Lollapalooza Argentina confirma sus sideshows: cómo conseguir los tickets y quiénes tocan

Si en el año que se va volvió Lollapalooza Argentina, en el que se viene regresan los sideshows del festival. En 2023, el encuentro creado por Perry Farrell y con sede en el Hipódromo de San Isidro se desarrollará entre el 17 y el 19 de marzo y contará con Drake, Billie Eilish, Blink 182, Tame Impala, Rosalía -que dio uno de los grandes shows del año en el Movistar Arena, en dos funciones- y Lil Nas X, que encabezan el cartel, seguidos de cerca por Jane’s Addiction -que debió bajarse a último momento de la edición 2022-, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, María Becerra, Trueno y Kali Uchis, entre muchos otros.

Pero lo que hoy se dio a conocer y se puso a la venta son los shows individuales y en formato íntimo de Wallows, Rise Against, Cigarettes After Sex, Polo & Pan y Sofi Tukker . Ya está disponible una preventa exclusiva para clientes Santander American Express con hasta 6 cuotas sin interés: La preventa dura 48 horas o incluso menos, ya que termina ni bien se agote el stock disponible. Luego se dará inicio a la venta general de los sideshows con todos los medios de pago y únicamente a través de la plataforma Allaccess.

Una postal de Lollapalooza Argentina 2022, durante el show de Babasónicos Julian Bongiovanni

Como en 2022, la edición 2023 de #LollaAR, la octava desde su desembarco en el país, será presentada por Flow. Artistas tan convocantes como Billie Eilish, Drake y Lil Nas X harán su debut en el país. Hablando de Drake, el rapero canadiense no debe ver la hora de presentarse en Buenos Aires. Recordemos que días atrás se supo que apostó un millón de dólares a manos de la Selección Argentina previo a la final del mundial de Qatar 2022 entre La Scaloneta y Francia. ¿El premio? Drake ganó cerca de 2.750.000 dólares, por lo que seguramente tenga muchas ganas de celebrar en Lolla “tamaña” alegría.

El radar de Lollapalooza está atento a captar las nuevas tendencias y, como sucedió en la edición 2022, la música urbana tiene una presencia importante en su nuevo line up. El rock, la electrónica, la música indie y otros sonidos ocupan un espacio importante en una programación que contiene más de 100 propuestas en cinco escenarios distintos.

Fred Again, Claptone, Tove Lo, Usted Señalemelo, Alison Wonderland, Melanie Martinez, Diego Torres, Chano, Mora, Conan Gray, Wallows, Tokischa, Danny Ocean, Dominic Fike, la fiesta Bresh, Purple Disco Machine, Marilina Bertoldi, Gongon City, Alvaro Díaz, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Catupecu Machu, Rise Against, Omar Apollo, Callejero Fino, Aurosa, John Summit, Ryan Castro, Dante Spinetta, Rei, Gera MX, Villano Antillano, Nafta, Young Miko, Modest Mouse, Hot Milk, Yungblud, Sofi Tukker, 100, Gecs, Elsa y Elmar, Rojuu, Guitarricadelafuente, Rusowsky y Ralphie Choo son muchas de las propuestas que integran la grilla.

Kali Uchis se presentará en Lollapalooza Argentina 2023 AFP

La programación se completa con Suki Waterhouse, Oscu, Alejo Isakk, Papichamp, 1915, Angela Torres, Silvestre y la Naranja, Muerejoven, Gauchito Club, Broke Carrey, The Change, Judeline, Odd Mami, Connie Isla, Oh!DULCEARi, León Cordero, Nora En Pure, Camilú, Plastilina, An Espil, Delfina Campos, Paz Carrara, Melanie Williams & El Cabloide, Florián, Kchiporros, Mia Zeta, Soui Uno, Panther, Sassyggirl, Friolento, Mora NavarroGuillermo Beresñak, Nani y Flaca.

