De la mano de Ines de Ramon, su novia, Brad Pitt llegó al TCL Chinese Theatre de Los Ángeles para presentar Las nuevas desventuras de Cliff Booth, la película en la que vuelve a interpretar al doble de riesgo que le valió un Oscar por Había una vez... en Hollywood. Para la premiere, el actor eligió un sweater azul marino, un pantalón a tono y un saco largo cruzado, que completó con anteojos de cristales rosa. La diseñadora de joyas apostó por un vestido marfil de Roberto Cavalli con escote profundo, aberturas a la altura de la cintura, drapeado cruzado y volados en el ruedo superpuestos

KATIE FLORES - AFP