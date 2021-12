Los 20 años de carrera de Alex Ubago: un éxito repentino, algunos mareos y el festejo que llega con muchos invitados

El camino al éxito suele ser una construcción que, por regla general, conlleva un tiempo de trabajo prolongado. Alex Ubago es la excepción que confirma esa regla. El español tenía tan solo 20 años cuando, con su primer disco, logró posicionarse en el mundo de la música a nivel internacional. En tan solo un año ¿Qué pides tú? logró obtener cinco discos de platino en España, sin contar los entregados en México, Argentina, Chile y Colombia. Una gira por su país natal, en donde brindó ochenta conciertos para más de 500 mil espectadores, lo terminó de consagrar. El resto es historia.

Para celebrar sus 20 años de carrera, el español le preparó a sus seguidores un regalo muy especial: un disco en donde podrán volver a escuchar sus grandes éxitos. “Este es un disco de colaboraciones, 18 canciones con 18 artistas”, le cuenta a LA NACION en una charla mano a mano, videollamada mediante. “A gritos de esperanza”, grabado con Jesús Navarro de Reik , fue el primer sencillo que salió de este nuevo álbum, del cual en diciembre presentó el segundo tema: “No te rindas”, junto al español Andrés Suárez .

-¿Qué se siente volver a grabar, 20 años después, canciones que han sido un éxito tan grande?

-La verdad es que ha sido muy bonito regrabar las dieciocho canciones que se van a incluir en este disco que conmemora mis 20 años de carrera. Ha sido un proceso muy intenso también, pero lo he disfrutado muchísimo porque son todos temas muy especiales en mi repertorio, que han marcado mi carrera en diferentes momentos y que de alguna manera siento que adquieren una nueva vida en este álbum, en donde pude grabarlos con un nuevo sonido, cantándolos otra vez y compartiéndolos con compañeros y amigos. Estoy muy contento con el resultado, porque creo que tampoco era fácil regrabar canciones tan importantes y quedar así de conforme.

-Ya escuchamos “A gritos de esperanza” y “No te rindas” ¿Se puede adelantar cuales son las otras canciones que se vienen?

-¡Me encantaría! Si por mí fuera contaría todo, pero hemos decidido darle un poquito de misterio e ir develando poco a poco de aquí a la salida del disco, que será alrededor de marzo de 2022 . Lo que puedo contar es que son dieciocho artistas con los que me une una relación muy cercana, que son todos amigos a los que he conocido en estos años en la música por diferentes circunstancias. Hay hombres, hay mujeres, hay artistas de España y de América. De Argentina hay dos, un hombre y una mujer que son muy grandes.

-¿Cómo fue para vos incorporar las voces de artistas que la gente ama a canciones que ya son un éxito?

-Ha sido un proceso muy bonito, intenso también, porque son 18 canciones y muchos invitados. Fue un disco largo de grabar, arrancamos con la pre producción y la grabación de las primeras bases en enero de 2021 y terminamos en julio, casi medio año, pero muy divertido, porque he compartido con muchos amigos y por el repertorio, que son los éxitos de mi carrera. Lo he disfrutado mucho. La mayoría de las canciones mantiene la esencia de las versiones originales a nivel de arreglos, pero suenan más actuales, más contundentes, más potentes. Luego hay tres o cuatro canciones con las que me he atrevido a jugar un poco más, a reconstruirlas y a cambiarlas a nivel de tempo, de arreglos y de producción.

-¿Qué sentiste hace 20 años cuando sacaste tu primer álbum y de repente te encontraste con que todas las canciones se convertían en hit?

-Es difícil resumir todas las sensaciones de aquellos primeros años de carrera y de aquel primer disco concretamente. Si tuviese que expresarlo en pocas palabras diría que fue un sueño hecho realidad. En aquellos primeros años me tenía que pellizcar cada tres segundos porque no podía creer lo que estaba ocurriendo. Todo lo que pasó con ese primer disco, y con el segundo también, fue maravilloso. Fueron álbumes que conectaron mucho con el público siendo yo muy joven e inexperto, porque estaba arrancando mi carrera como artista. Años muy intensos, con muchas experiencias increíbles.

-¿Cómo se mantienen los pies en la tierra cuando uno es joven, tiene un sueño tan grande y logra cumplirlo de entrada?

-Yo siempre he tratado de disfrutar al máximo cada segundo de lo que estaba viviendo. Con el tiempo he entendido que no hay que dar por hecho las cosas, que esto puede ser muy efímero. Creo que si estoy aquí 20 años después ha sido porque hubo mucho trabajo. Intenté tener siempre los pies en el suelo, disfrutar de las cosas. También he tenido mis momentos. Si pudiese volver atrás me daría un par de coscorrones a mi mismo, porque tuve mis épocas en donde era un poco gilipollas y en algunos momentos no supe gestionar las cosas como debía, pero creo que lo hice bastante bien y pude mantener la cabeza en su sitio. Para eso influyeron varios factores: la personalidad de uno, porque siempre me he considerado un poco más maduro de la edad que tenía, y la gente que te rodea, que es muy importante. Desde mi familia, mis padres y mis amigos más cercanos, hasta mi equipo de trabajo con los que llevo toda mi carrera, mi manager y toda la gente que está conmigo. Como en casi todos los trabajos, al final el equipo es muy importante, son las personas que tienes alrededor y te acompañan, y el mío es un grupo humano muy bueno.

Alex Ubago: "Con el tiempo he entendido que no hay que dar por hecho las cosas, que esto puede ser muy efímero" Cortesía Warner Music

-¿Qué es lo más difícil y lo más lindo de dedicarle tu vida a la música?

-Lo más bonito es el hecho en sí de dedicarme a la música, porque es lo que más me gusta. Siento que nací para esto y disfruto como un niño pequeño haciéndolo, y eso que hace más de 20 años que empecé a hacer música y a cantar. Tener la suerte de poder emocionarte a ti mismo y a muchas personas con tu música, la posibilidad de conocer a tantas personas en tantos países, compartir con compañeros artistas y productores, la posibilidad de viajar y conocer lugares y culturas, vivir tantas experiencias... La lista de cosas positivas es muy larga. Y lo difícil no sé, supongo que una profesión como esta implica viajar mucho y estar lejos de tu casa, perderte el cumpleaños de tu hijo, no estar en Navidad, echar de menos a los tuyos. También lo que llaman “el precio de la fama”, que en un momento dado no puedes pasar desapercibido o esa intimidad que a veces no está, aunque por suerte no es algo que yo haya sufrido mucho.

-¿Estás listo para volver al ruedo después de todos los shows que has tenido que cancelar en Latinoamérica y Estados Unidos?

-La verdad que sí, lo estoy deseando. Estoy deseando volver a los escenarios y a girar. Tengo muchas ganas de hacer los conciertos reprogramados, además en el 2020 y el 2021 he hecho pocos shows, porque entre la pandemia y la grabación del disco he estado desconectado. El 2022 va a ser un año de volver a girar sin ninguna duda, con la excusa de este disco y con la esperanza de que todo mejore con el tema del Covid, que se relajen un poco las medidas y que podamos volver a la mayor de las normalidades posibles. Si eso sucede, volveré a todos esos lugares que tengo tantas ganas de volver, como Argentina.