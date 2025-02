Los casetes “prohibidos” de Michael Jackson. Quien los compre, por más de 100 mil dólares, no podrá reproducirlos en público

Como si de un reality americano de clase B se tratara, todo empezó con un policía jubilado abriendo el portón de una baulera. Eso fue el pasado mes de diciembre, cuando el antiguo agente de carreteras Gregg Musgrove, de 56 años, acudió a un espacio de almacenamiento que un socio suyo acababa de comprar en Van Nuys, al norte de Los Ángeles (California). Iba a echar un vistazo a lo que había dentro y ver si encontraba algún tesoro. Y vaya si lo encontró. Musgrove se dio de bruces con todo un festín: objetos que habían pertenecido nada menos que a Michael Jackson. La guinda del pastel era un par de cintas de casete con una docena de grabaciones inéditas del cantante, fallecido en 2009.

El policía retirado contó su periplo sobre el depósito, que había pertenecido al productor musical Bryan Loren, en la prensa especializada, y esta se hizo eco de la importancia de algunas de las canciones grabadas, que datan de entre 1989 y 1991. Sin embargo, ahora la historia ha dado un paso más allá, con una velada disputa que puede llegar incluso a los tribunales.

La cuestión es que esas cintas encontradas en la baulera abandonada del valle de San Fernando son ahora el centro de una venta millonaria. Una casa de subastas especializada en música, llamada Gotta Have Rock and Roll y con sede en Nueva Jersey, al este de los Estados Unidos, puso a la venta tres de esos casetes con 12 canciones inéditas el miércoles 19 de febrero.

El precio de partida son unos estimables 85.000 dólares, pero prevén que alcance los 100.000, los 150.000 e incluso los 200.000 dólares. Sin embargo, quien se haga con esas cintas tendrá que hacerlo solo en calidad de coleccionista, porque la reproducción de la música está prohibida.

“Hay un enorme interés, los fans de Michael Jackson están como locos por sus recuerdos. Matarían por material inédito. Quien se lo lleve será muy afortunado y feliz”, asegura a EL PAÍS el presidente de la casa de subastas. Pero ¿tanto como para gastarse más de 100.000 dólares en una cinta que no se puede escuchar en público?

Técnicamente, las cintas no se pueden escuchar públicamente; es decir, el propietario podría darle al play en un reproductor en privado, pero no podría emitirla en una radio, por ejemplo, ni darla a escuchar de manera masiva. La web de las subastas lo aclara así: “Hacemos hincapié en que esta colección se vende únicamente como un artefacto. No hay derechos de autor de cualquiera de las canciones o materiales en los casetes en este lote. La reproducción de cualquier contenido de estos casetes está estrictamente prohibida, y el comprador lo está adquiriendo únicamente como un artefacto en forma de tres casetes separados”. Esa especial insistencia también viene desde los herederos de Michael Jackson: ellos no están de acuerdo con la subasta.

Según declaraciones realizadas al medio TMZ, los gestores de la herencia del célebre cantante afirman que, en realidad, las cintas son copias de unas grabaciones (llamadas masters) que ellos poseen. Como los originales les pertenecen, y también sus derechos de reproducción pública, quien se haga con las copias de este “formato largamente obsoleto”, como lo han llamado en un tono algo despectivo, no podrá reproducirlos. No solo necesitarían contar con un aparato específico, sino también con su permiso. Si esas grabaciones se radiaran o se filtraran podría cometerse un delito contra la propiedad intelectual y el caso llegaría a manos de los abogados.

Sin embargo, eso no parece suponer un problema para los responsables de Gotta Have Rock and Roll, que no se achantan ante los posibles conflictos legales que puedan llegar. De hecho, el presidente de la casa de subastas, Dylan Kosinski, opina que las viejas cintas tienen por ello más fuerza, al poder usarse únicamente para uso privado. Para él, el que los herederos de Michael Jackson conserven con tanto celo esos originales les da más valor. Cierto es que el hecho de que lo hayan reconocido, que afirmen que son copias, implica que efectivamente el material es auténtico e inédito. Además, en un futuro los herederos del artista tienen derecho a lanzarlo (algo qye ya ocurrió en 2010), y entonces el poseedor de las cintas sería el primero en haber podido acceder a su contenido.

En declaraciones a EL PAÍS, el presidente de Gotta Have Rock and Roll asegura que respetan “al máximo” a los herederos: “Creo que están actuando con cautela porque no quieren que nadie haga públicas estas canciones”, reflexiona Kosinski en un correo electrónico, explicando que sabrán el resultado final de la subasta el próximo 7 de marzo, cuando esta se cierre. “Lo entiendo perfectamente y lo respeto. Dejamos claro que quien compre este artefacto no podrá reproducir, distribuir ni divulgar el contenido de las cintas. Dicho esto, es un artefacto increíble este que vamos a subastar”.

Las cintas se subastarán junto a una fotografía de Jackson firmada por él mismo, y entre las canciones están algunas como 7 digits, vieja conocida de los fans pero nunca lanzada, en una versión temprana y muy larga. Dura casi 16 minutos; de hecho, la primera parte está grabada en la cara A y su continuación en la cara B. Hay otros temas nunca lanzados ni filtrados, como Serious Effect, Call It Off, All The Truth You Need o Don’t Believe It; también otros de los que se han conocido algunos pedazos, como She Got It o Work, con su hermana Janet Jackson. En un tercer casete hay también una versión muy corta, de apenas 15 segundos, del clásico tema San Francisco cantado a capella por Jackson.

En sus primeras 48 horas, no se hicieron ofertas por los casetes inéditos de Michael Jackson

El enorme legado del músico está gestionado por una fundación. Aunque cuando falleció tenía millonarias deudas, entre ellas con el fisco estadounidense —los documentos judiciales estimaron el pasado verano que de unos 500 millones de dólares—, con el tiempo se ha ido convirtiendo en una de las figuras más ricas tras su muerte. Sin embargo, ni su madre ni sus tres hijos pueden disponer de sus bienes. Los jóvenes Prince, de 28 años, Paris, de 26, y Bigi, de 22, así como Katherine Jackson, su madre, de 94, tendrán que esperar hasta que tanto su testamentaría como el IRS, el organismo tributario y de recaudación fiscal estadounidense, resuelvan una disputa pendiente desde hace años acerca del valor de su patrimonio.

