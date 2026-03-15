La edición número 11 de Lollapalooza Argentina convoca a miles de fanáticos de la música, en un evento de tres días que, en su versión 2026, cuenta con importantes figuras internacionales y del plano local, por lo que es relevante conocer la grilla completa de artistas del Lollapalooza para el domingo 15 de marzo.

La grilla completa de artistas del Lollapalooza para el domingo 15 de marzo Allacess

Este festival, que ya se convirtió en uno de los más destacados del país, reúne a más de 330.000 espectadores, más de 100 músicos y artistas, en distintos escenarios preparados en el Hipódromo de San Isidro.

La grilla del Lollapalooza para el domingo 15 de marzo

A continuación, el listado de los artistas que se presentan este domingo 15 de marzo en el Lollapalooza 2026, en sus respectivos escenarios:

Escenario Artistas Horario FLOW STAGE 143LETI 14:15 - 15:00 Yami Safdie 15:45 - 16:45 Blood Orange 17:45 - 18:45 Doechii 19:45 - 20:45 Sabrina Carpenter 22:00 - 23:20 SAMSUNG STAGE Reybruja 13:30 - 14:15 Massacre 15:00 - 15:45 Viagra Boys 16:45 - 17:45 Interpol 18:45 - 19:45 Deftones 20:45 - 22:00 Kygo 23:20 - 12:35 ALTERNATIVE STAGE Ryan 14:15 - 15:00 The Warning 15:45 - 16:45 Ruel 17:45 - 18:45 Men I Trust 19:45 - 20:45 Ratones Paranoicos 22:15 - 23:15 PERRY’S STAGE Ludmila Di Pasquale 13:30 - 14:15 Félix Vestre 14:30 - 15:30 Cerounno 15:45 - 16:45 Saramalacara 17:00 - 18:00 Horsegiirl 18:15 - 19:15 Ezequiel Arias 19:30 - 20:30 Bunt. 20:45 - 21:45 Ben Böhmer 22:15 - 23:30 KIDZAPALOOZA Arjaus Crew / Franco Trocca 15:00 - 15:45 Las Canciones de Ainé 16:00 - 16:45 Divertrap 17:00 - 17:45 ¡Qué Lío, Hugo! 18:00 - 18:20 Astrocity 18:30 - 18:50 Topa 19:00 - 19:45 Kidza Boom 20:00 - 20:45

Estos son los artistas del domingo 15 de marzo

Cómo ver en vivo el Lollapalooza Argentina 2026

Quiénes no puedan asistir al evento, podrán ver los shows de sus artistas favoritos de forma online. Flow es el encargado de la transmisión del festival, como ocurrió en otros años. Permite ver los shows en cada uno de los escenarios por diferentes dispositivos, como Smart TV, celular, tablet, PC y Deco Flow.

Para acceder a este contenido, es necesario tener contratado el servicio de Flow. Los canales para ver la transmisión completa del festival son: 605, 606, 607 y 608.

El Lollapalooza Argentina 2026 cuenta con importantes artistas internacionales Gentileza Lollapalooza Argentina

Curiosidades del Lollapalooza 2026