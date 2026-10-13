Los nominados, la ceremonia, la transmisión y todo lo que hay que saber de los Martín Fierro de la Música

Este miércoles 14 de octubre se realizará la primera edición de los premios Martín Fierro dedicados a la música. Desde las 19 habrá una alfombra roja y a las 20.30 comenzará una ceremonia que tiene a María Becerra, Lali Espósito y Tini Stoessel como las favoritas de la premiación, con siete, seis y cinco nominaciones, respectivamente.

La gala se realizará en la sala Tango Porteño, de Cerrito 570, y contará con la transmisión televisiva por aire de elnueve, y a través de su canal oficial de YouTube. También habrá shows en vivo. Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras serán de la partida.

Los anfitriones, encargados de la conducción de la ceremonia serán Hernán Drago y Edith Hermida. Además, Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo estarán en la alfombra roja para recibir a nominados e invitados.

Estas es la lista de rubros y los artistas que competirán en cada uno.

Mejor Canción

Cazzu: “Con Otra”

María Becerra y Paulo Londra: “Ramen para Dos”

Luck Ra & Miranda!: “Tu Misterioso Alguien” (Cuarteto)

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles: “Tu Jardin con Enanitos”

Cazzu Marco Ugarte - AP

Mejor Álbum

Milo J: La Vida Era Más Corta

María Becerra: Quimera

Cazzu: Latinaje

Ca7riel & Paco Amoroso: Papota

Lali: No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama

Mejor Colaboración

Big One, Paulo Londra & Wisin: “Flashbacks Crossover #9″

Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal: “La Peligrosa”

Renzo Ed, la Joaqui, Salastkbron y Elaggume: “Colocártelo Remix”

Lauta: Amigo de Artista: Q’ Lokura: “Puñaladas”

Desakta2: Luck Ra: “Ya Sufrí por Amor”

Emilia, Tini & Nicki Nicole: “Blackout”

Turf & Lali - “Loco un Poco”

Emanero Gentileza

Mejor Artista Femenina

María Becerra

Lali

Tini

Cazzu

Natalie Perez

Marilina Bertoldi

Angela Leiva

Mejor Artista Masculino

Milo J

Coti Sorokin

Dillom

Emanero

Abel Pintos

Axel

Fito Paez

Dante Spinetta

Dillom Santiago Filipuzzi - LA NACION

Mejor Grupo: Banda

Airbag

Babasónicos

Divididos

El Mato a un Policia Motorizado

Turf

Los Pericos

Tan Bionica

Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculina

Roze

Lazaro Caballero

Max Carra

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Ser

Mejor Artista Revelación Femenina

More con Flow

143leti

Mery Granados

Candu Dominguez

Valentina Olguin

Juana Rozas

Juana Rozas Camping BA

Mejor Artista Pop

Lali

María Becerra

Yami Safdie

Tiago Pzk

Zoe Gotusso

Angela Torres

Tini

Emilia

Mejor Artista de Rock Alternativo

Fito Páez

El Plan de la Mariposa

Andrés Calamaro

Charly García

Los Piojos

Babasónicos

Marilina Bertoldi

Babasónicos Santiago Filipuzzi

Mejor Artista Urbano

Milo J

Trueno

Dante Spinetta

Nicki Nicole

J Rei

Duki

L-gante

Mejor Artista Folclórico

Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramirez

Maggie Cullen

Jorge Rojas

Maggie Cullen Soledad Aznarez

Mejor show en vivo

María Becerra: Quimera: Show 360° en River

Tini: Futttura

Lali: Lali Tour 2025

Airbag: El Club de la Pelea

La K’onga: Cuartetour

Un Poco de Ruido: La Zapada Mas Grande del Mundo

Q’ Lokura: Q’ Lokura en Vivo

Emanero: El Último Sinverguenza Tour

Mejor Productor/a Musical

Big One

Evlay

Bzrp

Tatool

Tote

Nico Cotton

Mauro de Tommaso

Oscar Mediavilla

Bizarrap Getty Images

Mejor Grupo o Banda de Música

Damas Gratis

Los Totora

La T y la M

Ráfaga

La K’onga

Q’ Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI

Ke Personajes

Mejor Artista de Música Tropical Masculino

Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Daniel Agostini

Ulises Bueno

Nico Mattioli

Mejor Artista de Música Tropical Femenino

Angela Leiva

Dalila

Eugenia Quevedo

Karina

Ángela Leiva Aníbal Greco

Mejor Artista de Tango

Jorge Vázquez

Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amiconi

Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV

Lam

Telenueve: Noticiero

Gran Hermano

Morfi, Todos a la mesa

Mejor Concepto Visual

María Becerra

Ca7riel & Paco Amoroso

Cazzu

Tini

Lali

Dillom

Emanero

Ca7riel y Paco Amoroso Gentileza Sony music

Mejor Manager Artístico

Natanael Real

Fernando Szereszevsky

Daniel Grinbank

Maxi el Brother

Artes Group (Q’ Lokura, Serú Girán, Etc.)

Héctor Cavallero

Marcelo Figoli

Alberto Miguel

Ana Poluyan

Pocho Rocca

Ariel Capozucca

Mejor Artista DJ

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Ezequiel Arias

Sol Ortega

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zuker

Hernán Cattaneo Star+

Mejor Música de Comerciales (Jingles)

Saphirus

Molto

Rinde 2 (Luck Ra)

Kanji

Mejor Artista Dj Revelación

Øostil

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay de Lys

Eze Ramírez

Mejor Artista de Música Infantil

Panam

Plim Plim

Margarita

Topa

Pau Pau

El Reino Infantil

Topa Hernan Zenteno - La Nacion

Mejor Artista Cuarteto

Luck Ra

Eugenia Quevedo y la Bdc

Ulises Bueno

Valentina Márquez

Simón Aguirre

Mejor Artista Melódico

Benjamín Amadeo

Lola Cobach

Matías Napoli

Ramiro San Honorio

Javier Caumont

Mejor Banda Cuarteto

Desakta2

La K’onga

Q’ Lokura