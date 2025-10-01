Lollapalooza Argentina 2026 dio a conocer su line up día por día: cuándo canta Sabrina Carpenter

La edición 2026 de Lollapalooza Argentina será especial, ya que le dará la bienvenida a Sabrina Carpenter como estrella principal, una de las artistas del momento.

Caracterizado como una experiencia global, como cada año sus asistentes podrán elegir qué bandas o artistas solistas ver durante las tres jornadas en el Hipódromo de San Isidro, el 13, 14 y 15 de marzo de 2026.

Con un line up de artistas de primer nivel y una amplia diversidad de géneros, el festival promete tres jornadas épicas, con presentaciones de Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, y Lewis Capaldi, además de otros nombres locales como Paulo Londra, Soledad y Ratones Paranoicos.

Este miércoles, se dieron a conocer oficialmente los horarios de cada presentación, de modo que los fanáticos de la música ya pueden planificar su experiencia para no perderse ni un solo show. Además, para esta nueva edición, Lollapalooza Argentina traerá sorpresas, nuevas experiencias y espacios renovados.

LIne up Lollapalooza 2026

Viernes 13

Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Little Boogie, Easykid, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones

Sábado 14

Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Marttein, Joaquina, Amigo de Artistas, Tobika, Imbermind, Terra y Paula Os.

Paulo Londra formará parte del line up del sábado 14 de marzo THE HOLY MOUNTAIN

Domingo 15

Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja.

Sabrina Carpenter se presentará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además de contar con una grilla que combina lo mejor de la música a nivel nacional e internacional, Lollapalooza también ofrece una experiencia variada de entretenimiento, gastronomía y conciencia ambiental, todo en un solo lugar.

Cómo comprar entradas para el Lollapalooza 2026

La venta de entradas para el festival ya está habilitada.Se pueden adquirir de forma online a través de la plataforma AllAccess. Una vez adquiridas las entradas, los compradores deben realizar unpaso obligatorio de verificación de compra. Este procedimiento consiste en una validación por código para comprobar la identidad del titular de la tarjeta utilizada en la operación y confirmar los tickets.

El procedimiento para conseguir las entradas es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de AllAccess con usuario y contraseña. Se recomienda este paso previo para agilizar la compra.

con usuario y contraseña. Se recomienda este paso previo para agilizar la compra. Buscar el evento “Lollapalooza Argentina 2026”.

“Lollapalooza Argentina 2026”. Seleccionar el tipo de entrada deseada y la cantidad.

deseada y la cantidad. Elegir el método de pago y completar los datos correspondientes.

y completar los datos correspondientes. Al finalizar la operación, el sistema enviará un correo electrónico con la confirmación de pago.

Se dispone de un plazo de diez días desde el momento de la compra para ingresar un código de seis dígitos. Este código aparecerá en el resumen de la tarjeta o en elhome banking. Puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse. Si la compra no se verifica dentro del plazo establecido, será dada de baja.