Con Dolores Fonzi y Nicole Wallace: La casa de los espíritus, el clásico del realismo mágico llega al streaming

La miniserie de ocho episodios llega este miércoles a Prime Video con sus tres primeros capítulos

LA NACION Natalia Trzenko Escuchar Nota

SANTIAGO, Chile.- Es probable que no haya habido -ni vaya a haber-, un proyecto más ambicioso para la producción de Prime Video en Chile que el de La casa de los espíritus, la miniserie que este miércoles estrena los tres primeros de sus ocho episodios. Se trata de la adaptación de la novela de Isabel Allende publicada en 1982 y vuelta fenómeno de ventas global que ahora, casi 45 años después, se sigue leyendo, pasando de generación en generación como lo hacen los “cuadernos de contar la vida” que escribe Clara del Valle, su personaje central.

El mismo peso cultural de la novela y la responsabilidad de volver a llevarla a la pantalla tras el fallido largometraje de 1994 protagonizado por Meryl Streep y Jeremy Irons podría haber sido demasiada carga para sobrellevar. Y sin embargo, Dolores Fonzi y la española Nicole Wallace -conocida por ser la protagonista de las películas de la exitosa saga Culpa mía de Prime Video-, las encargadas de interpretar a Clara en la madurez y la juventud decidieron, sin siquiera hablarlo entre ellas, que la única manera de encarar lo que se venía era salir de sus propias cabezas.

Las tres Clara: Dolores Fonzi, Francesca Turco y Nicole Wallace AMAZON PRIME

“Cuando me preguntaban qué personaje iba a hacer en la miniserie yo decía “el que hacía Meryl Streep en la película”. Y me contestaba con un “Ah, ok”, medio en shock. Lo cierto es que hay que olvidarse esa parte para interpretar a un ser humano. Me parece que no la intelectualizamos tanto y que se creó una energía que nos atravesó a las tres actrices componiendo el mismo personaje. Eso fue de la mano de una dirección muy contenida, precisa y detallista. Y siento que ahí aparece también Isabel Allende, fue como dejarse poseer por el estado de Isabel, de la novela cuando la leímos y de la película. Todas estas mujeres que finalmente somos parte de esta versión tanto atrás como delante de las cámaras, formamos una dinastía femenina, como la de la ficción, que nos llevó a eso, a no intelectualizar quién era el personaje. Un hito de la literatura universal”, dice Fonzi minutos después de posar para las fotos de LA NACION junto a Wallace, que le acomoda el saco, se ríe con ella, la mira atenta y asiente.

Nicole Wallace en la alfombra del estreno de La casa de los espíritus en Chile

-Una parte fundamental de toda la ficción son los “cuadernos de contar la vida” que escribe Clara a lo largo de toda la historia. ¿Ustedes solían tener los típicos diarios íntimos que se regalaban mayormente a las nenas en la infancia?

Fonzi:-Sí, esos que venían con el candado y la llavecita que nunca se usaba. La perdías siempre y además se abrían con cualquier cosa.

Wallace: –Yo he dedicado mi vida entera a leer los diarios de mi hermana mayor. Como ella era bastante más mayor, se iba de casa, incluso estuvo viviendo en el exterior un tiempo, y yo en ese tiempo aprovechaba y leía y leía sus cosas. Y he escrito toda mi vida, desde que tengo 8 años y tengo muchos de esos libros. Justo el otro día estuve de limpieza profunda y encontré un montón y me puse a leerlos y dije: “Ah, wow”. ¡Qué profundidad con tan poca edad! Y cómo sentía las cosas, que muchas veces luego con el tiempo se olvidan. Ahora estoy obligando a mis amigos a escribir. Les regalo libretas para que escriban.

Fonzi: –Es una práctica muy utilizada cuando estudias actuación, el ejercicio de despertarse a la mañana y escribir páginas sin pensar. Hay algo de la escritura que es súper catártica, es nuestra memoria. Cuando tenía 19, en alguna clase me mandaron a escribir poemas que leo hasta hoy y todavía me gustan.

Dolores Fonzi, en la alfombra del estreno de La casa de los espíritus en Chile

-Al interpretar al mismo personaje en diferentes etapas de su vida, ¿acordaron repetir algún gesto de Clara que se viera a lo largo de los ocho episodios?

Fonzi: –La verdad que no. Cuando conocí a Nicole inmediatamente sentí que teníamos mucho en común, muchas similitudes. Sentí algo muy vivo en ella. y mirala, tiene 20 años.

Wallace: –24. (risas).

