Con Axl Rose y Slash, Guns N Roses encabezará la grilla de Lollapalooza Argentina 2020, en su séptima edición Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2019 • 12:59

Llegó el día. Lollapalooza Argentina anunció este mediodía su lineup para su séptima edición, que se llevará a cabo en el Hipódromo de San Isidro los días 27, 28 y 29 de marzo de 2020.

Guns N'Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana del Rey, Martin Garrix y Gwen Stefany son los headliners, los que encabezan la voluminosa grilla de más de cien artistas. Para casi todos será el reencuentro con el público argentino, salvo para el ascendente rapero Travis Scott (expareja de Kylie Jenner), que viene por primera vez a Buenos Aires y que confirma el lugar cada vez más destacado que experimenta la cultura hip hop en Lollapalooza. En cuanto a The Strokes, LA NACION pudo comprobar este año, en Lollapalooza Chicago, que la banda pasa por un momento excelente. Y no hay que olvidarse que Julian Casablancas y los suyos dieron en un Lolla argentino el show más convocante de su trayectoria, en 2017.

En la segunda línea de la grilla se encuentran el DJ y productor Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Cage The Elephant y James Blake, quienes ya saben lo que es tocar para el fervoroso público argentino.

Travis Scott, el rapero viene por primera vez Fuente: AP

Es la primera vez que Lollapalooza tendrá dos mujeres como cabezas de cartel: Lana del Rey y la ex No Doubt Gwen Stefani. Pero lejos de ser las únicas, en el resto de la grilla se confirma la tendencia: la cantante de pop-country Kacey Musgraves, Rezz, Rita Ora, Charli XCX, King Princess, Hayley Kiyoko, Kali Uchis, LP (que se presentará en el teatro Vorterix con entradas agotadas, la semana que viene: 15 y 16 de octubre), Amaia, Nathy Peluso, J Mena (Jime Barón) y Fabiana Cantilo, entre muchas otras.

El line up se completa con una amplia oferta de electrónica, trap, canción, rock y pop: Brockhampton, Alan Walker, Illenium, Ratones Paranoicos, Duki, The Lumineers, , Rex Orange County, A Day TO Remember, Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, Jaden Smith (el hijo del actor Will Smith), Litto Nebbia, Wos, Airbag, El Mató a un Policía Motorizado, Madeon, Rels B, Lauv, Emmanuel Horvilleur, Denzel Curry, Paloma Mami, Mika, Chris Lake, R3HAB, Yungblud, Louta, Pablo Vittar, Ysy A, Bizarrap, AJR, Two Feet, San Holo, Fuego, Emilia, Yung Beef, Idles, Trueno, Dani, Wallows, Masego y La Delio Valdez, entre otros.

Gwen Stefani, la sorpresa del lineup Fuente: Reuters

Entradas para el Lollapalooza 2020

La última preventa en agotarse fue la 3. En estos momentos está en marcha la preventa 4 a 8.250 pesos + Service Charge (abono de tres días) con todos los medios de pago a través de lollapaloozaar.com/tickets y en puntos de venta habilitados de AllAccess. Con Tarjeta Santander disfrutalo en 6 cuotas sin interés desde 1.375 pesos + Service Charge.

En julio comenzó la venta de entradas anticipadas con el abono Early Bird para los tres días. Los 120 mil tickets disponibles en la preventa se agotaron en pocas horas. Actualmente están disponible la Preventa 4 con un bono para los 3 días a 8250 pesos más cargo de servicio. Las entradas VIP para tener acceso todos los días del festival tienen un costo de 14990 pesos.