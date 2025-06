Los Caballeros de la Quema tocarán por primera vez en el Movistar Arena

Con más de tres décadas de trayectoria, los Caballeros de la Quema conservan un lugar privilegiado en el corazón del rock nacional. Tras su regreso y para alegría de sus fanáticos, la banda anunció un show en el Movistar Arena de Buenos Aires que tendrá lugar el viernes 10 de octubre.

La venta general de entradas se habilitará el martes 17 de junio a las 13. Los tickets se venderán únicamente a través de movistararena.com.ar. Los clientes de Galicia Visa contarán con tres cuotas sin interés.

Los Caballeros de la Quema llevan más de 30 años en la escena de rock local Agustín Dusserre - RollingStone

“Les prometemos una noche larga, llena de canciones y muy emotiva. Estamos muy ilusionados, ojalá nos acompañen y sea un fiestón de aquellos”, anunció la banda a través de las redes. El repertorio del grupo oriundo de Morón marcó a toda una generación y promete revivir sus clásicos de siempre y además, sumar algunas sorpresas a lo largo del show.

“Será un recital que combine pasado y presente. El setlist recorrerá los temas que se volvieron himnos, pero también incluirá canciones nuevas como “Y acá me ves” y “No empujen el río”, que muestran la vigencia de una banda que supo reinventarse sin perder su identidad", destaca el comunicado de prensa.

Con este anuncio, Iván Noble, Martín Méndez, Javier Cavo, Pablo Guerra y Pato Castillo subirán al escenario porteño una vez más con la premisa de reencontrarse con su público y celebrar el camino recorrido.

En el Quilmes Rock

El 2025 es un año movilizante para Los Caballeros de la Quema. Sin ir más lejos, en abril la banda tocó, por primera vez, en el Quilmes Rock. “Buenas tardes, monada. Estamos debutando en el Quilmes Rock. Mirá que hay que debutar con cincuenta y pico de años... ¿Cómo se dice ahora? Incels, un poco Incels. Falta que hagamos un video con inteligencia artificial donde el ministro de Economía sea un espartano, un guerrero”, soltó Iván Noble luego de que Los Caballeros de la Quema dieran rienda suelta a un show plagado de puro rock barrial, preparando la cancha para el número final de Los Piojos. “Pejerrey”, “Todos atrás y Dios de 9” y “Patri” fueron los encargados de abrir una presentación donde abundaron clásicos, a los que luego se sumaron “Malvenido” y “Fulanos de nadie”, con el fiel coro y agite del público presente.

“Memoria. Como decía María Elena Walsh, en el País de Nomeacuerdo, damos tres pasitos y nos perdemos”, expresó Noble, nuevamente, luego de una versión de “Rajá rata”, que tuvo leves cambios en la letra ajustados a la realidad política actual (“Calentita la Rosada, ¿no, señor sultán? / Qué bien que la lustran usted y sus perritos”). Hacia el final, no faltaron los infalibles: “Sapo de otro pozo”, “Avanti Morocha” y “Oxidado”.

Qué piensa Iván Noble sobre Avanti morocha

En una entrevista con LA NACIÓN, Iván Noble fue consultado por la relación entre “Avanti morocha” y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “A esta altura me da lo mismo... Cuando sucedió, me sorprendió mucho porque no sabía de dónde había arrancado la movida. Yo fui a tocar en un festival el día de la asunción de Cristina, en 2011, y, por supuesto, tocamos “Avanti Mmrocha”. Lo loco es que la banda de sonido de ese día, en la asunción de una presidenta peronista, fue “Avanti Morocha” y no la marcha peronista. Cuando mis nietos vean noticieros de la época van a ver que su abuelo tocaba esa tarde, ese tema. Igualmente, fue una canción que ya era muy popular. Yo venía del Oeste, tocaba en Cemento y a las modelos nuevas les ponían de título en las revistas “Avanti morocha” o el tema lo bailaba en la televisión el Muñeco Mateyko. No fue hecha ad hoc. Además no sucedió que la gente que detestaba a Cristina Kirchner dejara de cantar el tema. Tuvo una relectura que fue esa, pero la canción la excede por mucho", señaló el cantante sobre la canción que fue muchas veces utilizada como estandarte y apoyo a la exmandataria.