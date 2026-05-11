El controversial posteo de Paris Jackson dedicado a su madre, Deborah Rowe: “Feliz día”

Desde hace semanas, la familia Jackson está bajo el radar mediático. Primero, fueron las críticas hacia Michael, la biopic que narra la vida y carrera de “El Rey del Pop” y que, según muchos, no refleja al cien por cien la esencia del artista al omitir algunos detalles esenciales de su historia. Ahora, quien se convirtió en el foco de atención fue su hija, Paris Jackson, quien decidió homenajear de una forma muy especial a Deborah Rowe con motivo del Día de la Madre en los Estados Unidos.

Paris Jackson recurrió a sus redes para saludar a Debbie Rowe en el marco del Día de la Madre en Estados Unidos Captura

“Feliz día de la madre a la dama que usaron para mi molde durante el proceso de clonación”, escribió la actriz y modelo en sus redes sociales junto a algunas fotografías actuales de ella y Rowe. Lo que para muchos puede significar un simple saludo a una madre, en el caso de Paris es diferente. Con esta publicación, la hija del medio de Jackson no sólo está exponiendo su vínculo con su madre biológica (una relación intermitente que estuvo afectada por el escrutinio público y los conflictos legales del pasado) sino que lanza un mensaje directo hacia aquellas teorías conspirativas que han rodeado su nacimiento desde hace décadas, reavivando el debate sobre cómo ella y sus hermanos fueron concebidos.

Es que, después de varios años de especulaciones, en 2019 fue la propia Debbie quien le confirmó a The Sun que los hijos que tuvo junto al cantante fueron fruto de un acuerdo y no del amor. “Me inseminaron. Es como si inseminara a mis yeguas para reproducirse. Fue muy técnico. Yo era su pura sangre. Michael estaba divorciado [de Lisa Marie Presley], solo y quería tener hijos. Fui yo quien le dijo: ‘Yo tendré a tus hijos’. Le ofrecí mi vientre, fue un regalo. Fue algo que hice para que fuera feliz”, explicó.

Rowe era enfermera de Michael Jackson durante la década del 90 y fue quien le permitió cumplir su sueño de ser padre Captura

Según sus propias palabras, ella nunca “ofició” de madre. “Él hacía todo. Yo no me esforzaba por ser madre. No cambiaba pañales, no me levantaba en mitad de la noche. Incluso si yo estaba, Michael lo hacía todo. Son sus hijos, los tuve por él. No habrían nacido si no hubiera sido por mi amor por él. Lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre”, reveló dando cuenta de la nula relación con Michael Joseph Jr. (más conocido como Prince) y Paris.

Fue cuando el músico murió que Rowe comenzó una batalla legal por la custodia de sus dos hijos y también por “Bigi”, aunque este último no había sido gestado en su vientre. El bailarín había dejado a los tres menores bajo la tutela de su madre Katherine por escrito. La segunda opción para cuidarlos era la cantante Diana Ross. Fue un proceso largo pero, finalmente, la madre del artista y Debbie llegaron a un acuerdo: la abuela mantendría la tutela legal de sus nietos, pero la madre podría visitarlos con regularidad.

Debbie Rowe junto a los dos hijos que engendró para Michael Jackson, Michael Joseph Jr. (más conocido como Prince) y Paris

A partir de entonces, Debbie trabajó duro para recuperar el cariño de sus hijos. Si bien hoy en día mantiene un vínculo saludable y fluido con los tres, con Paris la relación es especial. Mientras ella rescató a la joven de una profunda depresión, en 2016 la modelo le devolvió el gesto acompañándola cuando fue diagnosticada con cáncer de mama. “Soy una guerrera porque ella lo es. Te amo mamá”, dijo la modelo en ese momento, demostrándole todo su apoyo.

Una amistad, un sueño y una mentira que duró años

Corría el año 1989 cuando Deborah Rowe conoció a Michael Jackson. Ella era enfermera en la clínica dermatológica del doctor Arnold Klein, lugar al que él acudía con frecuencia debido a sus problemas de vitiligo (pérdida de pigmentación en la piel). Fue así como, consulta tras consulta, Debbie y “El Rey del Pop” se hicieron amigos. Fue en una de esas charlas donde compartían sus secretos más íntimos que el músico le confesó sus ganas de convertirse en padre.

Debbie Rowe junto a Jackson

Por ese entonces, Jackson había terminado su matrimonio con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley, y había sido acusado de abusar de un chico de 13 años. En medio de aquella tormenta, el cantante encontró un enorme apoyo en su enfermera y también la posibilidad de cumplir su sueño. En septiembre de 1996, el músico anunció que estaba esperando su primer hijo.

La noticia causó impacto entre sus fans y en la prensa. “Los informes que especulan que la señora Rowe fue inseminada artificialmente son completamente falsos e irresponsables”, se encargaban de desmentir una y otra vez desde el entorno de la estrella del pop. “Me casé y tuve un bebé con el hombre que siempre amaré y estoy en la cima del mundo. La única vez que me siento triste es cuando veo citas que se me atribuyen y que nunca dije o cuando escucho a comediantes nocturnos lanzar golpes bajos a mi marido cuando no son ciertos. No creas el 99 por ciento de la basura que leés o escuchás. Sé que estaremos bajo un escrutinio público cada vez mayor, pero sé que siempre será parte de estar casada con Michael”, expresaba Debbie en aquel entonces.

El Rey del Pop junto a sus dos hijos mayores

Después del nacimiento de Paris, Rowe no soportó el acoso de la prensa y le pidió el divorcio. Tras disolver su matrimonio en 1999, Michael se quedó con todos los derechos de custodia de sus hijos y ella recibió un cheque por 10 millones de dólares.

Sin embargo, en 2004, Rowe solicitó legalmente la custodia temporal o, al menos, “derechos de visita”. Un juez dictaminó que la renuncia de Rowe a la patria potestad no era válida debido a “errores procesales” y fue así que la enfermera tuvo una segunda oportunidad para acercarse a sus hijos. Su vínculo terminó de fortalecerse cuando el músico falleció.