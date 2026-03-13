Lollapalooza Argentina: todo lo que hay que saber de la edición 2026 que comienza este viernes

Cinco escenarios, treinta espectáculos por noche y un despliegue de actividades que se desarrollarán en tres días, durante doce horas. El Lollapalooza Argentina regresa, como cada año, para ponerle el broche al verano con tres jornadas intensas, que se desarrollarán, como en cada edición, en el Hipódromo de San Isidro.

Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Paulo Londra, Turnstile y Lewis Capaldi son los nombres de los protagonistas, que figuran en una larga lista de artistas. Quienes ya sacaron sus entradas seguramente ya hicieron su plan de ruta para cada día o para alguna de las fechas que ofrece el festival (viernes 13, sábado 14 y domingo 15), producido por DF Entertainment, C3 Presents, Perry Farrell, con la transmisión de FLOW. Los que todavía no tienen sus tickets pueden tener en cuenta que hay entradas disponibles, únicamente a través de All Access, y que los bancos y las tarjetas que auspician esta edición ofrecen promociones por el pago en cuotas, para abonos y pases diarios.

El mapa de la edición 2026 del Lollapalooza

Apenas con un vistazo al mapa de la estructura que ya está montada en el predio, se descubre que habrá cambios en la circulación de público. “Un predio más fluido con menos caminata y más música”. Esa parece haber sido la consigna para 2026. “El mapa del festival cambia para acompañar el movimiento natural del público y mejorar drásticamente los tiempos de circulación. Tres de sus cinco escenarios estrenarán ubicaciones estratégicas que permiten ampliar sectores clave”, aseguran desde la producción del festival. Veamos algunos cambios.

Perry’s en formato inmersivo

El escenario que lleva el nombre del fundador del festival y que suele tener programada una artística de música electrónica, urbana y de tendencia, cuenta con un rediseño técnico de pantallas circulares y luces envolventes. Ofrecerá una experiencia visual y sonora de máxima cercanía para los fans de la música urbana y electrónica.

Horarios del Día 2 del Lollapalooza Argentina 2026 x

Zona Relax

También hay novedades aquí. “La experiencia también evoluciona en el terreno del bienestar con una nueva Zona de Relax que funciona como un verdadero oasis verde en el corazón del predio, con áreas de sombra y vegetación diseñadas para desconectarse del ritmo intenso y recargar energías sin perder la esencia del festival”, informan desde la producción.

Horarios del Día 2 del Lollapalooza Argentina 2026 x

En torno a los escenarios principales, se extenderá la gran vidriera de locales de comidas (50 en total), los puestos de las marcas y activaciones, sectores de hidratación y el clásico espacio verde. “Fiel al cuidado del medio ambiente, Lollapalooza continuará impulsando iniciativas y espacios como Espíritu verde, Rock & Recycle y la alianza con Amigos de la Patagonia, promoviendo activamente la reforestación de bosques nativos. Este año, el programa Rock & Recycle renueva su propuesta con un incentivo imperdible: los participantes podrán participar por un Golden Ticket para acceder a los mejores shows de DF Entertainment durante todo el 2026. Además, Personal marcará un hito en Lollapalooza Argentina: por primera vez en el país, la transmisión del festival será carbono neutral. Para ello se medirá el consumo energético del streaming, el traslado del equipo técnico y el promedio de usuarios conectados a Flow durante los tres días del evento. La huella generada será compensada mediante bonos de carbono certificados provenientes de un parque eólico en Chubut, bajo estándares del organismo internacional Verra".

Las fechas del Lollapalooza Argentina 2026 Instagram

El Kidzapalooza se muda

Desde la apertura de puertas hasta las 20, el sector Kidzapalooza tendrá su variada oferta de entretenimiento, con actividades para los más chicos, talleres y recitales. La novedad de este año es que este espacio no estará ubicado en un extremo del hipódromo, sino más cerca del ingreso principal de la Avenida Márquez. Como todos los años, los niños de hasta 10 años podrán ingresar de forma gratuita acompañados por un adulto con entrada. El registro de hasta 4 menores de 10 años puede realizarse previamente en www.lollapaloozaar.com/kidzapalooza. Las pulseras correspondientes podrán retirarse en Av. Márquez 700 o en los puestos exclusivos de Kidzapalooza ubicados en los estacionamientos del predio.

Los pasos son los siguientes: retirar las pulseras en puntos de venta autorizados. Ingresar a la web y registrar el código de la pulsera del adulto responsable. Cargar los datos de los menores. Recibir confirmación por mail. Retirar en boletería del Hipódromo de San Isidro.

El mundo de la electrónica

Por segundo año consecutivo, el Lollapalooza ofrecerá la experiencia de El Túnel: “Un club oculto de carácter inmersivo con una estética retrofuturista inspirada en la ciencia ficción de los años 70 y 80. Además, Las Casitas, históricas pistas íntimas dedicadas a figuras emergentes de la escena local que contarán con intervenciones artísticas de Damián Linossi, Ainelen Bertotti Burket y Bruno Rodríguez Maraude.

