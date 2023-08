escuchar

“Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios, para los dos, nació del alma”. Como dice la canción, Luis Miguel sigue viviendo su romance con el público argentino. Y no es solo por las diez funciones que programó en el Movistar Arena hasta el 18 de este mes. Aun cuando faltan más de cincuenta actuaciones que tiene programadas hasta fin de año en Chile, México y los Estados Unidos continúa agregando shows para 2024. Hoy se sumó una nueva fecha a la que ya tenía programada para marzo del año que viene, en el Campo Argentino de Polo.

Por ahora (porque hay que decirlo así, con esa cautela: solo por ahora), el Sol de México tiene dos actuaciones agendadas en el Campo de Polo. Serán la del 8 de marzo y, por entradas agotadas, la función que ahora se agrega, para el 9. Los tickets estarán a la venta este viernes, a partir de las 10, a través de www.entradauno.com

Cinco horas se necesitaron apenas para que el show programado en Buenos Aires para 2024 quedara sold out. El dato no termina siendo una sorpresa ya que por como estaba planteada su agenda de febrero y marzo próximos, se previó la posibilidad de agregar fechas en el predio porteño. Entre el 8 y el 14 de marzo, (cuando se presente en Córdoba hay una brecha de días lo suficientemente amplia como para seguir agregando actuaciones. La respuesta del público por el show que pone a la venta este viernes (para el 9 de marzo) marcará las posibilidades de seguir o no agregando. Aun cuando la cifra quede en dos actuaciones, la convocatoria del galán maduro de México es alta si se tiene en cuenta que el Campo de Polo tiene aforo para varias decenas de miles de espectadores y las entradas vendidas de los shows que este año viene dando en el Movistar Arena superan las 110.000.

Luis Miguel, en su segundo show en el Movistar Arena. NOELIA MARCIA GUEVARA

Queda, antes de esos conciertos porteños de 2024 mucho camino por recorrer. Luego de que se anunciara la gira que comenzó en la Argentina y que en esta primera etapa recorrerá cuatro países, se publicaron unas cuarenta actuaciones. Pero la demanda hizo que el número rápidamente creciera y llegara a 66 hasta el 18 de diciembre, en el Estadio Jalisco de Guadalajara. Y esto no es todo. Hasta mediados de 2024 permanecerá más de nueve meses en gira y dará, en promedio, un recital cada tres días de ese tiempo que este recorriendo ciudades del continente.

El primer semestre de 2024 no variará demasiado en cuanto al territorio por transitar. Luismi se tomará apenas 35 días de descanso, entre el 19 de diciembre y el 20 de enero, cuando vuelva a la ruta con un show que tiene agendado en Santo Domingo. Para esa segunda etapa de la gira incluyó República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, otra vez Chile y la Argentina (pero en diferentes escenarios), Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. Luego, desde el 4 de abril emprenderá un nuevo tramo de 32 conciertos en ciudades de México, Canadá y Los Estados Unidos. En total, entre mediados de enero y mediados de junio de 2024, tiene agendados 51 actuaciones. Y se espera que, quizá, en el segundo semestre del año que viene abra una agenda europea. Al menos eso fue lo que se proyectó cuando se comenzó a planificar su regreso a los escenarios.

No hay que olvidar que, luego de su gira 2018-2019, Luismi se tomó su tiempo en la pospandemia para desarrollar un proyecto de largo aliento que lo devuelva a las giras, con sus grandes éxitos. Desde su llegada a la Argentina, no se paró de hablar de él. Desde los misterios que siempre lo envuelven y con los que ha tallado un personaje muy particular, hace varias décadas, hasta todo lo nuevo que surge en torno a su universo personal. Ya se comprobó que está más delgado y que ha hecho una puesta a punto integral para enfrentar este largo tour de actuaciones. Y no faltaron, entre tantos dichos, hasta las teorías conspirativas de que no se trataba verdaderamente de Luis Miguel sino de un doble que lo representa sobre los escenarios.