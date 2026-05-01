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WWE, en Argentina: lo mejor de la lucha libre volverá al país en septiembre
El espectáculo se llevará a cabo en el Movistar Arena y esta semana saldrán a la venta las entradas
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Tras siete años de ausencia, la WWE (World Wrestling Entertainment) confirmó su regreso a la Argentina con un evento en vivo que se realizará el viernes 11 de septiembre en el Movistar Arena. La función formará parte de la gira regional WWE South America Live Tour, que también incluirá presentaciones en Quito (9 de septiembre), Bogotá (10 de septiembre) y Santiago de Chile (12 de septiembre).
El espectáculo marcará el retorno de la compañía al país luego de siete años. Según se informó oficialmente, el show contará con la participación de figuras destacadas del programa Monday Night Raw.
Entre las superestrellas anunciadas se encuentran la campeona mundial femenina, Stephanie Vaquer y el campeón intercontinental, Penta, además de nombres reconocidos como Seth Rollins, The Usos, Becky Lynch, GUNTHER y Oba Femi, entre otros.
En cuanto a la venta de entradas, la preventa exclusiva para clientes del banco BBVA comenzará el martes 5 de mayo a las 10. La venta general, en tanto, se habilitará el jueves 7 de mayo a partir de la misma hora, a través del sitio oficial del estadio: movistararena.com.ar.
Además, los fanáticos podrán registrarse previamente en la página oficial de WWE para acceder a beneficios vinculados con la gira sudamericana.
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