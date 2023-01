Los Nocheros cancelan sus shows de enero, debido a un grave problema de salud que afecta a la pareja de Mario Teruel

escuchar

Durante el fin de semana, uno de los miembros emblema de Los nocheros, anunciaba que se despedía del grupo: Kike Teruel comunicó su partida, pero confirmó que iba a cumplir con las fechas pautadas hasta el mes de abril. Sin embargo, en el transcurso del lunes, el grupo compartió en sus redes una triste noticia, que repercute de forma directa en sus fechas pactadas para el verano.

Según la información que compartieron en sus cuentas oficiales, Moro, la madre de Álvaro Teruel, y pareja de Mario Teruel, sufrió un grave episodio de salud y se encuentra en estado reservado. Por ese motivo, el grupo anunció la cancelación de sus fechas para lo que queda de enero. Entre los compromisos a los que no podrán asistir, se encuentra el Festival de Cosquín.

El texto completo, comunica lo siguiente: “Queremos contarles, ya que son parte indiscutida de esta gran familia Nochera, que el pasado domingo 22 de Enero de 2023, nuestra querida Moro (mamá de Álvaro y compañera de toda la vida de Mario) ha sufrido graves complicaciones de salud, debido a dos aneurismas cerebrales, por los cuales tuvo que ser intervenida quirúrgicamente hoy a la madrugada, encontrándose bajo cuidados intensivos y en coma farmacológico, con pronóstico reservado. Ante esta delicada situación, hemos decidido acompañar a la familia y de común acuerdo con los Festivales, suspenderemos los shows previstos para el mes de enero. Les pedimos a todos que nos acompañen con su fuerza, buena energía y oraciones en este difícil momento, para que nuestra querida Moro se recupere de la mejor manera y que pronto podamos volver a reunirnos con ustedes para compartir nuestra música”.

La partida de Kike Teruel

Durante la tarde del domingo, Kike Teruel, el líder del conjunto folklórico, afirmó que daría un paso al costado de la banda que fundó junto a su hermano Mario hace más de tres décadas. La noticia tomó por completa sorpresa a la música popular que no esperaba el anuncio de su alejamiento. A través de un vivo de Instagram, Kike explicó los motivos de su retiro: “Es una decisión absolutamente personal. Una salida natural. Yo me hice con Los Nocheros y mi voz va a quedar ahí, no voy a seguir de solista ni voy a hacer una carrera paralela. Mi voz y mi corazón cantor quedan en Los Nocheros. Este es el fin de mi carrera como cantor profesional”, señaló Teruel en la transmisión.

Sin embargo, Los Nocheros seguían programados en la edición 2023 del Festival Nacional de Folklore de Cosquín para el miércoles 25 de enero (fecha que ahora quedó cancelada debido a lo que sucedió con la Moro). Sobre un posible concierto de despedida, el cantor se mostró entusiasmado: “Me encantaría. Gracias a Los Nocheros hice mi familia, conocí a la madre de mis hijos cantando en una peña y también conocí el mundo. Siempre supe que mi misión era cantar canciones de amor y esa misión está más que cumplida, pero siento que ahora es momento de otra cosa. Mi misión de cantor ya está”.

Esta no es la primera vez que Kike Teruel deja Los Nocheros, aunque su salida anterior fue en otras circunstancias. El primer alejamiento fue anunciado en noviembre de 2013, cuando el cantante confirmó que se tomaría un “año sabático” para vivir en España junto a su hijo a partir de abril de 2014 y hasta diciembre de ese año. “Lo pensé siempre, pero lo veía irrealizable porque siempre estuve absolutamente metido en lo mío, pero hablé con los chicos de Los Nocheros y les dije que necesitaba un tiempo y me han dicho ‘tomate lo que necesites’”, declaró en aquel entonces. En su ausencia, Los Nocheros publicaron Trío, un disco en el que grabaron con una formación atípica conformada por Mario y Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre.

