Cómo es el line up del día 2 del Lollapalooza Argentina 2026: sábado 14 de marzo
El festival reveló la programación completa para su edición de 2026; el 14 de marzo promete una experiencia musical variada
El Lollapalooza Argentina 2026 prepara su undécima edición, que se realizará del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. El evento contará con artistas de renombre internacional y talento local para todos los gustos.
Durante tres días, el reconocido festival combina música nacional e internacional con actividades y espacios para disfrutar durante los tres días. Los organizadores anticipan sorpresas, experiencias y espacios renovados, entretenimiento, gastronomía y conciencia ambiental.
El line up del día 2 del Lollapalooza Argentina
El sábado 14 de marzo, el Lollapalooza Argentina 2026 presenta a:
- Chappell Roan
- Skrillex
- Lewis Capaldi
- Paulo Londra
- Addison Rae
- Brutalismus 3000
- Marina
- Aitana
- Soledad
- TV Girl
- Six Sex
- 2hollis
- RIIZE
- Lany
- Hamdi
- Nasa Histoires
- TIMØ
- Marttein
- Joaquina
- Amigo de Artistas
- Tobika
- Imbermind
- Terra
- Paula Os
El line up del viernes 13 del Lollapalooza Argentina
- Tyler, The Creator
- Lorde
- Turnstile
- Peggy Gou
- Katseye
- DJO
- Danny Ocean
- Royel Otis
- The Dare
- ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
- Judeline
- Balu Brigada
- Guitarricadelafuente
- Zell
- RØZ
- Militantes del Climax
- Little Boogie
- Easykid
- Tiger Mood
- Victoria Whynot
- Spaghetti Western
- Mora Fisz
- Jero Jones
El line up del domingo 15 del Lollapalooza Argentina
El cierre del festival corre por cuenta con:
- Sabrina Carpenter
- Deftones
- Doechii
- Ratones Paranoicos
- Kygo
- Interpol
- Ben Böhmer
- BUNT.
- HorsegiirL
- Men I Trust
- Yami Safdie
- Viagra Boys
- Massacre
- Saramalacara
- The Warning
- Ezequiel Arias
- RYAN
- Cerounno
- Félix Vestre
- 143Leti
- Ludmila di Pasquale
- Reybruja
Cómo adquirir entradas para Lollapalooza Argentina 2026
Las entradas para el Lollapalooza Argentina 2026 se pueden adquirir en AllAccess. Los interesados deben ingresar al sitio, registrarse, buscar el evento, seleccionar el tipo de entrada y completar los datos de pago. El sistema envía un correo electrónico con la confirmación.
El procedimiento para conseguir las entradas es el siguiente:
- Ingresar al sitio oficial de AllAccess con usuario y contraseña. Se recomienda este paso previo para agilizar la compra.
- Buscar el evento “Lollapalooza Argentina 2026”.
- Seleccionar el tipo de entrada deseada y la cantidad.
- Elegir el método de pago y completar los datos correspondientes.
- Al finalizar la operación, el sistema enviará un correo electrónico con la confirmación de pago.
Proceso de verificación de compra
Después de la compra, se debe realizar una verificación. Este paso valida la identidad del titular de la tarjeta con un código de seis dígitos. El código aparece en el resumen de la tarjeta o en el home banking. Hay diez días para ingresar el código; de lo contrario, la compra se cancela.
