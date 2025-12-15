Hollywood despide a Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally que fue asesinado junto a su mujer

La noticia de la trágica muerte del actor y director Rob Reiner (78) y su esposa, Michele Singer Reiner (68), conmovió a la industria de Hollywood, que enseguida se volcó a las redes sociales para despedir al querido cineasta, reconocido por sus trabajos en Cuenta conmigo (1986), Cuando Harry conoció a Sally (1989) y Misery (1990), entre otros.

Rob Reiner junto a Jon Favreau y Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street

Jamie Lee Curtis, que actuó con Reiner en la serie New girl y está casada con Christopher Guest, protagonista del debut de Reiner como director en This Is Spinal Tap, emitieron un comunicado, según recoge Variety: “Christopher y yo estamos aturdidos, tristes y conmocionados por la violenta y trágica muerte de nuestros queridos amigos Rob y Michelle Singer Reiner. Nuestra única preocupación en este momento son sus hijos y sus familiares más cercanos, y les ofreceremos todo el apoyo posible. Habrá tiempo de sobra para hablar de las vidas creativas que compartimos y del gran impacto político y social que ambos tuvieron en la industria del entretenimiento, el desarrollo infantil temprano, la lucha por el matrimonio igualitario y su apoyo global a un mundo en crisis. Hemos perdido a grandes amigos. Por favor, dennos tiempo para el duelo”.

Rob Reiner y Jamie Lee Curtis en la serie New Girl, protagonizada por Zooey Deschanel Getty Images

La familia del difunto Norman Lear, creador y productor de All in the Family, la sitcom que le valió dos premios Emmy a Reiner como Mejor actor de reparto, también publicó un escrito para recordar al cineasta. “Estamos devastados por la muerte de Rob y Michele Reiner. Norman solía referirse a Rob como un hijo, y su estrecha relación era extraordinaria, tanto para nosotros como para el mundo. Norman habría querido recordarnos que Rob y Michele dedicaron todo su esfuerzo a hacer de este país un lugar mejor, y lo lograron a través de su arte, su activismo, su filantropía y su amor por la familia y los amigos. Lyn Lear [esposa de Norman] se mantuvo muy unida a ellos y dijo: ‘El mundo está inequívocamente más oscuro esta noche, y estamos desolados’”.

Carl y Rob Reiner junto a Norman Lear David Livingston - Getty Images North America

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, compartió unas palabras a través de la red social X. “Michelle y yo estamos desconsolados por la trágica muerte de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla. Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica. Juntos, él y su esposa vivieron vidas con un propósito definido. Serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus seres queridos”.

El mensaje de Barack Obama por la muerte de Rob Reiner

“Una de mis fotos más preciadas. Rob era mi verdadero héroe. Un auténtico visionario y una persona encantadora. Nunca se sabe si es apropiado publicar algo durante algo tan trágico como esto. Pero solo quiero que el mundo sepa lo que muchos sabemos en la industria. Rob era el mejor”, expresó Paul Feig, director de películas como Damas en guerra, Chicas armadas y peligrosas, Cazafantasmas, Un pequeño favor y La empleada.

La imagen que Paul Feig compartió junto al difunto Rob Reiner

Ben Stiller fue otra de las figuras que recordó al realizador. “¡Qué gran pérdida! Rob Reiner fue uno de mis directores favoritos. Hizo algunas de las películas más importantes para mi generación. Pasó de ser un actor de televisión, una figura cómica a la sombra del gran Carl Reiner, a un gran director con una trayectoria cinematográfica increíble. Spinal Tap es una de las mejores comedias jamás realizadas, y la lista continúa. Era una persona amable y cariñosa, y muy divertida. No lo conocí mucho, pero siempre fui su fan y siento una verdadera tristeza por aquellos que sí lo conocieron y por su familia".

El mensaje de Ben Stiller

El actor Josh Gad sumó su mensaje en Instagram: “Fue uno de los mejores directores de nuestro tiempo. Era un amigo. Era simplemente una persona maravillosa. Rob Reiner y su esposa Michelle eran dos de las personas más bondadosas y afectuosas que puedan imaginar. Se preocupaban muchísimo por quienes no tenían voz. Esta pérdida es devastadora. No puedo expresar cuánto duele. Los quiero mucho, Rob y Michelle. Gracias por todo lo que nos dieron.

“Consternado al enterarme del fallecimiento de Rob Reiner y su maravillosa esposa, Michelle. Les envío mucho cariño a sus hijos y a su familia”, escribió por su parte Elijah Wood.