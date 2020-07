Lollapalooza: así comenzó la primera jornada de la edición virtual del festival

Un concierto que dio Alabama Shakes hace unos años abrió esta edición virtual de Lollapalooza

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2020 • 21:40

Música electrónica de fondo y una cuenta regresiva en números rojos (como en las películas futuristas de la década del ochenta) fueron las imágenes previas a la edición virtual del Lollapalooza 2020, que comenzó hoy, a las 19 horas de Argentina, y que se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas de siete horas cada una.

Cuando la transmisión inició este jueves, a las 17 horas de Chicago -lugar donde cada año se hace el Lollapalooza norteamericano-, la encargada de la apertura fue la alcaldesa de esa ciudad, Lori E. Lightfoot, que lamentó no poder recibir, como cada año, en el verano del hemisferio Norte, a turistas y locales en el Grant Park. También contó que había tres organizaciones involucradas en esta edición para recibir fondos: When We All Vote, liderada por Michelle Obama, Arts for Illinois Relief Fund y Equal Justice Initiative.

Lori E. Lightfoot también dijo que esperaba ver al público personalmente el año que viene y que, mientras tanto, la gente "se siente, se relaje y disfrute del show". Pero, antes, apareció el fundador y productor artístico del festival, Perry Farrell, quien mantuvo con la alcaldesa una conversación informal sobre cuestiones cotidianas, sobre el festival y de la actividad artística en Chicago. También hablaron del Covid-19, de la crisis que esto acarrea y, finalmente, en una vuelta a lo cotidiano, de las preferencias musicales de la jefa de gobierno de Chicago, que, según dijo, le gusta escuchar Stevie Wonder, The Pretenders, Linda Ronstadt y The Eagles.

Enseguida, comenzó el primer show, que fue la actuación de Alabama Shakes, en una de las tardes soleadas que tuvo el festival en su edición de 2015; y luego Run The Jewels, cuando pasaron por Chicago en 2017. La de ese año había sido otra tarde cálida, aunque en vez del rock vintage de los Alabama, sonaba el rap en estéreo.

Run The Jewels

El primero de los interludios entre un show y el siguiente estuvo a cargo de los responsables de las ONG que participaron en el festival. El de Michelle Obama fue un discurso político, pero sin consignas partidarias, se refirió a la necesidad de que los jóvenes no se queden en sus casas en días de elecciones porque eso les quita "poder".

Al regreso del anuncio, Toni Cornell (hija del cantante Chris Cornell, fallecido en 2017) fue la primera cantante que aportó una clásica imagen de estos tiempos: sola, frente a un micrófono, en el estudio que era de su padre, mientras en la pantalla repartida se podía ver a los músicos de su banda, acompañarla cada uno desde sus hogares o estudios, en un clásico de la era grunge ("Black", de Pearl Jam). Minutos después apareció TeaMarr con una intensa propuesta de hip hop.

Tea Marrr

La jornada de hoy, y las que restan, tendrán música de todos los tiempos. Desde las novedades hasta un concierto que sobre el escenario de Chicago dio Paul McCartney en 2015. Aunque los horarios y la programación se pueden modificar, su recital, de una hora, está programado para las 23.10 hora de Argentina.

Paul McCartney, uno de los momentos especiales de esta noche Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk

La transmisión en vivo se puede ver desde la web del festival o a través de su canal de YouTube