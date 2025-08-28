Cómo comprar entradas para el Lollapalooza 2026 y quiénes tocan

Este jueves 28 de agosto se dieron a conocer los artistas que tocarán en el Lollapalooza Argentina 2026. El festival se lleva a cabo en nuestro país hace más de una década y el próximo año se hará entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. En ese sentido, varias personas se preguntan cómo comprar las entradas.

El line up de la nueva edición del festival está encabezado por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile Lewis Capaldi, Paulo Londra, entre otros.

Lollapalooza Argentina 2025

Cómo comprar entradas para el Lollapalooza 2026

Ya está habilitada la venta de entradas para el Lollapalooza Argentina 2026. Se pueden adquirir de forma online a través del sitio AllAccess. En esta ocasión, se ofrecen hasta 6 cuotas sin interés para los clientes del banco Santander con tarjeta American Express.

A continuación, los pasos a seguir para conseguir los tickets de la próxima edición del festival:

Ingresar a AllAccess con usuario y contraseña para hacer el proceso de compra más rápido.

Buscar el evento de “Lollapalooza Argentina 2026”.

Seleccionar el tipo de entrada y cuántas de ellas se desean.

Indicar el método de pago.

Una vez terminada la compra, AllAccess enviará un mail con la confirmación de pago.

Ya se pueden comprar las entradas del Lollapalooza Argentina 2026, que se llevará adelante el 21, 22 y 23 de marzo en el Hipódromo de San Isidro (Foto: Instagram @lollapaloozaar)

Vale recordar que quienes adquieran sus entradas, luego deberán hacer una verificación de compra. Este procedimiento consiste comprobar que la identidad del titular de la tarjeta para confirmar los tickets.

Se trata de una validación por código que funciona desde la salida a la venta hasta cinco días antes del evento. Habrá un plazo de 10 días desde realizada la compra para ingresar el código de 6 dígitos que se podrá ver en el consumo de la tarjeta con que se hizo la compra. El mismo puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. Completado este trámite, se podrá avanzar con el canje de la compra. De no ser verificada, la compra será dada de baja.

Cuánto salen las entradas del Lollapalooza Argentina 2026

Ya se pueden conocer los precios de los tickets del Lollapalooza Argentina 2026 en esta instancia de venta, según el abono que se quiere adquirir:

3 Day Pass: $350.000

3 Day Pass +Plus: $650.000

3 Day Pass Lolla Lounge: $835.000

Cabe aclarar que, en todos los casos, hay que agregar el costo por servicio.

Por el momento, solo se pueden conseguir los pases para los tres días completos. Además, se debe tomar en cuenta que los valores de las entradas pueden ser mayor porque se le debe sumar el sobrecargo por el servicio de la ticketera.

Quiénes tocan en el Lollapalooza Argentina 2026

El lineup del Lollapalooza Argentina 2026 Instagram

Los headliners del festival ―es decir, los artistas más destacados― para el año que viene son Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile Lewis Capaldi y Paulo Londra.

En tanto, este es el listado completo de los cantantes y las bandas que están confirmados para el Lollapalooza Argentina 2026:

Ratones Paranoicos

Interpol

Brutalismus 3000

Soledad

Kygo

Addison Rae

Ben Böhmer

Aitana

Danny Ocean

D4vd

Bunt.

Royel Otis

TV Girl

The Dare

Six Sex

Horsegirl

2hollis

Yousuke Yukimatsu

Men I Trust

Riize

Yami Safdie

Sabrina Carpenter es headliner del Lollapalooza Argentina 2026 Chris Pizzello� - Invision�

Viagra Boys

Massacre

Judeline

Balu Brigada

Saramalacara

Guitarricadelafuente

Lany

The Warning

Zell

Röz

Hamdi

Nasa Histoires

Timø

Militantes del Clímax

Ezequiel Arias

Little Boogie

Marttein

Easykid

Ryan

Joaquina

Cerouno

Amigo de Artistas

Félix Vestre

Tiger Mood

Tobika

143Leti

Ludmila Di Pasquale

Victoria Whynot

Chapell Roan tocará en el Lollapalooza Argentina 2026

Spaghetti Western

Terra

Reybruja

Mora Fisz

Paula OS

Jero Jones

Más adelante se dará a conocer en qué fechas tocarán de los tres días que componen el festival. Además, se podrá ver el cronograma para cada una de ellas.