocido por su propuesta de soul y R&B. La representación local incluirá a Usted Señalemelo, la banda mendocina que regresará al festival, y al grupo pop K4OS.

La programación del domingo se completará con The Avalanches, Boy Harsher, Snow Strippers, Amaia, Daniela Spalla, Violet Grohl, Ninajirachi, Rivo, Juan Hansen Live, TOMORA, Enzocerobulto, Zé Pequeña, Dandára, Hana Fox, Molle y La Ramona.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Con la grilla por día confirmada, ya comenzó la venta de entradas individuales para el Lollapalooza Argentina 2027. Los tickets se comercializan exclusivamente a través de All Access y pueden adquirirse para una jornada o mediante abonos que permiten asistir a los tres días del festival.

Según informó la organización, los pases diarios se encuentran disponibles en la etapa de preventa 1, con un valor de $195.000 más cargo por servicio. El monto puede abonarse en seis cuotas sin interés de $32.500 con tarjetas Santander Visa.

Por otra parte, los abonos generales para las tres jornadas continúan en la etapa de preventa 5, con un precio equivalente a seis cuotas sin interés de $65.834, es decir, $395.004 más cargo por servicio. También se aceptan otros medios de pago.

Para quienes no puedan asistir, Flow transmitirá en vivo las tres jornadas del Lollapalooza Argentina 2027, con la cobertura de los shows que se desarrollen en los diferentes escenarios. De esta manera, el público también podrá seguir las presentaciones de los artistas desde sus casas.