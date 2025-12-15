El director de Hollywood Rob Reiner y su esposa fueron encontrados asesinados en su casa

El director y actor estadounidense Rob Reiner (78) y su esposa, Michele Singer Reiner (68), fueron encontrados muertos este domingo en su residencia del barrio de Brentwood, en Los Ángeles, en un caso que la policía investiga como posible homicidio. Las autoridades locales confirmaron que ambos cuerpos fueron hallados dentro de la vivienda el principal sospechoso sería su hijo.

Familiares de Reiner fueron los encargados de confirmar las muertes durante la noche del domingo, de acuerdo a lo informado por el medio local Los Angeles Times. El mismo representante de la familia, que no reveló su identidad, expresó su pesar por el fallecimiento de Rob y Michele, y pidió privacidad en este momento de profunda conmoción.

Reiner y su esposa fueron encontrados muertos en el interior de su casa

Los cuerpos de la pareja fueran encontrados en la vivienda situada al 200 de Chadbourne Avenue, luego de que un llamado de emergencia alertara al Departamento de Bomberos de Los Ángeles, solicitando asistencia médica.

Al ingresar al domicilio, los bomberos encontraron los cuerpos de la pareja y dieron aviso a la policía, que activó el protocolo correspondiente. A partir de ese momento, detectives especializados comenzaron a trabajar en el lugar para relevar la escena y reunir pruebas.

Si bien el caso está siendo investigado por las autoridades locales, según indicó la revista People, el hijo de ambos, Nick -que tiene antecedentes de drogadicción- sería el principal sospechoso del doble asesinato.

¿Quién era Rob Reiner?

Rob Reiner fue un director, productor y actor estadounidense con una trayectoria de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento, en la que participó de algunas de las películas más reconocidas de Hollywood desde la década de 1980.

Nacido en 1947 en el Bronx, Nueva York, Reiner creció en un entorno ligado al espectáculo. Fue hijo del comediante Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost.

En la primera etapa de su carrera, Rob Reiner se destacó como actor en programas de televisión

En el plano personal, Reiner estuvo casado entre 1971 y 1981 con la actriz y directora Penny Marshall, protagonista de la serie Laverne & Shirley. A fines de la década de 1980 conoció a la fotógrafa Michele Singer durante el rodaje de Cuando Harry conoció a Sally. La pareja se casó en 1989, el mismo año en que se estrenó la película, y tuvo tres hijos, entre ellos.

Su carrera como realizador comenzó en 1984 con This Is Spinal Tap, un falso documental que marcó su debut detrás de cámara y dio inicio a una filmografía sostenida a lo largo de los años.

Antes de consolidarse como director, Reiner alcanzó notoriedad pública como actor en televisión. Entre 1971 y 1979 interpretó a Michael “Meathead” Stivic en la comedia All in the Family, creada por Norman Lear, donde compartió elenco con Carroll O’Connor, quien encarnó a Archie Bunker. Ese papel lo convirtió en una figura ampliamente conocida en Estados Unidos y funcionó como punto de partida para su posterior desarrollo como cineasta.

"Cuando Harry conoció a Sally..." es una de más icónicas películas dirigidas por Reiner

Como director, encadenó una serie de éxitos durante la segunda mitad de la década de 1980 y comienzos de los años 90. Entre sus títulos más conocidos figuran Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987) y Cuando Harry conoció a Sally… (1989).

En 1990 dirigió Misery y dos años más tarde estrenó Algunos hombres buenos, un drama judicial protagonizado por Jack Nicholson y Tom Cruise. Por esta película fue nominado al premio de la Academia como director en 1993, aunque el film perdió frente a Los imperdonables, de Clint Eastwood.

Reiner junto a los actores Kathy Bates y James Caan durante la filmación de Misery

Además de su labor en el cine, según informó Los Ángeles Times, fue cofundador de la Fundación Americana para la Igualdad de Derechos, organización que lideró la campaña para revocar una norma que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo.

También encabezó la campaña para la aprobación de una medida, la Proposición 10, la Iniciativa para Niños y Familias de California, orientada a la creación de programas de desarrollo para la primera infancia. En ese caso. Esta medida contó con el respaldo de importantes figuras del ámbito cultural, entre ellas Steven Spielberg, Robin Williams y su propio padre, Carl Reiner.

Con información de AP.