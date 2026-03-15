La grilla completa de artistas del Lollapalooza para el domingo 15 de marzo
La tercera fecha del evento tiene a destacadas figuras de la música internacional; quiénes se presentan y en qué escenario
- 2 minutos de lectura'
La edición número 11 de Lollapalooza Argentina convoca a miles de fanáticos de la música, en un evento de tres días que, en su versión 2026, cuenta con importantes figuras internacionales y del plano local, por lo que es relevante conocer la grilla completa de artistas del Lollapalooza para el domingo 15 de marzo.
Este festival, que ya se convirtió en uno de los más destacados del país, reúne a más de 330.000 espectadores, más de 100 músicos y artistas, en distintos escenarios preparados en el Hipódromo de San Isidro.
La grilla del Lollapalooza para el domingo 15 de marzo
A continuación, el listado de los artistas que se presentan este domingo 15 de marzo en el Lollapalooza 2026, en sus respectivos escenarios:
|Escenario
|Artistas
|Horario
FLOW STAGE
143LETI
14:15 - 15:00
Yami Safdie
15:45 - 16:45
Blood Orange
17:45 - 18:45
Doechii
19:45 - 20:45
Sabrina Carpenter
22:00 - 23:20
SAMSUNG STAGE
Reybruja
13:30 - 14:15
Massacre
15:00 - 15:45
Viagra Boys
16:45 - 17:45
Interpol
18:45 - 19:45
Deftones
20:45 - 22:00
Kygo
23:20 - 12:35
ALTERNATIVE STAGE
Ryan
14:15 - 15:00
The Warning
15:45 - 16:45
Ruel
17:45 - 18:45
Men I Trust
19:45 - 20:45
Ratones Paranoicos
22:15 - 23:15
PERRY’S STAGE
Ludmila Di Pasquale
13:30 - 14:15
Félix Vestre
14:30 - 15:30
Cerounno
15:45 - 16:45
Saramalacara
17:00 - 18:00
Horsegiirl
18:15 - 19:15
Ezequiel Arias
19:30 - 20:30
Bunt.
20:45 - 21:45
Ben Böhmer
22:15 - 23:30
KIDZAPALOOZA
Arjaus Crew / Franco Trocca
15:00 - 15:45
Las Canciones de Ainé
16:00 - 16:45
Divertrap
17:00 - 17:45
¡Qué Lío, Hugo!
18:00 - 18:20
Astrocity
18:30 - 18:50
Topa
19:00 - 19:45
Kidza Boom
20:00 - 20:45
Cómo ver en vivo el Lollapalooza Argentina 2026
Quiénes no puedan asistir al evento, podrán ver los shows de sus artistas favoritos de forma online. Flow es el encargado de la transmisión del festival, como ocurrió en otros años. Permite ver los shows en cada uno de los escenarios por diferentes dispositivos, como Smart TV, celular, tablet, PC y Deco Flow.
Para acceder a este contenido, es necesario tener contratado el servicio de Flow. Los canales para ver la transmisión completa del festival son: 605, 606, 607 y 608.
Curiosidades del Lollapalooza 2026
- El encuentro musical de este año representa la edición número 11 de la franquicia en el país. El predio del Hipódromo de San Isidro recibe a más de 100 artistas distribuidos en múltiples escenarios.
- La propuesta estética incluye instalaciones visuales y diversas experiencias compartidas más allá de la música.
- La heterogeneidad del line up destaca en esta oportunidad por la mezcla de géneros.
- El pop, el rock, el indie y la música urbana conviven en la misma grilla. El año pasado el festival convocó a cerca de 300.000 personas durante sus tres jornadas: esta cifra ratifica al evento como uno de los más masivos de la región y promete una gran convocatoria para marzo.
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