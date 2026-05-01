Cómo llego al Movistar Arena en transporte público y en auto

El Movistar Arena se consolidó como el centro de eventos más moderno de Buenos Aires, pero su ubicación en el corazón de Villa Crespo requiere conocer bien las opciones de movilidad para evitar las congestiones típicas de los días de show.

Ya sea que se elija el transporte público por su velocidad o el auto por comodidad, la clave para no perderse el inicio del espectáculo es la planificación.

El Movistar Arena concentra una amplia agenda de espectáculos

Con una cartelera cargada de artistas internacionales, el flujo de personas en la zona de las calles Humboldt y Corrientes es masivo. La zona cuenta con una conectividad excelente, pero los cortes de calle preventivos suelen alterar el tráfico habitual.

A continuación, las mejores formas de llegar al estadio en transporte público y auto:

1 Llegar en transporte público: la opción más ágil

Dada la dificultad para estacionar en la zona, el transporte público es siempre la recomendación principal de los organizadores.

Subte Línea B: la estación Dorrego se encuentra a solo tres cuadras del Arena. Es la forma más rápida de llegar desde el centro o desde la zona de Chacarita.

la estación se encuentra a solo tres cuadras del Arena. Es la forma más rápida de llegar desde el centro o desde la zona de Chacarita. Tren San Martín: la estación Villa Crespo (ex Chacarita) deja a los asistentes a pocas calles del ingreso principal. Es la opción ideal para quienes vienen de la zona noroeste del Gran Buenos Aires.

la estación (ex Chacarita) deja a los asistentes a pocas calles del ingreso principal. Es la opción ideal para quienes vienen de la zona noroeste del Gran Buenos Aires. Colectivos: numerosas líneas pasan por las avenidas Corrientes, Juan B. Justo y Dorrego. Entre las más utilizadas se encuentran la 19, 34, 42, 55, 65, 71, 76, 108, 111, 127, 166 y 176.

2 Llegar en auto y dónde estacionar

Si el auto es indispensable, es vital saber que el Movistar Arena no cuenta con estacionamiento propio abierto al público general en el predio.

Estacionamientos privados: existen varios garajes sobre la calle Humboldt, Fitz Roy y la Av. Corrientes. Se recomienda reservar lugar a través de aplicaciones de estacionamiento con antelación, ya que los días de show las plazas se agotan rápidamente.

existen varios garajes sobre la calle Humboldt, Fitz Roy y la Av. Corrientes. Se recomienda reservar lugar a través de aplicaciones de estacionamiento con antelación, ya que los días de show las plazas se agotan rápidamente. Cortes de calle: hay que estar atentos a los operativos policiales que suelen cerrar la calle Humboldt entre Corrientes y Padilla. Otra opción es buscar lugar en la vía pública muy cerca del estadio, pero hay que considerar que las restricciones son estrictas y la presencia de grúas es constante.

3 Recomendaciones de seguridad y tiempos

Es aconsejable llegar al menos una hora antes del horario anunciado para el inicio del show. Esto permite superar los controles de seguridad y encontrar tu ubicación con tranquilidad. Si se utilizan aplicaciones de transporte (como Uber o Cabify), pedir que el punto de descenso sea a un par de cuadras del estadio (por ejemplo, en Av. Dorrego y Corrientes) para evitar quedar atrapado en el embotellamiento del acceso directo.

Las opciones para ir en transporte público o en auto al Movistar Arena Gonzalo Colini

El Movistar Arena es más que accesible si se eligen los canales adecuados. El subte y el tren siguen siendo los “ganadores” en términos de tiempo, mientras que para los que van en auto, la reserva previa de cochera es la única garantía de una noche sin sobresaltos. Con estos datos, solo queda disfrutar de la música y la excelente acústica del estadio.