Cómo es el line up del día 2 del Lollapalooza Argentina 2026: sábado 14 de marzo

El Lollapalooza Argentina 2026 prepara su undécima edición, que se realizará del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. El evento contará con artistas de renombre internacional y talento local para todos los gustos.

El line up completo del Lollapalooza Argentina 2026

Durante tres días, el reconocido festival combina música nacional e internacional con actividades y espacios para disfrutar durante los tres días. Los organizadores anticipan sorpresas, experiencias y espacios renovados, entretenimiento, gastronomía y conciencia ambiental.

El line up del día 2 del Lollapalooza Argentina

El sábado 14 de marzo, el Lollapalooza Argentina 2026 presenta a:

Chappell Roan

Skrillex

Lewis Capaldi

Paulo Londra

Addison Rae

Brutalismus 3000

Marina

Aitana

Soledad

TV Girl

Six Sex

2hollis

RIIZE

Lany

Hamdi

Nasa Histoires

TIMØ

Marttein

Joaquina

Amigo de Artistas

Tobika

Imbermind

Terra

Paula Os

El line up del viernes 13 del Lollapalooza Argentina

Tyler, The Creator

Lorde

Turnstile

Peggy Gou

Katseye

DJO

Danny Ocean

Royel Otis

The Dare

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Judeline

Balu Brigada

Guitarricadelafuente

Zell

RØZ

Militantes del Climax

Little Boogie

Easykid

Tiger Mood

Victoria Whynot

Spaghetti Western

Mora Fisz

Jero Jones

Skrillex se presentará en el Lollapalooza 2025 el sábado 14 de marzo 2026 Soledad Aznarez

El line up del domingo 15 del Lollapalooza Argentina

El cierre del festival corre por cuenta con:

Sabrina Carpenter

Deftones

Doechii

Ratones Paranoicos

Kygo

Interpol

Ben Böhmer

BUNT.

HorsegiirL

Men I Trust

Yami Safdie

Viagra Boys

Massacre

Saramalacara

The Warning

Ezequiel Arias

RYAN

Cerounno

Félix Vestre

143Leti

Ludmila di Pasquale

Reybruja

Cómo adquirir entradas para Lollapalooza Argentina 2026

Las entradas para el Lollapalooza Argentina 2026 se pueden adquirir en AllAccess. Los interesados deben ingresar al sitio, registrarse, buscar el evento, seleccionar el tipo de entrada y completar los datos de pago. El sistema envía un correo electrónico con la confirmación.

El procedimiento para conseguir las entradas es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de AllAccess con usuario y contraseña. Se recomienda este paso previo para agilizar la compra.

con usuario y contraseña. Se recomienda este paso previo para agilizar la compra. Buscar el evento “Lollapalooza Argentina 2026”.

“Lollapalooza Argentina 2026”. Seleccionar el tipo de entrada deseada y la cantidad.

deseada y la cantidad. Elegir el método de pago y completar los datos correspondientes.

y completar los datos correspondientes. Al finalizar la operación, el sistema enviará un correo electrónico con la confirmación de pago.

El line up completo del Lollapalooza Argentina 2026

Proceso de verificación de compra

Después de la compra, se debe realizar una verificación. Este paso valida la identidad del titular de la tarjeta con un código de seis dígitos. El código aparece en el resumen de la tarjeta o en el home banking. Hay diez días para ingresar el código; de lo contrario, la compra se cancela.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.