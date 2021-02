Lourdes Fernández: “Nos hemos amigado muchísimo con Bandana”

En su visita al programa Los Mammones (América TV), Lourdes Fernández y Lissa Vera de Bandana hablaron de los inicios del conjunto, su relación con el éxito y su presente y dieron un miniconcierto, acompañadas por el conductor Jey Mammón en el piano.

Las cantantes señalaron que este año se cumplirán 20 años del debut del grupo que formaron en 2001 junto con Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán y que, tras 12 años de separación, regresó en 2016 con la ausencia de esta última. Un año después siguieron dando shows, pero ya sin Da Cunha.

“Ustedes ya deben estar cansadas de repasar todo esto”, dijo Mammón al indagar acerca de las primeras épocas de la banda. “No, para nada”, le respondió Lourdes y agregó: “Creo que nos hemos amigado muchísimo y amado Bandana después de mucho tiempo a través de las historias de la gente, cómo vivió cada uno lo que fue un movimiento”.

Luego de su creación durante el concurso televisivo Popstars, el grupo fue inmediatamente exitoso y sus integrantes alcanzaron niveles de popularidad que les impidieron llevar vidas normales. “¿Cómo fue ese momento? Porque entiendo que no podían salir a la calle”, le preguntó al respecto Jey a las Bandana.

“Estuvo bastante complicado”, respondió Lissa. “Por lo menos para mí, que siempre fui un espíritu libre, no poder salir a hacer ciertas cosas que a mí me hacían bien me complicaba. Me faltaba ir a bailar, por ejemplo. Era algo que no podía hacer”, explicó.

Vera compartió también una anécdota de esa época, en que un hombre la acosó en un bar y, luego de que ella lo golpeara en el estómago, denunció que había sido “atacado por una Bandana”. Para Lissa, ese tipo de incidentes chocaban con la imagen que el público tenía de ellas: “Nosotras éramos totalmente angeladas, etéreas [...] y traíamos paz y amor a todos los seres”.

Sin embargo, la cantante coincidió con Lourdes en que el paso del tiempo les permitió apreciar lo que habían construido y encarar de otra forma la segunda etapa del grupo. “Nos amigamos con Bandana en el sentido de que pudimos disfrutar la vuelta. Era una vorágine tan grande, una cosa atrás de la otra, que ni siquiera teníamos tiempo de disfrutar”, dijo.

Al término de la entrevista, Lissa y Lourdes dieron un breve concierto. Acompañadas por Mammón en el piano, interpretaron la canción cristiana “Señor de Galilea” –el conductor fue catequista antes de volverse famoso y recordó que ayer fue miércoles de ceniza– y el clásico de Bandana “Sigo dando vueltas”.

