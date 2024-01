escuchar

“En una noche única, en el mismo escenario, dos conciertos y un encuentro inolvidable. Vas a volver a verlos juntos, vas a escuchar sus voces una vez más y tu corazón sentirá de nuevo esa emoción que te hace vibrar y vas a cantar, a bailar, a reír y llorar, porque van a sonar esas canciones tan queridas, las que estuvieron contigo todo este tiempo. Y entonces cuando las luces se enciendan, ahí estarán una vez más aquellos que hicieron de la música su refugio y recibieron allí a todos los que compartimos sus sentimientos. Había una página en blanco en esta historia y muy pronto un nuevo capítulo se va a escribir. Los Nocheros, Jorge Rojas, el encuentro. 16 y 17 de febrero de 2024 en Anisacate, Córdoba, se producirá el encuentro, el patio será un deleite de música al que a partir de ahora quedan todos debidamente invitados a compartir y vivir una nueva experiencia”, expresa el comunicado de prensa que da cuenta de un reencuentro, en los papeles, inesperado.

Para los que no fueron seguidores del grupo, quizá la noticia sea una más en el calendario folklórico veraniego, que tantos shows y festivales tiene. Pero para los fans de la primera hora de este grupo salteño, el dato no puede pasar inadvertido, sobre todo si se sacan cuentas. Jorge Rojas dejó la formación que compartía con Mario Teruel, Kike Teruel y Rubén Ehizaguirre en 2005. Esta juntada promete ser histórica para todos aquellos que a principios de los noventa se enamoraron de sus canciones.

Jorge Rojas, con disco solista y show compartido con Los Nocheros

La Yapa de Anisacate (ruta E56 kilómetro 2), donde se realizarán estos shows en un predio ubicado a poco más de 40 kilómetros de la capital cordobesa, es que allí Rojas -que juega de local- presentará su nuevo disco, Principio y destino, el 26 y 27 de este mes. Luego, en febrero, subirá a ese escenario con Los Nocheros. Las entradas ya están a la venta.

Si bien están planteadas como dos únicas jornadas, los seguidores del grupo tendrán la expectativa de que no sea el único escenario donde vuelvan a cruzarse. De hecho , el grupo tiene un integrante menos desde que a mediados de 2023 Kike Teruel decidiera dar un paso definitivo al costado .

Resiliencia nochera

En diálogo con LA NACION, Kike dio todos los detalles sobre su alejamiento de la banda antes de que el grupo le diera un show de despedida, en el Movistar Arena, donde participaron Los Alonsitos, Ahyre, Gaby Morales, Daniel Cuevas, Los Tekis, Rodrigo Tapari, Angela Leiva, Marcela Morelo, Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino, entre otros.

“No hubo un día en el que dije ‘me voy’, pero el año pasado [por 2022] se dieron una serie de situaciones estrictamente personales que me fueron llevando a meditar y a procesar esta decisión. Creo que cuando terminamos la función en el Teatro Colón sentí que era un objetivo más cumplido y lo último que yo iba a hacer (...) He vivido una vida nochera, de a cuatro. Somos una familia de verdad, muy compañeros y muy respetuosos entre nosotros, ya sea con las situaciones personales como de los tiempos de cada uno, pero este es mi momento de hacer algo solo, que no será musical, aunque no sé qué será. Tengo claro que no voy a ponerme a cantar ni salir a girar. Se trata de pensar en mí, en mi gente, en mi casa. Hasta ahora, me despertaba y era pensar dónde íbamos a ir a cantar, que cosas nuevas podríamos hacer, qué disco grabar y con quién. Analizaba los shows pasados y los futuros. Mi cabeza no paraba, ahora necesito parar. Esa es la realidad, no hay nada raro detrás”. Y cuando le preguntaron si la despedida de Los Nocheros era definitiva, insistió: “Lo que no va a suceder es que me vean como solista. O que haga una vida de gira, lo otro puede pasar. Si escribo algo, los primeros que tendrán esas canciones serán los chicos”, aseguró.

Los Nocheros en el Movistar Arena, el 30 de junio de 2023, durante el show de despedida de Kike Teruel, como integrante del grupo DIEGO SPIVACOW / AFV

Kike formó parte del grupo durante 37 años. Pero no fue el único sacudón que sufrió la banda salteña. Con un éxito sostenido que venía siendo construido desde finales de la década del ochenta, en 2005 Jorge Rojas decidió abandonar a sus compañeros para emprender un camino solista. En su reemplazo entró el hijo mayor de Mario, Álvaro Teruel, que continúa en el grupo. Con la inclusión del primogénito se hizo un show de despedida para Jorge y de bienvenida para el nuevo integrante, aunque la relación no parecía que hubiera terminado en los mejores términos. Claro que ya pasaron casi veinte años y si hubo asperezas, no habrán dejado mellas que el tiempo no haya podido borrar. De hecho, este reencuentro que realizarán con los dos conciertos de febrero podría demostrarlo.

Los Nocheros se levantaron tras cada golpe. Hace casi una década Kike ya les había pedido a sus compañeros un año sabático y, como trío, Los Nocheros continuaron hasta su reincorporación. Años atrás condenaron a Lautaro, hijo menor de Mario, por abuso sexual agravado, tras la denuncia de una vecina. El más duro golpe fue la muerte de La Moro, esposa de Mario, una especie de quinta nochera, porque varios de los éxitos del grupo fueron de su autoría: “Me enamoré de una zamba”, “La yapa”, “Cosa peligrosa”, “Cafayate”, “Cuestión de piel”, “Así de simple”, “Viento del algarrobal”, “Camino a Tillián”, “Chacarera del sol” y “Tu amor es todo”. La Moro (Noemí Cristina Laspiur), murió a los 58 años, en febrero del año pasado, víctima de un aneurisma, luego de permanecer varios días internada.

LA NACION