Escultura y arquitectura

Entre las propuestas destacadas de este año, Marta Minujín presenta “Golosina Emocional” y “Escultura de los Sueños Azules”, el estudio de arquitectos Adamo-Faiden presenta “Pabellón Woo” y el artista Daniel Basso interviene el espacio con “Lazo Magnético”, su icónica obra a gran escala de merengues y un moño dorado gigante.

La obra de Marta Minujín para el Lollapalooza Soledad Aznarez

Medio de pago

Como en años anteriores, el único medio de pago será Lollacashless. Para agilizar las compras dentro del predio, el sistema será el único medio de pago para gastronomía, bebidas y merchandising. Es indispensable haber retirado la pulsera con antelación en los puntos de canje habilitados para poder ingresar y consumir. Se recomienda cargar dinero a través de la web oficial de Lollapalooza Argentina antes de asistir, para evitar filas.

Para andar livianos

Quienes deseen disfrutar de los shows sin cargas adicionales, el festival ofrece un servicio de lockers. Con medidas de 45 cm x 31 cm x 52 cm, estos espacios tienen capacidad suficiente para dos cascos de moto o dos mochilas medianas, permitiendo guardar pertenencias de forma segura durante cada jornada del fin de semana.

Lolla App

Para estar actualizado con todos los detalles, cambios o agregados, se puede acceder a la app del festival. Allí se podrá chequear toda la información de los line-ups, horarios y mapas del predio sin necesidad de conexión a internet.

Transmisión por Flow

A partir de las 12, la totalidad del festival se podrá ver en vivo mediante el streaming que realizará Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608), en los cuales transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, todos los shows completos de los diferentes escenarios. El canal 605 presenta el escenario Flow y una propuesta de contenidos propios que se llevarán a cabo entre show y show. Este canal conducido por hosts presentará entrevistas a las bandas, notas de color con móviles desde el campo, grandes invitados y diferentes columnistas. Por su parte, los canales 606, 607 y 608 estarán dedicados a los escenarios Samsung, Perry’s y Alternative.

Sabrina Carpenter, Tyler the Creator y Chappell Roan Archivo

Accesos y regresos

Las puertas se abrirán a las 12.30. Los accesos principales serán en Avenida Santa Fe y Avenida Márquez, Avenida Márquez e Intendente Aphalo y Avenida Márquez y Tellier. Para los trasnochadores, habrá un nuevo servicio de transporte que se podrá reservar online. Con recorridos específicos hacia los puntos estratégicos de la ciudad de Buenos Aires, los horarios de salida están pautados para viernes y sábado, a las 00.30 y 01.30, y el domingo a las 0.15 y 1.

Operativo municipal, transporte y cortes

Según informó el municipio a LA NACION, habrá policías adicionales, móviles y personal de la Patrulla Municipal en los alrededores del evento. Las acciones se coordinarán desde el Centro de Operaciones Municipal que monitorea las cámaras, los lectores de patentes y se encarga de las comunicaciones para identificar personas y vehículos. Para ordenar la circulación de los vehículos particulares, se realizará un operativo con agentes, grúas y móviles, dando fluidez al tránsito en las intersecciones principales, asegurando que los cruces peatonales sean seguros e informando a los usuarios las opciones para su regreso. También habrá control para el estacionamiento indebido y la detención en doble fila, de manera de evitar demoras en los principales accesos.

Kidzapalooza

Para quienes no vayan al festival, se recomienda evitar circular por la zona, especialmente entre las 18 y las 3.30, ya que habrá cortes de calle. Desde las 15, se cerrarán las calles del Barrio Ernesto de Las Carreras. A partir de las 22, se cortará Avenida Fleming entre Unidad Nacional y Márquez, cuyo espacio estará destinado a la espera de micros. A las 16, Unidad Nacional cierra la mano hacia Panamericana. Se cerrará el túnel de Roque Sáenz Peña para generar paso peatonal seguro hacia la estación (mano hacia Centenario). Se cerrará el paso a nivel de Alem para resguardo peatonal desde las 23.

Con respecto al estacionamiento, se abrirán las playas ubicadas en el Hospital Central local y el edificio municipal durante las 24 horas. El sistema de estacionamiento medido (SIE) se implementará hasta el viernes 13 a las 20. El sábado y domingo será gratis. También se establecerá estacionamiento a 45° sobre Avenida Márquez.

Durante el festival, la guardería municipal de bicicletas funcionará durante los tres días del evento, de 12 a 0.30, y permanecerá abierta hasta finalizada la desconcentración en Cosme Beccar 160, Estación de San Isidro. En cuanto al transporte público, se reforzará la operatividad de los trenes en la estación del ramal Mitre, especialmente durante la franja de desconcentración (de 23 a 3.30). Además, se estableció contacto con todas las líneas de colectivos que circulan por la zona para coordinar desvíos y refuerzos durante la desconcentración. Las paradas de taxis serán las habituales.

Trenes Línea Mitre (San Isidro – Belgrano C – Retiro), servicio nocturno desde la medianoche hasta las 3 con frecuencias de 15 minutos. Líneas de colectivo cercanas al Hipódromo de San Isidro: 60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707.