Los nominados, la ceremonia, la transmisión y todo lo que hay que saber de los Martín Fierro de la Música
Por primera vez, este galardón llega a los artistas musicales, en una gala que se realizará este miércoles, en una sala porteña
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Este miércoles 14 de octubre se realizará la primera edición de los premios Martín Fierro dedicados a la música. Desde las 19 habrá una alfombra roja y a las 20.30 comenzará una ceremonia que tiene a María Becerra, Lali Espósito y Tini Stoessel como las favoritas de la premiación, con siete, seis y cinco nominaciones, respectivamente.
La gala se realizará en la sala Tango Porteño, de Cerrito 570, y contará con la transmisión televisiva por aire de elnueve, y a través de su canal oficial de YouTube. También habrá shows en vivo. Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras serán de la partida.
Los anfitriones, encargados de la conducción de la ceremonia serán Hernán Drago y Edith Hermida. Además, Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo estarán en la alfombra roja para recibir a nominados e invitados.
Estas es la lista de rubros y los artistas que competirán en cada uno.
Mejor Canción
Cazzu: “Con Otra”
María Becerra y Paulo Londra: “Ramen para Dos”
Luck Ra & Miranda!: “Tu Misterioso Alguien” (Cuarteto)
Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles: “Tu Jardin con Enanitos”
Mejor Álbum
Milo J: La Vida Era Más Corta
María Becerra: Quimera
Cazzu: Latinaje
Ca7riel & Paco Amoroso: Papota
Lali: No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama
Mejor Colaboración
Big One, Paulo Londra & Wisin: “Flashbacks Crossover #9″
Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal: “La Peligrosa”
Renzo Ed, la Joaqui, Salastkbron y Elaggume: “Colocártelo Remix”
Lauta: Amigo de Artista: Q’ Lokura: “Puñaladas”
Desakta2: Luck Ra: “Ya Sufrí por Amor”
Emilia, Tini & Nicki Nicole: “Blackout”
Turf & Lali - “Loco un Poco”
Mejor Artista Femenina
María Becerra
Lali
Tini
Cazzu
Natalie Perez
Marilina Bertoldi
Angela Leiva
Mejor Artista Masculino
Milo J
Coti Sorokin
Dillom
Emanero
Abel Pintos
Axel
Fito Paez
Dante Spinetta
Mejor Grupo: Banda
Airbag
Babasónicos
Divididos
El Mato a un Policia Motorizado
Turf
Los Pericos
Tan Bionica
Los Piojos
Mejor Artista Revelación Masculina
Roze
Lazaro Caballero
Max Carra
Ramma
Joaco Burgos
Camionero
Luciano Creiner
Valentino Merlo
Ser
Mejor Artista Revelación Femenina
More con Flow
143leti
Mery Granados
Candu Dominguez
Valentina Olguin
Juana Rozas
Mejor Artista Pop
Lali
María Becerra
Yami Safdie
Tiago Pzk
Zoe Gotusso
Angela Torres
Tini
Emilia
Mejor Artista de Rock Alternativo
Fito Páez
El Plan de la Mariposa
Andrés Calamaro
Charly García
Los Piojos
Babasónicos
Marilina Bertoldi
Mejor Artista Urbano
Milo J
Trueno
Dante Spinetta
Nicki Nicole
J Rei
Duki
L-gante
Mejor Artista Folclórico
Soledad Pastorutti
Abel Pintos
Luciano Pereyra
Los Nocheros
Destino San Javier
Coki Ramirez
Maggie Cullen
Jorge Rojas
Mejor show en vivo
María Becerra: Quimera: Show 360° en River
Tini: Futttura
Lali: Lali Tour 2025
Airbag: El Club de la Pelea
La K’onga: Cuartetour
Un Poco de Ruido: La Zapada Mas Grande del Mundo
Q’ Lokura: Q’ Lokura en Vivo
Emanero: El Último Sinverguenza Tour
Mejor Productor/a Musical
Big One
Evlay
Bzrp
Tatool
Tote
Nico Cotton
Mauro de Tommaso
Oscar Mediavilla
Mejor Grupo o Banda de Música
Damas Gratis
Los Totora
La T y la M
Ráfaga
La K’onga
Q’ Lokura
La Delio Valdez
Banda XXI
Ke Personajes
Mejor Artista de Música Tropical Masculino
Rodrigo Tapari
Uriel Lozano
El Polaco
Daniel Agostini
Ulises Bueno
Nico Mattioli
Mejor Artista de Música Tropical Femenino
Angela Leiva
Dalila
Eugenia Quevedo
Karina
Mejor Artista de Tango
Jorge Vázquez
Guillermo Fernández
Caro Minella
Jorge Amiconi
Los Reyes del Tango
Mejor Cortina Musical de TV
Lam
Telenueve: Noticiero
Gran Hermano
Morfi, Todos a la mesa
Mejor Concepto Visual
María Becerra
Ca7riel & Paco Amoroso
Cazzu
Tini
Lali
Dillom
Emanero
Mejor Manager Artístico
Natanael Real
Fernando Szereszevsky
Daniel Grinbank
Maxi el Brother
Artes Group (Q’ Lokura, Serú Girán, Etc.)
Héctor Cavallero
Marcelo Figoli
Alberto Miguel
Ana Poluyan
Pocho Rocca
Ariel Capozucca
Mejor Artista DJ
Hernán Cattaneo
Mariano Mellino
Ezequiel Arias
Sol Ortega
Victoria Engel
Carlos Alfonsín
Javier Zuker
Mejor Música de Comerciales (Jingles)
Saphirus
Molto
Rinde 2 (Luck Ra)
Kanji
Mejor Artista Dj Revelación
Øostil
Victoria Why Not
Discip
Ana Helder
Jay de Lys
Eze Ramírez
Mejor Artista de Música Infantil
Panam
Plim Plim
Margarita
Topa
Pau Pau
El Reino Infantil
Mejor Artista Cuarteto
Luck Ra
Eugenia Quevedo y la Bdc
Ulises Bueno
Valentina Márquez
Simón Aguirre
Mejor Artista Melódico
Benjamín Amadeo
Lola Cobach
Matías Napoli
Ramiro San Honorio
Javier Caumont
Mejor Banda Cuarteto
Desakta2
La K’onga
Q’ Lokura
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