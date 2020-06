Paul McCartney cumple 78 años entre curiosidades, mitos y un deseo muy especial

La última visita de Paul a la Argentina fue en marzo de 2019, en el Campo Argentino de Polo, donde presentó en el matco de Freshen Up Tour Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk

Paul McCartney cumple hoy 78 años. El bajista de The Beatles, que es toda una leyenda y hasta fue nombrado Sir por la Corona británica el 11 de marzo de 1997, sigue sacando discos y hasta yéndose de gira. Para él, el tiempo parece pasar más lento y en la música parece radicarse la fuerza de toda su vitalidad. Sin ir más lejos acaba de reeditar el disco Flaming Pie, del 97, que saldrá a la venta el próximo 31 de julio. El mismo tiene en su lista una versión casera de la canción "Young Boy" y también "Looking for you", un rock grabado junto a Ringo Starr y Jeff Lynne. Su última visita a la Argentina fue en marzo del año pasado en el marco de su gira Freshen Up Tour.

Con motivo del día de su natalicio, el geminiano usó su influencia para mandar un contundente mensaje sobre su único deseo y el regalo que le gustaría que le hicieran de cumpleaños. "Todo lo que siempre he querido para mi cumpleaños es la paz en la Tierra, incluso para los animales", dijo en un mensaje grabado por la cuenta oficial de PETA, la organización sin fines de lucro que lucha por los derechos de los animales.

En el video, que sacó de los recuerdos la ONG, Paul habla sobre el significado del término "Glass Walls", y dice que, si los mataderos tuvieran vidrios transparentes, la gente no volvería a comer carne. En el mismo se pueden ver imágenes sobre estos espacios donde se les quita la vida a los animales para luego ser vendidos como alimento. La voz en off de McCartney va explicando cada uno de los pasos que integran el proceso de convertir parte del cuerpo de esos animales en platos de comida.

Algunas curiosidades

Paul nació el 18 de junio de 1942 y, para algunos, murió en 1966 en un accidente de tránsito. Según la extraña leyenda que muchos fans de The Beatles sostienen en base a supuestas evidencias que el propio "impostor" habría brindado a lo largo de los años, el fallecido músico fue reemplazado por William Campbell, un hombre muy parecido que tomó su lugar.

Paul es uno de los artistas más reconocidos del mundo Crédito: Linda McCartney

A los 11 años, quiso formar parte del coro de la Catedral de Liverpoool, pero lo rechazaron. Con 60 discos de oro y ventas de 100 millones de sencillos en el Reino Unido, McCartney se encuentra en el Libro Guinness como el 'músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular'. Por eso se entiende que su fortuna sea de más 660 millones de dólares.

Su postura frente al consumo de carne animal como alimento fue parte de un capítulo de Los Simpson, donde aparece junto a Linda -su mujer durante casi 30 años, que murió a raíz de un cáncer en 1998-, intentando convencer a Lisa para que sea vegetariana, como él, que desde 1975 no come carne.

Paul tiene cuatro hijos: Mary, Stella, James y Beatrice y, además de Linda, se le conocieron al menos tres mujeres. Desde hace varios años que está en pareja con Nancy Shevell.

Entre los temas de The Beatles compuestos por Paul se encuentra: "Yesterday", que ocupa otro récord en el libro Guinness. Además, junto a John, compuso: "Let it Be", "Hey Jude", "Blackbird", "Eleanor Rigby", "When I'm sixty four", entre tantas canciones que nacieron de esta prolífera dupla.

Paul tiene un costado solidario y de concientización. En su último disco, Egypt Station, sin ir más lejos, escribió "Who Cares ", un tema contra el acoso escolar. Además, junto a Ringo Starr, subastan un tema para colaborar con la lucha contra el coronavirus.