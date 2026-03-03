Joaquín Levinton lanzó su propio alfajor: cuál es el origen del llamativo nombre y cómo es

El estudio de radio estaba en modo rutina: charla, chistes al aire, el clima de un músico que viene a hablar de canciones. Hasta que Joaquín Levinton corrió el eje. En lugar de quedarse en el guion clásico del “vengo a presentar mi nuevo disco”, tiró una novedad que pareció escrita para la sección de absurdos argentinos: su propio alfajor.

El remate no fue solo el producto, sino el nombre. “Pescado Raúl”, lo bautizó, como si la góndola fuera una extensión de su humor y de esa manera tan Levinton de convertir cualquier escena en anécdota. El guiño tiene una dirección clara: el músico tomó un momento televisivo viral y lo transformó en golosina.

El lanzamiento del alfajor se cruzó, además, con otra noticia de peso: el estreno de su primer álbum solista, Yo soy Joaquín, un material que arrastra una historia larga y que, ahora, sale con fecha de cumpleaños y espíritu de manifiesto.

Joaquín Levinton lanzó el alfajor Pescado Raúl que tendrá una versión de chocolate blanco y otra de negro Instagram/Mega98.3

Fue al aire de Mega 98.3, durante una entrevista con Bebe Contepomi en la que Levinton estaba presentando su disco y terminó anunciando su desembarco en el universo alfajorero. Primero la frase, después la carcajada: “No solo vine a regalarles este disco, sino que vengo a regalarles mi alfajor”.

En el mismo intercambio, el cantante dejó otra línea que explica el combo disco más golosina como una decisión estética antes que comercial: “Me parecía que sacar un disco solamente era poco”.

“Pruébenlo cuando tengan ganas de sentir un buen sabor”, recomendó al presentar el alfajor.

El origen de Pescado Raúl

Joaquin Levinton en su paso por MasterChef Celebrity Argentina

El nombre “Pescado Raúl” no aparece de la nada: remite a un momento de MasterChef Celebrity Argentina en el que, ante una pregunta del jurado Germán Martitegui sobre cómo se llamaba el pescado que había cocinado, Levinton respondió con naturalidad: “Raúl”. Ese recorte circuló fuerte en redes y quedó como latiguillo pop; ahora, reaparece convertido en una marca de alfajores.

La respuesta de Joaquin Levinton que hizo tentar a todos en MasterChef Celebrity

Sobre el producto, lo confirmado hasta ahora es puntual: la línea tendrá dos variedades clásicas y directas. Por un lado, chocolate blanco; por el otro, chocolate negro. En ambos casos, con relleno de dulce de leche.

En cuanto a la distribución, Levinton adelantó que estará disponible “próximamente” en distintos puntos del país. No se informaron, al momento, fechas exactas de salida, puntos de venta ni precio.

Qué sigue en su carrera

El otro eje del anuncio es Yo soy Joaquín, debut solista que llega “ya disponible” en plataformas digitales y que, según el parte de prensa, se terminó de grabar y mezclar entre 2024 y 2025, aunque empezó a gestarse 15 años atrás junto al productor Ezequiel Araujo.

El álbum está compuesto por nueve canciones:

“Yo soy Joaquín”

“Te amo”

“Estúpido”

“Si te caes, te levanto”

“Te quiero (pero lejos)”

“La pared”

“Para saber”

“Respuesta perfecta”

“Adiviname”

En paralelo, Levinton también proyecta agenda con Turf: el grupo anunció un show el 9 de mayo en C Art Media, en el marco de sus 30 años.