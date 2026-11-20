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En fotos: de la gran noche de Brad Pitt con su novia a los looks de gala de Penélope Cruz, Florence Pugh y Julianne Moore
Mientras la estrella de Hollywood acaparó toda la atención en el estreno de Las nuevas desventuras de Cliff Booth, las reconocidas actrices deslumbraron con su elegancia en un evento en Nueva York
20 de noviembre de 2026
17:18
1
minuto de lectura
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LA NACION
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Brad Pitt, en el estreno de Las nuevas desventuras de Cliff Booth
KATIE FLORES - AFP
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De la mano de Ines de Ramon, su novia, Brad Pitt llegó al TCL Chinese Theatre de Los Ángeles para presentar Las nuevas desventuras de Cliff Booth, la película en la que vuelve a interpretar al doble de riesgo que le valió un Oscar por Había una vez... en Hollywood. Para la premiere, el actor eligió un sweater azul marino, un pantalón a tono y un saco largo cruzado, que completó con anteojos de cristales rosa. La diseñadora de joyas apostó por un vestido marfil de Roberto Cavalli con escote profundo, aberturas a la altura de la cintura, drapeado cruzado y volados en el ruedo superpuestos
KATIE FLORES - AFP
Pitt también posó con su compañera de elenco, Elizabeth Debicki. La actriz llevó un vestido negro largo de escote pronunciado, drapeado central y cola que completó con el pelo suelto y delicadas piezas de joyería
KATIE FLORES - AFP
David Fincher, Brad Pitt y Quentin Tarantino se reunieron en la alfombra roja de Las nuevas desventuras de Cliff Booth. La historia transcurre en 1977, ocho años después de los hechos de Había una vez... en Hollywood. Esta vez, Tarantino escribió el guion y Fincher dirigió a Pitt en su regreso al papel del doble de riesgo. La película llegará a Netflix el 23 de diciembre
KATIE FLORES - AFP
Kaley Cuoco y Tom Pelphrey eligieron tonos oscuros para la premiere de Las nuevas desventuras de Cliff Booth. La actriz de The Big Bang Theory combinó un abrigo negro con sandalias del mismo color, mientras que el actor de Ozark también optó por un traje oscuro al que le sumó una camiseta
KATIE FLORES - AFP
Edward Norton llegó al estreno junto a su mujer, la productora Shauna Robertson. La noche lo reunió con Brad Pitt y David Fincher, con quienes trabajó en El club de la pelea. Norton llevó una campera beige sobre una remera gris y jeans. Robertson combinó una camisa negra con jeans y una cartera pequeña con tachas
KATIE FLORES - AFP
Courteney Cox apostó por un traje negro de saco y pantalón. Debajo del saco, la actriz de Friends llevó un top lencero con un borde de encaje que asomaba en el escote
KATIE FLORES - AFP
Jaden Smith le dio un giro informal a la camisa blanca y la corbata negra. El actor y músico resaltó su look con un saco negro cruzado y jeans azules. Después del estreno, también pasó por la fiesta que se realizó en el Chateau Marmont
KATIE FLORES - AFP
Emmanuelle Chriqui y Sam Trammell posaron juntos, ambos de negro. La actriz de Entourage eligió un vestido corto de mangas asimétricas, con un broche dorado que recogía la tela a la altura de la cadera. El actor de True Blood también eligió un look total black
KATIE FLORES - AFP
Livingston, Vida y Levi, los tres hijos de Matthew McConaughey y Camila Alves, posaron juntos en el estreno de El camino del pequeño guerrero en Los Ángeles. Livingston, de 13 años, y Vida, de 16, fueron a acompañar a su hermano mayor, que a los 18 comparte elenco con Chris Pratt e interpreta a Kenny en la película de Apple TV
KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Channing Tatum, Mason Reeves y Gemma Chan se divirtieron en la alfombra roja del estreno de Josephine que se realizó en el DGA Theater de Los Ángeles. Los tres eligieron el negro: Tatum llevó una campera de cuero, Reeves un vestido de terciopelo con los hombros descubiertos y Chan un vestido sin mangas. En la película, Tatum y Chan interpretan a los padres de Josephine, la nena de ocho años cuya vida cambia después de presenciar un delito en un parque de San Francisco
FREDERIC J. BROWN - AFP
Ben Stiller y Robert De Niro volvieron a posar juntos en el cine Zoo Palast de Berlín, donde presentaron La nueva Focker. En esta entrega de la saga que empezó con La familia de mi novia, a Greg Focker (Stiller) le toca ponerse en el lugar del suegro. Cuando su hijo anuncia que se casa con la joven interpretada por Ariana Grande, Greg termina recurriendo a las mismas tácticas de espionaje que aprendió de Jack Byrnes (De Niro). La comedia llega a los cines argentinos el 26 de noviembre
Sebastian Gollnow - DPA
Hunter Schafer y Michelle Yeoh se prepararon con sus asistentes para posar en Leicester Square, Londres, donde presentaron Blade Runner 2099. La miniserie transcurre 50 años después de Blade Runner 2049 y reúne a Cora (Schafer), una fugitiva que asume la identidad de una blade runner, y a Olwen (Yeoh), una replicante a la que le quedan pocos días de vida. Para la función, Yeoh eligió un conjunto de Givenchy diseñado por Sarah Burton, con camisa blanca de cuero, minifalda negra con aberturas y botas por encima de la rodilla
HENRY NICHOLLS - AFP
Hunter Schafer llevó un diseño de Celine que combinaba un vestido asimétrico de satén de seda, con corpiño estructurado, y un pantalón de esmoquin incorporado. Completó el look con zapatos blancos de satén abiertos en el talón. La serie llega a Prime Video el 25 de noviembre
HENRY NICHOLLS - AFP
Julia Garner eligió un mono rosa pálido confeccionado a medida de Tom Ford para el estreno de Los altruistas que se realizó en el hotel Plaza de Nueva York. El diseño combina crepé y satén, con un escote halter geométrico y bandas satinadas a los costados del pantalón. La actriz de Ozark completó el look con el pelo corto peinado con ondas suaves y los labios rojos
CHARLY TRIBALLEAU - AFP
Julia Garner y Anthony Boyle, los protagonistas de la serie, posaron juntos en la alfombra roja
CHARLY TRIBALLEAU - AFP
Simone Ashley posó en la previa de los premios Earthshot, en Mumbai, con un conjunto tradicional indio confeccionado a medida por Swadesh y Manish Malhotra. La actriz de Bridgerton lució un top y una falda larga dorados, ambos con aplicaciones de pedrería, y completó el look con una tela de Benarés drapeada sobre un hombro. Los premios, impulsados por el príncipe William, distinguen iniciativas que buscan resolver problemas ambientales
Rafiq Maqbool - AP
Penélope Cruz fue una de las homenajeadas en la gala Women in Hollywood de ELLE, que se celebró en el hotel Four Seasons de Beverly Hills. Para la ocasión, la actriz eligió un vestido largo rojo de Ralph Lauren y lo acompañó con aros dorados
VALERIE MACON - AFP
Florence Pugh, otra de las homenajeadas en la gala Women in Hollywood de ELLE, eligió un vestido largo azul de Ralph Lauren, de silueta escultural y con un acabado brillante. La actriz completó el look con joyas de Bulgari, entre ellas una gargantilla dorada
VALERIE MACON - AFP
Julianne Moore combinó un vestido negro de noche con un abrigo largo blanco, ambos de Ralph Lauren, para la gala Women in Hollywood de ELLE. La actriz completó el look con una gargantilla plateada ancha y labios rojos
Chris Pizzello - Invision
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