Fonzi: –Tiene un montón de talento y está súper preparada y súper conectada con la actualidad y la época. Es disruptiva pero a la vez responsable. Tiene algo de una candidez. Siento que hay algo en ella... Nos parecemos. ¡Ah! Hablo bien de ella para hablar de mí. (risas). Por suerte me encontré con una actriz muy talentosa. Cuando le conté a mi hija del proyecto le dije: “esta chica hace de la versión joven de mí”. Y me contestó: “Mamá, es Nicole Wallace”. ¡Vos hacés de ella de grande!” De hecho, nunca viene a los rodajes pero a este vino.

Wallace: – En mi caso, todo partió de observar mucho a Francesca Turco, la actriz que hace de Clara de niña. De ella nace toda la magia. Cada vez que Francesca iba al set, me quedaba ahí para pegarme su energía, su vitalidad y su juego. Lo de ella es casi todo improvisado además. Expresaba un montón de cosas y de eso yo agarré varias para repetirlas. Y luego Dolores hizo lo mismo conmigo y se formó una cadena.

Dolores Fonzi, en el rodaje AMAZON PRIME

Una cadena

Curiosamente esa cadena de la que hablan las actrices es también la que retrata la novela. Un hilo conductor que va desde la matriarca Nivia del Valle (Aline Kuppenheim), siguiendo por Clara, pasando luego por su hija Blanca (Sara Becker y Fernanda Urrejola) y su nieta Alba, interpretada por la argentina Rochi Hernández (30 noches con mi Ex), el último eslabón y la encargada de contar la historia de su familia marcada por la tragedia, los conflictos familiares, sociales y políticos de un país que la ficción no identifica como tal pero es Chile entre las décadas del 20 y del setenta del siglo pasado.

Un recorrido épico, melodramático y ya leído por tantos que los creadores de la miniserie, Francisca Alegría, Andrés Wood y Fernanda Urrejola decidieron comenzar-alerta de spoiler para los que tengan su primer acercamiento a la historia gracias a la miniserie-, por el final.

“En el epílogo de la novela es que entendemos que es la nieta quién está contando la historia y para nosotros eso era fundamental llevarlo al comienzo del relato. Porque ella tiene la altura de miras. Ella puede revisitar con otra perspectiva. Y además que lo hermoso que hace Isabel Allende, que no lo explica así porque no existían esos conceptos, es una constelación familiar. Es la nieta que al repasar su historia familiar a través de los cuadernos de contar la vida de su abuela puede empezar su viaje personal de sanación”, explica a LA NACION la guionista y actriz Urrejola que además de integrar el equipo de creadores de la ficción interpreta a Blanca en su madurez, asediada por los traumas del pasado, el dolor de un amor que su padre, Esteban Trueba (Poncho Herrera) no dejó que fuera y por los aires de violencia inminente que sobrevuelan la herrumbrosa casa de los espíritus. El lugar que Clara reconstruyó para cobijar a los vivos y a los muertos, escenario de muchos de los pasajes de realismo mágico del libro que debían resonar con la misma fuerza pero a su modo en la pantalla.

Nicole Walle, en La casa de los espíritus AMAZON PRIME

“No es lo mismo leerlo que verlo. El realismo mágico es un género literario no audiovisual. La manera que encontramos de enmarcar esos elementos y que no se nos fuera hacia el lado de la fantasía era que nacieran de una raíz genuina. Ya sea de alguna emoción muy fuerte, de una sensación de un personaje o desde un lugar muy cotidiano, como lo es la visita de los espíritus. Entendimos que nuestras ”apariciones” se tienen que confundir con personas vivas. Esa confusión, el no saber cuándo están vivos o cuando están muertos, es parte de nuestro folclore local. De ahí viene la magia, de nuestra raíz. Eso también marca la diferencia entre la fantasía y el realismo mágico”, detalla Alegría, que se repartió con Wood la dirección de los ocho episodios de la miniserie que cuenta con la producción de Eva Longoria.

Esta vez Fonzi, a pesar de las grandes experiencias que tuvo con la realización de sus películas, Blondi y Belén, prefirió ser “solo actriz”.

-¿Te cuesta ahora dejar de lado la mirada de la directora en los nuevos proyectos que encarás?

Fonzi: No me cuesta para nada. Que se hagan cargo otros que yo me voy a dormir. (risas) Me peinan y me pongo a actuar, que me encanta. La verdad es que estar concentrada en la actuación me saca responsabilidades. Aunque si quisiera podría sugerir cuestiones, que también lo hago, pero no, me relaja bastante volver a ser actriz.

-Y ya tenés, acá en Nicole una actriz para tu próxima película.

Wallace: -¡Le estoy pidiendo constantemente formar parte!

Fonzi: -Ya algo vamos a pensar.

Sonríen las Claras, cómplices en la aventura de encabezar una historia plena de actualidad, aunque haya sido escrita hace más de cuarenta años, de leyendas aunque anclads en la realidad, de amores aunque también de terribles desamores, de relatos íntimos aunque con un alcance universal.